https://crimea.ria.ru/20230813/ploschad-pozhara-v-ramenskom-rastet-1130705787.html
Площадь пожара в Раменском растет
Площадь пожара в Раменском растет - РИА Новости Крым, 13.08.2023
Площадь пожара в Раменском растет
Площадь пожара на складе с удобрениями в подмосковном Раменском увеличилась до 2,7 тысячи квадратных метров, есть вероятность распространения огня на соседний... РИА Новости Крым, 13.08.2023
2023-08-13T14:10
2023-08-13T14:10
2023-08-13T14:13
происшествия
пожар
московская область
новости
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Площадь пожара на складе с удобрениями в подмосковном Раменском увеличилась до 2,7 тысячи квадратных метров, есть вероятность распространения огня на соседний склад. Об этом сообщает МЧС РФ.По данным ведомства, на месте работают более 70 человек и 26 единиц техники. Специалисты мобильной лаборатории проводят замеры воздуха, чтобы выяснить, не превышаются ли допустимые концентрации вредных веществ.Сильный пожар вспыхнул в Раменском районе Московской области в воскресенье днем. Городская прокуратура взяла под контроль расследование причин происшествия.Читайте также на РИА Новости Крым:Печальная статистика: в Крыму на пожарах погибли 38 человекЧто произошло на заводе в Сергиевом ПосадеВинзавод горит в Краснодарском крае
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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происшествия, пожар, московская область, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), россия
Площадь пожара в Раменском растет
Площадь пожара в подмосковном Раменском увеличилась до 2,7 тыс. квадратных метров
14:10 13.08.2023 (обновлено: 14:13 13.08.2023)