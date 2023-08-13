https://crimea.ria.ru/20230813/pozhar-na-sklade-v-ramenskom-potushili-1130708876.html

Пожар на складе в Раменском потушили

Пожар на складе в Раменском потушили - РИА Новости Крым, 13.08.2023

Пожар на складе в Раменском потушили

Пожар на складе с удобрениями в подмосковном Раменском потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС РФ. РИА Новости Крым, 13.08.2023

2023-08-13T18:27

2023-08-13T18:27

2023-08-13T18:27

происшествия

пожар

московская область

новости

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

россия

прокуратура московской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Пожар на складе с удобрениями в подмосковном Раменском потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС РФ.Около полудня в воскресенье в Раменском районе Московской области началось возгорание на территории производственно-складского комплекса. Несколько часов понадобилось пожарным, чтобы потушить огонь. Расследование происшествия взяла под контроль прокуратура.По данным МЧС, общая площадь возгорания составила 2,7 тысяч квадратных метров. Для тушения задействовали 26 единиц техники и более 70 человек. Производились замеры воздуха, чтобы проверить, не превышаются ли в нем допустимые концентрации вредных веществ. Был риск распространения огня на соседний склад.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупный пожар в Подмосковье: горит склад с удобрениямиВ Калужской области горит электроподстанция – что случилосьЧто произошло на заводе в Сергиевом Посаде

московская область

россия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пожар, московская область, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), россия, прокуратура московской области