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Почти 100 снарядов за сутки: ВСУ обстреливают левобережье Херсонщины
Почти 100 снарядов за сутки: ВСУ обстреливают левобережье Херсонщины - РИА Новости Крым, 13.08.2023
Почти 100 снарядов за сутки: ВСУ обстреливают левобережье Херсонщины
Атаки ВСУ на населенные пункты Херсонской области не прекращаются ни днем, ни ночью. Экстренные службы сообщают о десятках обстрелах. РИА Новости Крым, 13.08.2023
2023-08-13T11:05
2023-08-13T11:05
2023-08-13T11:05
херсонская область
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Атаки ВСУ на населенные пункты Херсонской области не прекращаются ни днем, ни ночью. Экстренные службы сообщают о десятках обстрелах.В течение дня 16 снарядов прилетело в Казачьи Лагеря, по 12 в Раденск и Алешки, по девять в Корсунку и Песчановку.Ночью атаки продолжились. Боевики ВСУ выпустили 33 снаряда из ствольной артиллерии. Террористическими атакам подверглись Новая Каховка, Голая Пристань, Крынки, Подстепное.Информация о пострадавших и разрешениях инфраструктуры уточняется.На днях в Новой Каховке было предотвращен теракт на детской площадке. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в своем Telegram-канале, что сотрудники УФСБ и ГУ МВД России по Херсонской области нашли и обезвредили взрывное устройство из тротиловой шашки и металлических поражающих элементов. Рядом находились жилые дома.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли село в Херсонской области – есть погибшиеПособников ВСУ задержали в Херсонской областиБоевик "Азова"* получил 25 лет колонии за расстрел мирного жителя
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2023
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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херсонская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости сво, новые регионы россии, происшествия, новости
Почти 100 снарядов за сутки: ВСУ обстреливают левобережье Херсонщины
ВСУ выпустили по Херсонской области 91 снаряд за сутки
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Атаки ВСУ на населенные пункты Херсонской области не прекращаются ни днем, ни ночью. Экстренные службы сообщают о десятках обстрелах.
"ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днем выпустили 58 снарядов из ствольной артиллерии по пяти населенным пунктам", - говорится в сообщении.
В течение дня 16 снарядов прилетело в Казачьи Лагеря, по 12 в Раденск и Алешки, по девять в Корсунку и Песчановку.
Ночью атаки продолжились. Боевики ВСУ выпустили 33 снаряда из ствольной артиллерии. Террористическими атакам подверглись Новая Каховка, Голая Пристань, Крынки, Подстепное.
Информация о пострадавших и разрешениях инфраструктуры уточняется.
На днях в Новой Каховке было предотвращен теракт на детской площадке
. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в своем Telegram-канале, что сотрудники УФСБ и ГУ МВД России по Херсонской области нашли и обезвредили взрывное устройство из тротиловой шашки и металлических поражающих элементов. Рядом находились жилые дома.
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