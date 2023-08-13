https://crimea.ria.ru/20230813/ploschad-pozhara-v-ramenskom-rastet-1130705787.html

Площадь пожара в Раменском растет

Площадь пожара в Раменском растет - РИА Новости Крым, 13.08.2023

Площадь пожара в Раменском растет

Площадь пожара на складе с удобрениями в подмосковном Раменском увеличилась до 2,7 тысячи квадратных метров, есть вероятность распространения огня на соседний... РИА Новости Крым, 13.08.2023

2023-08-13T14:10

2023-08-13T14:10

2023-08-13T14:13

происшествия

пожар

московская область

новости

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0d/1130705940_0:180:1280:900_1920x0_80_0_0_a2041561b881e78fabb18415b6eb1af7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Площадь пожара на складе с удобрениями в подмосковном Раменском увеличилась до 2,7 тысячи квадратных метров, есть вероятность распространения огня на соседний склад. Об этом сообщает МЧС РФ.По данным ведомства, на месте работают более 70 человек и 26 единиц техники. Специалисты мобильной лаборатории проводят замеры воздуха, чтобы выяснить, не превышаются ли допустимые концентрации вредных веществ.Сильный пожар вспыхнул в Раменском районе Московской области в воскресенье днем. Городская прокуратура взяла под контроль расследование причин происшествия.Читайте также на РИА Новости Крым:Печальная статистика: в Крыму на пожарах погибли 38 человекЧто произошло на заводе в Сергиевом ПосадеВинзавод горит в Краснодарском крае

московская область

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пожар, московская область, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), россия