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В Киеве и других городах Украины гремят взрывы: объявлена тревога
В Киеве и других городах Украины гремят взрывы: объявлена тревога - РИА Новости Крым, 11.08.2023
В Киеве и других городах Украины гремят взрывы: объявлена тревога
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, СМИ сообщают о взрывах в Киеве, Киевской, Винницкой и Хмельницкой областях. РИА Новости Крым, 11.08.2023
2023-08-11T10:39
2023-08-11T10:39
2023-08-11T13:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, СМИ сообщают о взрывах в Киеве, Киевской, Винницкой и Хмельницкой областях.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена во всех регионах страны. Жителей призывают спуститься в укрытия.Согласно данным онлайн-карты, взрывы прогремели в столице и области, а также в Хмельницкой и Винницкой областях. Эту информацию подтверждают украинские СМИ. О взрывах в Киеве сообщил и мэр города Виталий Кличко. Он также заявил о "падении обломков ракеты на территорию детской больницы". По его словам, обошлось без разрушений и пострадавших.Власти Хмельницкой области заявили о работе ПВО.Накануне власти Ровенской области сообщили об уничтожении нефтебазы на территории региона. Губернатор Виталий Коваль заверил, что химический и радиационный фон в норме, в эвакуации населения нет необходимости, жертв в результате взрыва нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощные удары по Одессе и Киеву – повреждены порты и промышленные объектыВС РФ нанесли удары по аэродромам и складам западной техники на УкраинеРакетный удар нанесен по терминалу порта в Одесской области
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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украина, киев, киевская область, винницкая область, хмельницкий, новости сво, новости, в мире
В Киеве и других городах Украины гремят взрывы: объявлена тревога
СМИ: взрывы прогремели в Киеве и других регионах Украины – по всей стране звучит тревога
10:39 11.08.2023 (обновлено: 13:59 11.08.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, СМИ сообщают о взрывах в Киеве, Киевской, Винницкой и Хмельницкой областях.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена во всех регионах страны. Жителей призывают спуститься в укрытия.
Согласно данным онлайн-карты, взрывы прогремели в столице и области, а также в Хмельницкой и Винницкой областях. Эту информацию подтверждают украинские СМИ.
О взрывах в Киеве сообщил и мэр города Виталий Кличко. Он также заявил о "падении обломков ракеты на территорию детской больницы". По его словам, обошлось без разрушений и пострадавших.
Власти Хмельницкой области заявили о работе ПВО.
Накануне власти Ровенской области сообщили об уничтожении нефтебазы
на территории региона. Губернатор Виталий Коваль заверил, что химический и радиационный фон в норме, в эвакуации населения нет необходимости, жертв в результате взрыва нет.
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