https://crimea.ria.ru/20230813/pochti-100-snaryadov-za-sutki-vsu-obstrelivayut-levoberezhe-khersonschiny-1130703561.html

Почти 100 снарядов за сутки: ВСУ обстреливают левобережье Херсонщины

Почти 100 снарядов за сутки: ВСУ обстреливают левобережье Херсонщины - РИА Новости Крым, 13.08.2023

Почти 100 снарядов за сутки: ВСУ обстреливают левобережье Херсонщины

Атаки ВСУ на населенные пункты Херсонской области не прекращаются ни днем, ни ночью. Экстренные службы сообщают о десятках обстрелах. РИА Новости Крым, 13.08.2023

2023-08-13T11:05

2023-08-13T11:05

2023-08-13T11:05

херсонская область

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Атаки ВСУ на населенные пункты Херсонской области не прекращаются ни днем, ни ночью. Экстренные службы сообщают о десятках обстрелах.В течение дня 16 снарядов прилетело в Казачьи Лагеря, по 12 в Раденск и Алешки, по девять в Корсунку и Песчановку.Ночью атаки продолжились. Боевики ВСУ выпустили 33 снаряда из ствольной артиллерии. Террористическими атакам подверглись Новая Каховка, Голая Пристань, Крынки, Подстепное.Информация о пострадавших и разрешениях инфраструктуры уточняется.На днях в Новой Каховке было предотвращен теракт на детской площадке. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в своем Telegram-канале, что сотрудники УФСБ и ГУ МВД России по Херсонской области нашли и обезвредили взрывное устройство из тротиловой шашки и металлических поражающих элементов. Рядом находились жилые дома.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли село в Херсонской области – есть погибшиеПособников ВСУ задержали в Херсонской областиБоевик "Азова"* получил 25 лет колонии за расстрел мирного жителя

херсонская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости сво, новые регионы россии, происшествия, новости