https://crimea.ria.ru/20230816/deputat-parlamenta-kryma-dosrochno-slozhil-mandat---1130765669.html
Депутат парламента Крыма досрочно сложил мандат
Депутат парламента Крыма досрочно сложил мандат - РИА Новости Крым, 16.08.2023
Депутат парламента Крыма досрочно сложил мандат
Государственный совет Крыма удовлетворил заявление депутата Юрия Ветохи о сложении полномочий, сообщает пресс-служба парламента республики. РИА Новости Крым, 16.08.2023
2023-08-16T12:07
2023-08-16T12:07
2023-08-16T12:07
юрий ветоха
государственный совет рк (госсовет)
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Государственный совет Крыма удовлетворил заявление депутата Юрия Ветохи о сложении полномочий, сообщает пресс-служба парламента республики."Депутаты удовлетворили заявление Ветохи Ю.А. о досрочном прекращении полномочий депутата Государственного совета Республики Крым 16 августа 2023 года в связи с отставкой по собственному желанию", - говорится в сообщении.Сам Юрий Ветоха в комментарии РИА Новости Крым подтвердил эту информацию, но не назвал причину, по которой он подал заявление об отставке.Юрий Ветоха был избран в Госсовет республики в 2019 году от партии "Единая Россия" по Сакскому одномандатному избирательному округу №7. В парламенте работал заместителем главы комитета по законодательству. С 2015 по 2022 годы являлся президентом Крымского футбольного союза.Читайте также на РИА Новости Крым:Мэр Феодосии подал в отставкуОмбудсмен Крыма Опанасюк досрочно освобождена от должностиГосдума прекратила досрочно полномочия депутата от Крыма
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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юрий ветоха, государственный совет рк (госсовет), новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, крым
Депутат парламента Крыма досрочно сложил мандат
Депутат парламента Крыма Ветоха досрочно сложил полномочия по собственному желанию