https://crimea.ria.ru/20230816/vzryvy-progremeli-v-odesse-i-pod-kharkovom--povrezhdeny-port-i-sklady-1130763314.html
Взрывы прогремели в Одессе и под Харьковом – повреждены порт и склады
Взрывы прогремели в Одессе и под Харьковом – повреждены порт и склады - РИА Новости Крым, 16.08.2023
Взрывы прогремели в Одессе и под Харьковом – повреждены порт и склады
Мощные взрывы прогремели ночью в Одесской и Харьковской областях, повреждены склады и зернохранилища в порту. Об этом сообщают украинские власти. РИА Новости Крым, 16.08.2023
2023-08-16T10:38
2023-08-16T10:38
2023-08-16T10:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг — РИА Новости Крым. Мощные взрывы прогремели ночью в Одесской и Харьковской областях, повреждены склады и зернохранилища в порту. Об этом сообщают украинские власти.В Одесской области удары нанесены в район одного из портов Измаила, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.На объектах после "прилетов" возникли пожары, их уже ликвидировали.Взрывы прогремели в ночь на среду и в Харьковской области. По информации главы обладминистрации Олега Синегубова, разрушены сельхозпомещения."Прошлой ночью нанесены удары дронами типа Shahed по селу Пески-Радьковские Изюмского района. Повреждены складские помещения заброшенного сельхозпредприятия. Потерпевших нет. Также за сутки массированно обстреливались населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов области", - проинформировал он в своем Telegram-канале.Утром в среду в Харьковской области вновь объявили воздушную тревогу. Синегубов призвал людей проследовать в укрытия.Российские военнослужащие с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Это стало ответом на атаку ВСУ на Крымский мост. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется практически ежедневно.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощный удар нанесен по основным военным предприятиям УкраиныРакетный удар нанесен по терминалу порта в Одесской областиВ Киеве и других городах Украины гремят взрывы: объявлена тревога
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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всу (вооруженные силы украины), украина, вооруженные силы россии, новости сво, новости, одесская область, харьковская область
Взрывы прогремели в Одессе и под Харьковом – повреждены порт и склады
Мощные взрывы прогремели ночью в Одессе и Харьковской области
10:38 16.08.2023 (обновлено: 10:55 16.08.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг — РИА Новости Крым. Мощные взрывы прогремели ночью в Одесской и Харьковской областях, повреждены склады и зернохранилища в порту. Об этом сообщают украинские власти.
В Одесской области удары нанесены в район одного из портов Измаила, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.
"Две атаки на Одесскую область за ночь, основная цель – портовая и зерновая инфраструктура на юге области. В результате попаданий по одному из портов Дуная пострадали складские помещения и зернохранилища", - написал Кипер в своем Telegram-канале.
На объектах после "прилетов" возникли пожары, их уже ликвидировали.
Взрывы прогремели в ночь на среду и в Харьковской области. По информации главы обладминистрации Олега Синегубова, разрушены сельхозпомещения.
"Прошлой ночью нанесены удары дронами типа Shahed по селу Пески-Радьковские Изюмского района. Повреждены складские помещения заброшенного сельхозпредприятия. Потерпевших нет. Также за сутки массированно обстреливались населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов области", - проинформировал он в своем Telegram-канале.
Утром в среду в Харьковской области вновь объявили воздушную тревогу. Синегубов призвал людей проследовать в укрытия.
Российские военнослужащие с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Это стало ответом на атаку ВСУ на Крымский мост. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется практически ежедневно.
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