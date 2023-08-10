https://crimea.ria.ru/20230810/v-rovnenskoy-oblasti-unichtozhena-neftebaza-1130643576.html

В Ровненской области уничтожена нефтебаза

В Ровненской области уничтожена нефтебаза - РИА Новости Крым, 10.08.2023

В Ровненской области уничтожена нефтебаза

Нефтебаза уничтожена в Ровненской области Украины. Об этом сообщил губернатор Виталий Коваль. РИА Новости Крым, 10.08.2023

2023-08-10T08:39

2023-08-10T08:39

2023-08-10T08:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Нефтебаза уничтожена в Ровненской области Украины. Об этом сообщил губернатор Виталий Коваль.По его данным, пожар продолжается. На месте работают спасатели со спецтехникой, также задействован пожарный поезд."Ночью Ровненская область находилась под массированной атакой. Разрушена нефтебаза на Дубенщине. Жертв нет", - сказал он в видео, опубликованном в его Telegram-канале.Коваль заверил, что химический и радиационный форм в норме, в эвакуации населения нет необходимости. Второго августа серия взрывов прогремела в разных районах Киева и Одесской области. На юге Одесской области возникли пожары на промышленных и портовых объектах. В Киеве удары наносились по объектам в Соломенском, Голосеевском и Святошинском районах. Пострадавших не было.Российские военнослужащие с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощные удары по Одессе и Киеву – повреждены порты и промышленные объектыВС РФ нанесли удары по аэродромам и складам западной техники на УкраинеРакетный удар нанесен по терминалу порта в Одесской области

https://crimea.ria.ru/20230806/massirovannyy-udar-nanesen-po-aviabazam-vsu-vse-obekty-porazheny-1130563176.html

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ровненская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, ровненская область, в мире, взрыв, новости, новости сво