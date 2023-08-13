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Пожар на складе в Раменском потушили - РИА Новости Крым, 13.08.2023
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Пожар на складе в Раменском потушили
Пожар на складе в Раменском потушили - РИА Новости Крым, 13.08.2023
Пожар на складе в Раменском потушили
Пожар на складе с удобрениями в подмосковном Раменском потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС РФ. РИА Новости Крым, 13.08.2023
2023-08-13T18:27
2023-08-13T18:27
происшествия
пожар
московская область
новости
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
россия
прокуратура московской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Пожар на складе с удобрениями в подмосковном Раменском потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС РФ.Около полудня в воскресенье в Раменском районе Московской области началось возгорание на территории производственно-складского комплекса. Несколько часов понадобилось пожарным, чтобы потушить огонь. Расследование происшествия взяла под контроль прокуратура.По данным МЧС, общая площадь возгорания составила 2,7 тысяч квадратных метров. Для тушения задействовали 26 единиц техники и более 70 человек. Производились замеры воздуха, чтобы проверить, не превышаются ли в нем допустимые концентрации вредных веществ. Был риск распространения огня на соседний склад.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупный пожар в Подмосковье: горит склад с удобрениямиВ Калужской области горит электроподстанция – что случилосьЧто произошло на заводе в Сергиевом Посаде
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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происшествия, пожар, московская область, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), россия, прокуратура московской области
Пожар на складе в Раменском потушили

Пожар на складе в Раменском районе Подмосковья потушили

18:27 13.08.2023
 
© РИА Новости . Светлана Шевченко / Перейти в фотобанкПожарная машина
Пожарная машина - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© РИА Новости . Светлана Шевченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Пожар на складе с удобрениями в подмосковном Раменском потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС РФ.
Около полудня в воскресенье в Раменском районе Московской области началось возгорание на территории производственно-складского комплекса. Несколько часов понадобилось пожарным, чтобы потушить огонь. Расследование происшествия взяла под контроль прокуратура.
"Предварительная причина возгорания - нарушение противопожарных требований при производстве сварочных работ", - говорится в Telegram-канале прокуратуры Московской области.
По данным МЧС, общая площадь возгорания составила 2,7 тысяч квадратных метров. Для тушения задействовали 26 единиц техники и более 70 человек. Производились замеры воздуха, чтобы проверить, не превышаются ли в нем допустимые концентрации вредных веществ. Был риск распространения огня на соседний склад.
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ПроисшествияПожарМосковская областьНовостиМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)РоссияПрокуратура Московской области
 
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