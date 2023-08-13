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Потери ВСУ: российскими силами уничтожены более 500 боевиков за сутки

Потери ВСУ: российскими силами уничтожены более 500 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 13.08.2023

Потери ВСУ: российскими силами уничтожены более 500 боевиков за сутки

Российские группировки войск успешно отражают атаки врага на Купянском, Донецком Краснолиманском, Южно-Донецком, Херсонском и Запорожском направлениях. О... РИА Новости Крым, 13.08.2023

2023-08-13T14:33

2023-08-13T14:33

2023-08-13T14:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Российские группировки войск успешно отражают атаки врага на Купянском, Донецком Краснолиманском, Южно-Донецком, Херсонском и Запорожском направлениях. О потерях со стороны ВСУ сообщает Министерство обороны РФ.Купянское направлениеШесть атак и контратак подразделений 14-й, 44-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ отразили российские подразделения "Западной" группировки войск на Купянском направлении. Бои велись на территории населенных пунктов: Новоселовское (ЛНР) и Синьковка, урочища Маньковка Харьковской области.В результате было убито более 60 украинских военнослужащих. Также уничтожены боевые бронированные машины, автомобили и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.Донецкое направлениеПодразделения "Южной" группировки войск отразили шесть атак ВСУ в районах Белогоровка, Веселое, Красногоровка, а также западнее Клещеевки ДНР.На этом направлении враг понес наибольшие потери в численности личного состава: более 300 украинских военнослужащих были убиты и ранены. Также выведены из строя три боевые бронированные машины и два автомобиля.Краснолиманское направлениеАтаку штурмовой группы 68-й "егерской" бригады ВСУ спешно отразили подразделения группировки войск "Центр". Были нанесены удары армейской авиацией, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами.В этом сражении юго-восточнее Новоегоровки (ЛНР) было уничтожено порядка 45 украинских бойцов. Также ВСУ лишились самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" и гаубицы Д-30.Южно-Донецкое направлениеГруппировка войск "Восток" нанесла поражение подразделениям противника в селе Старомайорском и поселке Урожайном ДНР. Для отражения атаки использовались оперативно-тактическая авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы.Результат боев: погибло до 80 украинских военнослужащих, уничтожены боевые бронированные машины, автомобили и гаубицы Д-20 и Д-30.Херсонское направление20 боевиков ВСУ погибло в боях на Херсонском направлении. Также были уничтожены автомобили и артиллерийская система М777 производства США.Запорожское направлениеОгневое поражение было нанесено по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Яблоневого и Малой Токмачки Запорожской области. Здесь враг понес потери в виде 40 украинской военных, пяти танков и боевых машин пехоты, автомобилей, а также гаубиц, в том числе FH-70 производства Великобритании.Читайте также на РИА Новости Крым:Корабль ЧФ открыл предупредительный огонь по идущему на Украину сухогрузуУкраинские дроны сбили в Белгородской и Курской областяхПочти 100 снарядов за сутки: ВСУ обстреливают левобережье Херсонщины

купянск

луганская народная республика (лнр)

харьковская область

донецкая народная республика (днр)

клещеевка

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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