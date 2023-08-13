https://crimea.ria.ru/20230813/poteri-vsu-rossiyskimi-silami-unichtozheny-bolee-500-boevikov-za-sutki-1130706142.html
Потери ВСУ: российскими силами уничтожены более 500 боевиков за сутки
Потери ВСУ: российскими силами уничтожены более 500 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 13.08.2023
Потери ВСУ: российскими силами уничтожены более 500 боевиков за сутки
Российские группировки войск успешно отражают атаки врага на Купянском, Донецком Краснолиманском, Южно-Донецком, Херсонском и Запорожском направлениях. О... РИА Новости Крым, 13.08.2023
2023-08-13T14:33
2023-08-13T14:33
2023-08-13T14:33
купянск
новости сво
министерство обороны рф
луганская народная республика (лнр)
харьковская область
донецкая народная республика (днр)
клещеевка
херсонская область
запорожская область
вооруженные силы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/16/1124245539_0:53:3204:1855_1920x0_80_0_0_bf45e4843cbf03e364958e8d32738220.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Российские группировки войск успешно отражают атаки врага на Купянском, Донецком Краснолиманском, Южно-Донецком, Херсонском и Запорожском направлениях. О потерях со стороны ВСУ сообщает Министерство обороны РФ.Купянское направлениеШесть атак и контратак подразделений 14-й, 44-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ отразили российские подразделения "Западной" группировки войск на Купянском направлении. Бои велись на территории населенных пунктов: Новоселовское (ЛНР) и Синьковка, урочища Маньковка Харьковской области.В результате было убито более 60 украинских военнослужащих. Также уничтожены боевые бронированные машины, автомобили и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.Донецкое направлениеПодразделения "Южной" группировки войск отразили шесть атак ВСУ в районах Белогоровка, Веселое, Красногоровка, а также западнее Клещеевки ДНР.На этом направлении враг понес наибольшие потери в численности личного состава: более 300 украинских военнослужащих были убиты и ранены. Также выведены из строя три боевые бронированные машины и два автомобиля.Краснолиманское направлениеАтаку штурмовой группы 68-й "егерской" бригады ВСУ спешно отразили подразделения группировки войск "Центр". Были нанесены удары армейской авиацией, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами.В этом сражении юго-восточнее Новоегоровки (ЛНР) было уничтожено порядка 45 украинских бойцов. Также ВСУ лишились самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" и гаубицы Д-30.Южно-Донецкое направлениеГруппировка войск "Восток" нанесла поражение подразделениям противника в селе Старомайорском и поселке Урожайном ДНР. Для отражения атаки использовались оперативно-тактическая авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы.Результат боев: погибло до 80 украинских военнослужащих, уничтожены боевые бронированные машины, автомобили и гаубицы Д-20 и Д-30.Херсонское направление20 боевиков ВСУ погибло в боях на Херсонском направлении. Также были уничтожены автомобили и артиллерийская система М777 производства США.Запорожское направлениеОгневое поражение было нанесено по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Яблоневого и Малой Токмачки Запорожской области. Здесь враг понес потери в виде 40 украинской военных, пяти танков и боевых машин пехоты, автомобилей, а также гаубиц, в том числе FH-70 производства Великобритании.Читайте также на РИА Новости Крым:Корабль ЧФ открыл предупредительный огонь по идущему на Украину сухогрузуУкраинские дроны сбили в Белгородской и Курской областяхПочти 100 снарядов за сутки: ВСУ обстреливают левобережье Херсонщины
купянск
луганская народная республика (лнр)
харьковская область
донецкая народная республика (днр)
клещеевка
херсонская область
запорожская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/16/1124245539_473:0:3204:2048_1920x0_80_0_0_3f910b6f79a3634e18e8243aa18f0a92.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
купянск, новости сво, министерство обороны рф, луганская народная республика (лнр), харьковская область, донецкая народная республика (днр), клещеевка, херсонская область, запорожская область, вооруженные силы россии, потери всу
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Российские группировки войск успешно отражают атаки врага на Купянском, Донецком Краснолиманском, Южно-Донецком, Херсонском и Запорожском направлениях. О потерях со стороны ВСУ сообщает Министерство обороны РФ.
Купянское направление
Шесть атак и контратак подразделений 14-й, 44-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ отразили российские подразделения "Западной" группировки войск на Купянском направлении. Бои велись на территории населенных пунктов: Новоселовское (ЛНР) и Синьковка, урочища Маньковка Харьковской области.
В результате было убито более 60 украинских военнослужащих. Также уничтожены боевые бронированные машины, автомобили и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.
Донецкое направление
Подразделения "Южной" группировки войск отразили шесть атак ВСУ в районах Белогоровка, Веселое, Красногоровка, а также западнее Клещеевки ДНР.
На этом направлении враг понес наибольшие потери в численности личного состава: более 300 украинских военнослужащих были убиты и ранены. Также выведены из строя три боевые бронированные машины и два автомобиля.
Краснолиманское направление
Атаку штурмовой группы 68-й "егерской" бригады ВСУ спешно отразили подразделения группировки войск "Центр". Были нанесены удары армейской авиацией, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами.
В этом сражении юго-восточнее Новоегоровки (ЛНР) было уничтожено порядка 45 украинских бойцов. Также ВСУ лишились самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" и гаубицы Д-30.
Южно-Донецкое направление
Группировка войск "Восток" нанесла поражение подразделениям противника в селе Старомайорском и поселке Урожайном ДНР. Для отражения атаки использовались оперативно-тактическая авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы.
Результат боев: погибло до 80 украинских военнослужащих, уничтожены боевые бронированные машины, автомобили и гаубицы Д-20 и Д-30.
Херсонское направление
20 боевиков ВСУ погибло в боях на Херсонском направлении. Также были уничтожены автомобили и артиллерийская система М777 производства США.
Запорожское направление
Огневое поражение было нанесено по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Яблоневого и Малой Токмачки Запорожской области. Здесь враг понес потери в виде 40 украинской военных, пяти танков и боевых машин пехоты, автомобилей, а также гаубиц, в том числе FH-70 производства Великобритании.
Читайте также на РИА Новости Крым: