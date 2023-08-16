Рейтинг@Mail.ru
Главные события и заявления дня: 16 августа - РИА Новости Крым, 16.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230816/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-16-avgusta-1130774801.html
Главные события и заявления дня: 16 августа
Главные события и заявления дня: 16 августа - РИА Новости Крым, 16.08.2023
Главные события и заявления дня: 16 августа
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 16.08.2023
2023-08-16T22:02
2023-08-16T22:02
главное за день
новости
в мире
политика
украина
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/10/1130767849_0:56:1080:664_1920x0_80_0_0_c70ad5592c403aa9cbcae300c1b2eb95.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.СБУ накрыла псевдогероев УкраиныКомандный состав бригады Нацгвардии Украины, сидя на Киевщине, почти полгода выписывал себе премиальные "боевые" за якобы участие в боевых действиях на передовой, где на самом деле никогда не был. "Бесстрашных" бойцов тыла разоблачила военная контрразведка СБУ при содействии государственного бюро расследований.Удары по Харькову и ОдессеМощные взрывы прогремели ночью в Одессе и Харьковской области. Повреждены склады и зернохранилища в порту. Об этом сообщают украинские власти.В Одесской области удары нанесены в район одного из портов Измаила, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер."Луна-25" вышла на орбиту спутника ЗемлиРоссийский космический аппарат "Луна-25" впервые в истории современной России вышел на орбиту спутника Земли, все системы работают штатно, сообщили в "Роскосмосе".При взрыве в Махачкале пострадали 119человек, из них 20 детейЧисло пострадавших при взрыве в Махачкале выросло до 119, из них 20 - дети. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с членами правительства при участии президента Владимира Путина.ЧП произошло 14 августа на окраине Махачкалы. Пожар возник в автосервисе в районе федерального шоссе, после чего огонь перекинулся на АЗС и прогремел взрыв. Пожар охватил 600 квадратных метров территории. Возбуждено уголовное дело.Три беспилотника сбили в Калужской областиСистемы ПВО сбили три украинских беспилотника над Калужской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ."Сегодня около 5.00 пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку тремя беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Калужской области. Российскими средствами ПВО все БПЛА были своевременно обнаружены и уничтожены", - говорится в сообщении.
https://crimea.ria.ru/20230816/o-chem-bryatsaet-oruzhie-latvii-i-polshi-u-granits-belorussii--ekspert-1130766371.html
https://crimea.ria.ru/20230816/v-ssha-otsenili-plan-po-zakhvatu-kryma-bolshe-shansov-vysaditsya-na-venere-1130773269.html
https://crimea.ria.ru/20230816/ploschad-prirodnykh-pozharov-v-rossii-v-etom-godu-prevysila-4-mln-gektarov-1130772914.html
https://crimea.ria.ru/20230816/litva-zakryvaet-kpp-na-granitse-s-belorussiey-1130772550.html
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/10/1130767849_61:0:1021:720_1920x0_80_0_0_1b59849fb4a08ddaf03a8c77809515d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, новости, в мире, политика, украина, происшествия
Главные события и заявления дня: 16 августа

Главные события и заявления среды, 16 августа

22:02 16.08.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийУкраинский флаг
Украинский флаг
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

СБУ накрыла псевдогероев Украины

Командный состав бригады Нацгвардии Украины, сидя на Киевщине, почти полгода выписывал себе премиальные "боевые" за якобы участие в боевых действиях на передовой, где на самом деле никогда не был. "Бесстрашных" бойцов тыла разоблачила военная контрразведка СБУ при содействии государственного бюро расследований.
Латвийско-белорусская граница - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
19:02Эксклюзивы РИА Новости Крым
О чем бряцает оружие Латвии и Польши у границ Белоруссии – эксперт

Удары по Харькову и Одессе

Мощные взрывы прогремели ночью в Одессе и Харьковской области. Повреждены склады и зернохранилища в порту. Об этом сообщают украинские власти.
В Одесской области удары нанесены в район одного из портов Измаила, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.
Владимир Зеленский и Джо Байден
18:47
В США оценили план по захвату Крыма: больше шансов высадиться на Венере

"Луна-25" вышла на орбиту спутника Земли

Российский космический аппарат "Луна-25" впервые в истории современной России вышел на орбиту спутника Земли, все системы работают штатно, сообщили в "Роскосмосе".

При взрыве в Махачкале пострадали 119человек, из них 20 детей

Число пострадавших при взрыве в Махачкале выросло до 119, из них 20 - дети. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с членами правительства при участии президента Владимира Путина.
ЧП произошло 14 августа на окраине Махачкалы. Пожар возник в автосервисе в районе федерального шоссе, после чего огонь перекинулся на АЗС и прогремел взрыв. Пожар охватил 600 квадратных метров территории. Возбуждено уголовное дело.
Тушение лесных пожаров в Якутии - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
17:21
Площадь природных пожаров в России в этом году превысила 4 млн гектаров

Три беспилотника сбили в Калужской области

Системы ПВО сбили три украинских беспилотника над Калужской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня около 5.00 пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку тремя беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Калужской области. Российскими средствами ПВО все БПЛА были своевременно обнаружены и уничтожены", - говорится в сообщении.
Государственный флаг Литвы - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
17:48
Литва закрывает КПП на границе с Белоруссией
Главное за деньНовостиВ миреПолитикаУкраинаПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:02Главные события и заявления дня: 16 августа
21:46Главные новости Крыма: 16 августа
21:21Как правильно удалить родинку
20:33В Крыму поддержали введение цифровой маркировки для фермерской продукции
20:20Почему крымские археологи пока останутся без фондохранилища
19:37Уклонист из Армянска осознал вину и сам явился с повинной
19:22В Крыму спасли мужчину с ребенком с затонувшего катера
19:02О чем бряцает оружие Латвии и Польши у границ Белоруссии – эксперт
18:47В США оценили план по захвату Крыма: больше шансов высадиться на Венере
18:10Хотела "отмазать" сына: за взятку ФСБ осудили жительницу Херсонщины
17:48Литва закрывает КПП на границе с Белоруссией
17:33В Крыму врач пойдет под суд за назначение липовых инвалидностей
17:21Площадь природных пожаров в России в этом году превысила 4 млн гектаров
17:06Число раненых при взрыве в Махачкале выросло до 119, из них 20 - дети
16:55В Крыму простились с погибшим в зоне СВО сотрудником избиркома
16:36ПСБ проведет в Севастополе митап для ИТ-специалистов
16:31В Крыму задержали "ждуна", угрожавшего заправщику из-за кепки с буквой Z
16:19ВСУ лишились 730 боевиков за сутки: ход спецоперации на всех направлениях
16:06"Луна-25" вышла на орбиту спутника Земли – "Роскосмос"
15:49Американских Paladin все меньше в зоне СВО: новые потери вооружения ВСУ
Лента новостейМолния