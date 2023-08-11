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В Калужской области горит электроподстанция – что случилось - РИА Новости Крым, 11.08.2023
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В Калужской области горит электроподстанция – что случилось
В Калужской области горит электроподстанция – что случилось - РИА Новости Крым, 11.08.2023
В Калужской области горит электроподстанция – что случилось
Пожар вспыхнул на электрической подстанции в Калуге, огонь удалось ликвидировать в течение часа. Причиной возгорания могло стать попадание молнии, сообщил... РИА Новости Крым, 11.08.2023
2023-08-11T09:24
2023-08-11T09:24
калужская область
владислав шапша
калуга
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Пожар вспыхнул на электрической подстанции в Калуге, огонь удалось ликвидировать в течение часа. Причиной возгорания могло стать попадание молнии, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.В результате инцидента из строя выведены два трансформатора. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать попадание молнии. Без электричества остались населенные пункты, которые подключенные к подстанции.В настоящее время специалисты проводят работу по переподключению электросетей и восстанавливают подачу электричества жителям.Читайте также на РИА Новости Крым:В Калужской области сбит беспилотникСильный град обрушился на Кубань: повреждены дома и соцобъектыСемь человек погибли в Марий Эл из-за урагана
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калужская область, владислав шапша, калуга, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), погода, общество, новости
В Калужской области горит электроподстанция – что случилось

Шапша: пожар вспыхнул на электроподстанции в Калужской области из-за удара молнии

09:24 11.08.2023
 
© Telegram-канал губернатора Калужской области Владислава ШапшиСпасатели тушат пожар на электроподстанции в Калужской области
Спасатели тушат пожар на электроподстанции в Калужской области
© Telegram-канал губернатора Калужской области Владислава Шапши
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Пожар вспыхнул на электрической подстанции в Калуге, огонь удалось ликвидировать в течение часа. Причиной возгорания могло стать попадание молнии, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
"Сегодня утром в Калуге произошло возгорание на электрической подстанции на территории села Росва. Пожарные расчеты и аварийные службы работают на месте. Пострадавших нет", – написал в своем Telegram-канале Шапша.
В результате инцидента из строя выведены два трансформатора. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать попадание молнии. Без электричества остались населенные пункты, которые подключенные к подстанции.
В настоящее время специалисты проводят работу по переподключению электросетей и восстанавливают подачу электричества жителям.
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