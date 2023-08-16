https://crimea.ria.ru/20230816/deputat-parlamenta-kryma-dosrochno-slozhil-mandat---1130765669.html

Депутат парламента Крыма досрочно сложил мандат

Депутат парламента Крыма досрочно сложил мандат - РИА Новости Крым, 16.08.2023

Депутат парламента Крыма досрочно сложил мандат

Государственный совет Крыма удовлетворил заявление депутата Юрия Ветохи о сложении полномочий, сообщает пресс-служба парламента республики. РИА Новости Крым, 16.08.2023

2023-08-16T12:07

2023-08-16T12:07

2023-08-16T12:07

юрий ветоха

государственный совет рк (госсовет)

новости крыма

безопасность республики крым и севастополя

кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Государственный совет Крыма удовлетворил заявление депутата Юрия Ветохи о сложении полномочий, сообщает пресс-служба парламента республики."Депутаты удовлетворили заявление Ветохи Ю.А. о досрочном прекращении полномочий депутата Государственного совета Республики Крым 16 августа 2023 года в связи с отставкой по собственному желанию", - говорится в сообщении.Сам Юрий Ветоха в комментарии РИА Новости Крым подтвердил эту информацию, но не назвал причину, по которой он подал заявление об отставке.Юрий Ветоха был избран в Госсовет республики в 2019 году от партии "Единая Россия" по Сакскому одномандатному избирательному округу №7. В парламенте работал заместителем главы комитета по законодательству. С 2015 по 2022 годы являлся президентом Крымского футбольного союза.Читайте также на РИА Новости Крым:Мэр Феодосии подал в отставкуОмбудсмен Крыма Опанасюк досрочно освобождена от должностиГосдума прекратила досрочно полномочия депутата от Крыма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий ветоха, государственный совет рк (госсовет), новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, крым