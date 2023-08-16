https://crimea.ria.ru/20230816/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-16-avgusta-1130774801.html
Главные события и заявления дня: 16 августа
Главные события и заявления дня: 16 августа - РИА Новости Крым, 16.08.2023
Главные события и заявления дня: 16 августа
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 16.08.2023
2023-08-16T22:02
2023-08-16T22:02
2023-08-16T22:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.СБУ накрыла псевдогероев УкраиныКомандный состав бригады Нацгвардии Украины, сидя на Киевщине, почти полгода выписывал себе премиальные "боевые" за якобы участие в боевых действиях на передовой, где на самом деле никогда не был. "Бесстрашных" бойцов тыла разоблачила военная контрразведка СБУ при содействии государственного бюро расследований.Удары по Харькову и ОдессеМощные взрывы прогремели ночью в Одессе и Харьковской области. Повреждены склады и зернохранилища в порту. Об этом сообщают украинские власти.В Одесской области удары нанесены в район одного из портов Измаила, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер."Луна-25" вышла на орбиту спутника ЗемлиРоссийский космический аппарат "Луна-25" впервые в истории современной России вышел на орбиту спутника Земли, все системы работают штатно, сообщили в "Роскосмосе".При взрыве в Махачкале пострадали 119человек, из них 20 детейЧисло пострадавших при взрыве в Махачкале выросло до 119, из них 20 - дети. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с членами правительства при участии президента Владимира Путина.ЧП произошло 14 августа на окраине Махачкалы. Пожар возник в автосервисе в районе федерального шоссе, после чего огонь перекинулся на АЗС и прогремел взрыв. Пожар охватил 600 квадратных метров территории. Возбуждено уголовное дело.Три беспилотника сбили в Калужской областиСистемы ПВО сбили три украинских беспилотника над Калужской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ."Сегодня около 5.00 пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку тремя беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Калужской области. Российскими средствами ПВО все БПЛА были своевременно обнаружены и уничтожены", - говорится в сообщении.
https://crimea.ria.ru/20230816/o-chem-bryatsaet-oruzhie-latvii-i-polshi-u-granits-belorussii--ekspert-1130766371.html
https://crimea.ria.ru/20230816/v-ssha-otsenili-plan-po-zakhvatu-kryma-bolshe-shansov-vysaditsya-na-venere-1130773269.html
https://crimea.ria.ru/20230816/ploschad-prirodnykh-pozharov-v-rossii-v-etom-godu-prevysila-4-mln-gektarov-1130772914.html
https://crimea.ria.ru/20230816/litva-zakryvaet-kpp-na-granitse-s-belorussiey-1130772550.html
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2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Новости
ru-RU
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
главное за день, новости, в мире, политика, украина, происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым
.
СБУ накрыла псевдогероев Украины
Командный состав бригады Нацгвардии Украины, сидя на Киевщине, почти полгода выписывал себе премиальные "боевые"
за якобы участие в боевых действиях на передовой, где на самом деле никогда не был. "Бесстрашных" бойцов тыла разоблачила военная контрразведка СБУ при содействии государственного бюро расследований.
Удары по Харькову и Одессе
Мощные взрывы прогремели ночью в Одессе и Харьковской области. Повреждены склады и зернохранилища в порту. Об этом сообщают украинские власти.
В Одесской области удары нанесены в район одного из портов Измаила, сообщил
глава областной военной администрации Олег Кипер.
"Луна-25" вышла на орбиту спутника Земли
Российский космический аппарат "Луна-25" впервые в истории современной России вышел на орбиту спутника Земли
, все системы работают штатно, сообщили в "Роскосмосе".
При взрыве в Махачкале пострадали 119человек, из них 20 детей
Число пострадавших при взрыве в Махачкале выросло
до 119, из них 20 - дети. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с членами правительства при участии президента Владимира Путина.
ЧП произошло 14 августа на окраине Махачкалы. Пожар возник в автосервисе в районе федерального шоссе, после чего огонь перекинулся на АЗС и прогремел взрыв. Пожар охватил 600 квадратных метров территории. Возбуждено уголовное дело.
Три беспилотника сбили в Калужской области
Системы ПВО сбили три украинских беспилотника
над Калужской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня около 5.00 пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку тремя беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Калужской области. Российскими средствами ПВО все БПЛА были своевременно обнаружены и уничтожены", - говорится в сообщении.