https://crimea.ria.ru/20230816/vzryvy-progremeli-v-odesse-i-pod-kharkovom--povrezhdeny-port-i-sklady-1130763314.html

Взрывы прогремели в Одессе и под Харьковом – повреждены порт и склады

Взрывы прогремели в Одессе и под Харьковом – повреждены порт и склады - РИА Новости Крым, 16.08.2023

Взрывы прогремели в Одессе и под Харьковом – повреждены порт и склады

Мощные взрывы прогремели ночью в Одесской и Харьковской областях, повреждены склады и зернохранилища в порту. Об этом сообщают украинские власти. РИА Новости Крым, 16.08.2023

2023-08-16T10:38

2023-08-16T10:38

2023-08-16T10:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг — РИА Новости Крым. Мощные взрывы прогремели ночью в Одесской и Харьковской областях, повреждены склады и зернохранилища в порту. Об этом сообщают украинские власти.В Одесской области удары нанесены в район одного из портов Измаила, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.На объектах после "прилетов" возникли пожары, их уже ликвидировали.Взрывы прогремели в ночь на среду и в Харьковской области. По информации главы обладминистрации Олега Синегубова, разрушены сельхозпомещения."Прошлой ночью нанесены удары дронами типа Shahed по селу Пески-Радьковские Изюмского района. Повреждены складские помещения заброшенного сельхозпредприятия. Потерпевших нет. Также за сутки массированно обстреливались населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов области", - проинформировал он в своем Telegram-канале.Утром в среду в Харьковской области вновь объявили воздушную тревогу. Синегубов призвал людей проследовать в укрытия.Российские военнослужащие с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Это стало ответом на атаку ВСУ на Крымский мост. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется практически ежедневно.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощный удар нанесен по основным военным предприятиям УкраиныРакетный удар нанесен по терминалу порта в Одесской областиВ Киеве и других городах Украины гремят взрывы: объявлена тревога

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), украина, вооруженные силы россии, новости сво, новости, одесская область, харьковская область