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Главные события и заявления дня: 9 августа

Главные события и заявления дня: 9 августа - РИА Новости Крым, 09.08.2023

Главные события и заявления дня: 9 августа

Не стало народной артистки Веры Васильевой. В Сергиевом Посаде прогремел взрыв, ранены люди, погибла женщина. НАТО размещает военных и бронетехнику у границ... РИА Новости Крым, 09.08.2023

2023-08-09T23:02

2023-08-09T23:02

2023-08-09T23:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Не стало народной артистки Веры Васильевой. В Сергиевом Посаде прогремел взрыв, ранены люди, погибла женщина. НАТО размещает военных и бронетехнику у границ Белоруссии. В Донецке под обстрелами ВСУ погибла девочка. Министр сельского хозяйства рассказал о ситуации с ценами на мясо.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Народная артистка СССР Вера Васильева ушла из жизниАктрисе Московского театра сатиры Вере Васильевой было 97 лет. О ее смерти сообщили в Московском академическом театре сатиры, где она выходила на сцену с 1948 года. За это время актриса сыграла 60 ролей. В ее фильмографии более сорока кинокартин. О дате прощания с артисткой сообщат дополнительно.Мощный взрыв прогремел в Сергиевом ПосадеВ среду утром в подмосковном Сергиевом Посаде раздался взрыв. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ЧП произошло на складе пиротехники. Он принадлежал частной компании, которая арендовала помещение у Загорского оптико-механического завода.Одна из пострадавших скончалась в больнице. От взрывной волны повреждены ближайшие к заводу жилые дома, спорткомплекс, колледж.К разбору завалов привлекли 160 спасателей. Следствие выясняет точные причины взрыва. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.Сотни тысяч военных НАТО размещены у границ БелоруссииМинистр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что у границ Союзного государства размещены 360 тысяч военных НАТО и порядка восьми тысяч единиц бронетехники.По словам министра обороны, готовность Запада вкладывать в киевский режим серьезные ресурсы влечет за собой дальнейшую эскалацию конфликта. В частности, масштабная закупка Польшей оружия у США, Кореи и Британии несет риски для России."Существующие риски связаны с милитаризацией Польши, которая превратилась в главный инструмент антироссийской политики Соединенных Штатов Америки. Варшава объявила о намерении построить, как утверждают поляки, "самую мощную армию на континенте"", – сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны.Под обстрелами ВСУ в Донецке погибла девочкаВрио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что в Петровском районе в результате попадания украинского снаряда в двухэтажный дом погибла маленькая девочка. Еще два человека получили ранения.Под обстрелы противника утром в среду попали Киевский, Кировский и Петровский районы столицы ДНР, Горловка.Когда стабилизируются цены на мясоГлава Минсельхоза Дмитрий Патрушев объяснил рост стоимости мяса сезонным фактором, увеличением спроса на этот продукт и развитием сельского туризма. По его мнению, стабилизацию цен стоит ждать к концу августа."Ситуация на продовольственном рынке у нас абсолютно спокойная, объемы производства, в том числе по мясу, растут. Мы говорим о небольшом росте цены, но это сезонный фактор. У нас в это время года всегда несколько увеличивается цена на мясо", - заявил Патрушев.

https://crimea.ria.ru/20230809/kolichestvo-postradavshikh-v-sergievom-posade-dostiglo-60-chelovek-1130641443.html

https://crimea.ria.ru/20230809/moldavane-sokraschayut-raskhody-na-ukrainskikh-bezhentsev-1130637369.html

https://crimea.ria.ru/20230809/rossiyskaya-pvo-sbila-devyat-snaryadov-himars-i-35-dronov-vsu-1130633747.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, новости, в мире, россия, утраты, культура, общество, экономика, новости сво