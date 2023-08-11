https://crimea.ria.ru/20230811/v-kieve-i-drugikh-gorodakh-ukrainy-gremyat-vzryvy-obyavlena-trevoga-1130668036.html

В Киеве и других городах Украины гремят взрывы: объявлена тревога

В Киеве и других городах Украины гремят взрывы: объявлена тревога - РИА Новости Крым, 11.08.2023

В Киеве и других городах Украины гремят взрывы: объявлена тревога

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, СМИ сообщают о взрывах в Киеве, Киевской, Винницкой и Хмельницкой областях. РИА Новости Крым, 11.08.2023

2023-08-11T10:39

2023-08-11T10:39

2023-08-11T13:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, СМИ сообщают о взрывах в Киеве, Киевской, Винницкой и Хмельницкой областях.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена во всех регионах страны. Жителей призывают спуститься в укрытия.Согласно данным онлайн-карты, взрывы прогремели в столице и области, а также в Хмельницкой и Винницкой областях. Эту информацию подтверждают украинские СМИ. О взрывах в Киеве сообщил и мэр города Виталий Кличко. Он также заявил о "падении обломков ракеты на территорию детской больницы". По его словам, обошлось без разрушений и пострадавших.Власти Хмельницкой области заявили о работе ПВО.Накануне власти Ровенской области сообщили об уничтожении нефтебазы на территории региона. Губернатор Виталий Коваль заверил, что химический и радиационный фон в норме, в эвакуации населения нет необходимости, жертв в результате взрыва нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощные удары по Одессе и Киеву – повреждены порты и промышленные объектыВС РФ нанесли удары по аэродромам и складам западной техники на УкраинеРакетный удар нанесен по терминалу порта в Одесской области

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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