https://crimea.ria.ru/20230816/glavnye-novosti-kryma-16-avgusta-1130775445.html

Главные новости Крыма: 16 августа

Главные новости Крыма: 16 августа - РИА Новости Крым, 16.08.2023

Главные новости Крыма: 16 августа

Российская ПВО сбила над Крымом очередной украинский беспилотник. На западе полуострова подготовили еще 150 земельных участков для участников СВО. В Симферополе РИА Новости Крым, 16.08.2023

2023-08-16T21:46

2023-08-16T21:46

2023-08-16T21:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Российская ПВО сбила над Крымом очередной украинский беспилотник. На западе полуострова подготовили еще 150 земельных участков для участников СВО. В Симферополе достроили канализационный коллектор. Бывший аналитик ЦРУ оценил реалистичность планов Киева захватить Крым. Депутат крымского парламента Ветоха досрочно сложил полномочия. Синоптики спрогнозировали, когда в Крыму спадет жара.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Украинский беспилотник уничтожен в небе над КрымомКиевский режим предпринял очередную попытку атаковать Крым с помощью беспилотника. По данным Минобороны РФ, около 11 часов средства ПВО обнаружили в небе дрон самолетного типа и уничтожили его.Также в среду украинские боевики попытались атаковать ударными дронами объекты в Калужской области. Системы ПВО своевременно обнаружили и уничтожили три беспилотника. Разрушений и пострадавших нет.Для участников СВО подготовили новые участки в Сакском районеВ Сакском районе Крыма для участников СВО подготовили более 150 участков, сообщил замминистра имущественных и земельных отношений республики Анатолий Заиченко.Земельный массив для выдачи участков сформирован в Молочненском сельском поселении, необходимые кадастровые работы проведены. На данный момент местные власти уведомляют заявителей о выдаче приказов.В Симферополе достроили канализационный коллекторВ Симферополе завершены строительство и реконструкция канализационного коллектора, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Коллектор начали реконструировать в 2020 году. Его общая протяженность – более 17 километров, пропускная способность составляет 175 тысяч кубометров в сутки. Объем финансирования составил свыше 11 млрд рублей. Разрешение на ввод в эксплуатацию получено, оформление документов завершится в течение недели.Теперь сбор и отвод сточных вод будет производиться с соблюдением всех санитарных норм бесперебойно.Проще высадиться на Венеру, чем захватить КрымУ Украины больше шансов воплотить в жизнь космическую программу и высадиться на Венере, чем захватить Крым, заявил экс-советник ЦРУ Ларри Джонсон.По его словам, у Киева просто нет такой армии, поскольку режим полностью зависит от финансовой и военной помощи Запада, а также от разведки.Экс-советник ЦРУ также выразил убеждение, что украинского президента Владимира Зеленского ждет судьба вождя нацистского Третьего рейха Адольфа Гитлера, который сидел в своем бункере в Берлине весной 1945 года накануне тотального разгрома вермахта.Депутат Госсовета Крыма Ветоха досрочно сложил мандатГосударственный совет Крыма удовлетворил заявление депутата Юрия Ветохи о сложении полномочий. Ранее он подал соответствующее заявление с формулировкой "по собственному желанию".В комментарии РИА Новости Крым Ветоха не назвал причину, по которой он подал заявление об отставке. По его словам, пока он намерен "отдохнуть" от государственной службы и продолжить заниматься развитием детского футбола в регионе в должности президента Академии футбола Крыма.Жара спадет не раньше, чем в конце летаЖаркая погода в Крыму сохранится до конца августа, рассказала РИА Новости Крым начальник регионального гидрометцентра Татьяна Любецкая.По ее словам, вторая половина июля и первая половина августа в Крыму - традиционно самое жаркое время, поэтому пока похолодания не будет. Предварительно, такая же температура воздуха продержится до 27 августа с максимальным значением до 35 градусов.По ее словам, в ближайшие две недели осадков не прогнозируется, поэтому в регионе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

https://crimea.ria.ru/20230816/v-krymu-zaderzhali-zhduna-ugrozhavshego-zapravschiku-iz-za-kepki-s-bukvoy-z-1130771650.html

https://crimea.ria.ru/20230816/v-krymu-vrach-poydet-pod-sud-za-naznachenie-lipovykh-invalidnostey-1130773094.html

https://crimea.ria.ru/20230816/v-krymu-spasli-muzhchinu-s-rebenkom-s-zatonuvshego-katera-1130774637.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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