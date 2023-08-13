https://crimea.ria.ru/20230813/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-13-avgusta-1130711068.html

Главные события и заявления дня: 13 августа

Главные события и заявления дня: 13 августа - РИА Новости Крым, 13.08.2023

Главные события и заявления дня: 13 августа

Огонь с корабля Черноморского флота по сухогрузу, идущему на Украину, отражение атак ВСУ российскими военными в зоне СВО, первые включения научной аппаратуры... РИА Новости Крым, 13.08.2023

2023-08-13T21:08

2023-08-13T21:08

2023-08-13T21:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Огонь с корабля Черноморского флота по сухогрузу, идущему на Украину, отражение атак ВСУ российскими военными в зоне СВО, первые включения научной аппаратуры "Луны-25" в космосе, крупный пожар в подмосковном Раменском. О главных событиях и заявлениях – в подборке РИА Новости Крым.С корабля ЧФ открыт огонь по идущему на Украину сухогрузуСухогруз "Сукра Окан" следовал под флагом Палау в порт Измаил. В юго-западной части Черного моря его заметил патрульный корабль Черноморского флота "Василий Быков" и потребовал остановиться для проверки. Однако просьбу на иностранном судне проигнорировали. Российские военные были вынуждены открыть предупредительный огонь.После радиопереговоров им удалось зайти на борт корабля из Палау и обследовать его на наличие запрещенных грузов. После проверки "Сукра Окан" продолжил свой курс к месту назначения.Более 500 боевиков ВСУ уничтожены российскими силамиРоссийские группировки войск успешно отразили атаки врага за сутки на Купянском, Донецком Краснолиманском, Южно-Донецком, Херсонском и Запорожском направлениях. О потерях со стороны ВСУ сообщило Министерство обороны РФ. Убиты сотни украинских военных, уничтожены десятки военной техники, в том числе иностранного производства.Проведены первые включения научной аппаратуры "Луны-25"Автоматическая станция "Луна-25" продолжает перелет к естественному спутнику Земли. Она была запущена 11 августа вместе с ракетоносителем "Союз 2.1б" с космодрома "Восточный". Через несколько дней на станции провели включения комплекса научной аппаратуры. По сообщению Роскосмоса, команда проекта получила первые данные измерений на перелете к Луне и приступила к их обработке.В подмосковном Раменском потушен крупный пожарВ воскресенье днем в Раменском районе Московской области загорелся склад с удобрениями. Для его тушения были привлечены 26 единиц техники, 70 человек. Площадь возгорания составила 2,7 тысяч квадратных метров.По предварительным данным следствия, причиной пожара стало нарушение противопожарных требований при проведении сварочных работ. Через несколько часов после возгорания пожар был потушен.

https://crimea.ria.ru/20230813/vzryv-v-belgorode-predvaritelnaya-versiya---zhiloy-dom-atakovan-bpla-1130711392.html

https://crimea.ria.ru/20230813/rossiyskie-voennye-unichtozhili-komandnyy-punkt-9-go-armeyskogo-korpusa-vsu-1130705443.html

https://crimea.ria.ru/20230813/top-5-samykh-populyarnykh-professiy-po-versii-abiturientov-kfu-1130676004.html

https://crimea.ria.ru/20230813/vzryv-v-sergievom-posade-poiskovye-raboty-zaversheny--1130704399.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, новости сво, потери всу , первая в истории современной россии миссия на луну, подмосковье, чф рф (черноморский флот российской федерации), белгород, приемная кампания