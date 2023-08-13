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Площадь пожара в Раменском растет - РИА Новости Крым, 13.08.2023
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Площадь пожара в Раменском растет
Площадь пожара в Раменском растет - РИА Новости Крым, 13.08.2023
Площадь пожара в Раменском растет
Площадь пожара на складе с удобрениями в подмосковном Раменском увеличилась до 2,7 тысячи квадратных метров, есть вероятность распространения огня на соседний... РИА Новости Крым, 13.08.2023
2023-08-13T14:10
2023-08-13T14:13
происшествия
пожар
московская область
новости
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Площадь пожара на складе с удобрениями в подмосковном Раменском увеличилась до 2,7 тысячи квадратных метров, есть вероятность распространения огня на соседний склад. Об этом сообщает МЧС РФ.По данным ведомства, на месте работают более 70 человек и 26 единиц техники. Специалисты мобильной лаборатории проводят замеры воздуха, чтобы выяснить, не превышаются ли допустимые концентрации вредных веществ.Сильный пожар вспыхнул в Раменском районе Московской области в воскресенье днем. Городская прокуратура взяла под контроль расследование причин происшествия.Читайте также на РИА Новости Крым:Печальная статистика: в Крыму на пожарах погибли 38 человекЧто произошло на заводе в Сергиевом ПосадеВинзавод горит в Краснодарском крае
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происшествия, пожар, московская область, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), россия
Площадь пожара в Раменском растет

Площадь пожара в подмосковном Раменском увеличилась до 2,7 тыс. квадратных метров

14:10 13.08.2023 (обновлено: 14:13 13.08.2023)
 
© Прокуратура Московской областиТушение пожара на складе в Подмосковье
Тушение пожара на складе в Подмосковье
© Прокуратура Московской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Площадь пожара на складе с удобрениями в подмосковном Раменском увеличилась до 2,7 тысячи квадратных метров, есть вероятность распространения огня на соседний склад. Об этом сообщает МЧС РФ.

"Горят складское помещение и деревянные паллеты на открытой площадке. Существует угроза распространения огня на соседний склад. Пожарные МЧС России ликвидируют возгорание", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, на месте работают более 70 человек и 26 единиц техники. Специалисты мобильной лаборатории проводят замеры воздуха, чтобы выяснить, не превышаются ли допустимые концентрации вредных веществ.
Сильный пожар вспыхнул в Раменском районе Московской области в воскресенье днем. Городская прокуратура взяла под контроль расследование причин происшествия.
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ПроисшествияПожарМосковская областьНовостиМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Россия
 
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