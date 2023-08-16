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Депутат парламента Крыма досрочно сложил мандат - РИА Новости Крым, 16.08.2023
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Депутат парламента Крыма досрочно сложил мандат
Депутат парламента Крыма досрочно сложил мандат - РИА Новости Крым, 16.08.2023
Депутат парламента Крыма досрочно сложил мандат
Государственный совет Крыма удовлетворил заявление депутата Юрия Ветохи о сложении полномочий, сообщает пресс-служба парламента республики. РИА Новости Крым, 16.08.2023
2023-08-16T12:07
2023-08-16T12:07
юрий ветоха
государственный совет рк (госсовет)
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Государственный совет Крыма удовлетворил заявление депутата Юрия Ветохи о сложении полномочий, сообщает пресс-служба парламента республики."Депутаты удовлетворили заявление Ветохи Ю.А. о досрочном прекращении полномочий депутата Государственного совета Республики Крым 16 августа 2023 года в связи с отставкой по собственному желанию", - говорится в сообщении.Сам Юрий Ветоха в комментарии РИА Новости Крым подтвердил эту информацию, но не назвал причину, по которой он подал заявление об отставке.Юрий Ветоха был избран в Госсовет республики в 2019 году от партии "Единая Россия" по Сакскому одномандатному избирательному округу №7. В парламенте работал заместителем главы комитета по законодательству. С 2015 по 2022 годы являлся президентом Крымского футбольного союза.Читайте также на РИА Новости Крым:Мэр Феодосии подал в отставкуОмбудсмен Крыма Опанасюк досрочно освобождена от должностиГосдума прекратила досрочно полномочия депутата от Крыма
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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юрий ветоха, государственный совет рк (госсовет), новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, крым
Депутат парламента Крыма досрочно сложил мандат

Депутат парламента Крыма Ветоха досрочно сложил полномочия по собственному желанию

12:07 16.08.2023
 
© РИА Новости Крым . Михаил Макеевпрезидент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха
президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости Крым . Михаил Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Государственный совет Крыма удовлетворил заявление депутата Юрия Ветохи о сложении полномочий, сообщает пресс-служба парламента республики.
"Депутаты удовлетворили заявление Ветохи Ю.А. о досрочном прекращении полномочий депутата Государственного совета Республики Крым 16 августа 2023 года в связи с отставкой по собственному желанию", - говорится в сообщении.
Сам Юрий Ветоха в комментарии РИА Новости Крым подтвердил эту информацию, но не назвал причину, по которой он подал заявление об отставке.
"Сегодня мое заявление удовлетворили, пока буду заниматься своими делами. Я являюсь почетным президентом Академии футбола Крыма, продолжу заниматься этой работой, продолжим развивать детский футбол в Крыму. Причины отставки? Пока не буду (называть). Есть заявление по собственному желанию, оно удовлетворено. Пока отдохну, а дальше будет видно", – сказал экс-депутат.
Юрий Ветоха был избран в Госсовет республики в 2019 году от партии "Единая Россия" по Сакскому одномандатному избирательному округу №7. В парламенте работал заместителем главы комитета по законодательству. С 2015 по 2022 годы являлся президентом Крымского футбольного союза.
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