https://crimea.ria.ru/20230811/v-kaluzhskoy-oblasti-gorit-elektropodstantsiya--chto-sluchilos-1130666746.html

В Калужской области горит электроподстанция – что случилось

В Калужской области горит электроподстанция – что случилось - РИА Новости Крым, 11.08.2023

В Калужской области горит электроподстанция – что случилось

Пожар вспыхнул на электрической подстанции в Калуге, огонь удалось ликвидировать в течение часа. Причиной возгорания могло стать попадание молнии, сообщил... РИА Новости Крым, 11.08.2023

2023-08-11T09:24

2023-08-11T09:24

2023-08-11T09:24

калужская область

владислав шапша

калуга

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Пожар вспыхнул на электрической подстанции в Калуге, огонь удалось ликвидировать в течение часа. Причиной возгорания могло стать попадание молнии, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.В результате инцидента из строя выведены два трансформатора. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать попадание молнии. Без электричества остались населенные пункты, которые подключенные к подстанции.В настоящее время специалисты проводят работу по переподключению электросетей и восстанавливают подачу электричества жителям.Читайте также на РИА Новости Крым:В Калужской области сбит беспилотникСильный град обрушился на Кубань: повреждены дома и соцобъектыСемь человек погибли в Марий Эл из-за урагана

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калужская область

калуга

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

калужская область, владислав шапша, калуга, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), погода, общество, новости