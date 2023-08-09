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НАТО сосредоточила крупные силы у границ России и Белоруссии – Шойгу
НАТО сосредоточила крупные силы у границ России и Белоруссии – Шойгу - РИА Новости Крым, 09.08.2023
НАТО сосредоточила крупные силы у границ России и Белоруссии – Шойгу
В непосредственной близости от границ Союзного государства России и Белоруссии размещены около 360 тысяч военнослужащих и порядка восьми тысяч единиц... РИА Новости Крым, 09.08.2023
2023-08-09T13:07
2023-08-09T13:07
2023-08-09T13:31
сергей шойгу
министерство обороны рф
россия
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новости
нато
союзное государство
самолеты f-16
кассетные боеприпасы
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. В непосредственной близости от границ Союзного государства России и Белоруссии размещены около 360 тысяч военнослужащих и порядка восьми тысяч единиц бронетехники стран НАТО. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.По словам министра, численность формирований внерегиональных государств Североатлантического блока с февраля прошлого года возросла в 2,5 раза и превысила 30 тысяч человек.Говоря об украинском конфликте, Шойгу отметил, то из-за готовности Запада вкладывать в киевский режим значительные ресурсы существуют риски дальнейшей эскалации.В частности, в условиях нарастающего у ВСУ дефицита боеприпасов к артиллерийским системам западного образца Вашингтон пошел на военное преступление, включив в пакет помощи, запрещенные международной конвенцией кассетные боеприпасы. Кроме того, страны НАТО активно прорабатывают вопрос о передаче Киеву тактических истребителей F-16, указал министр.
https://crimea.ria.ru/20230728/konvoi-nato-v-chernom-more-i-zernovaya-sdelka---ekspert-sdelal-prognoz-1130340057.html
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сергей шойгу, министерство обороны рф, россия, белоруссия, новости, нато, союзное государство, самолеты f-16, кассетные боеприпасы, всу (вооруженные силы украины)
НАТО сосредоточила крупные силы у границ России и Белоруссии – Шойгу
Шойгу: у границ Союзного государства размещены 360 тысяч военных НАТО
13:07 09.08.2023 (обновлено: 13:31 09.08.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. В непосредственной близости от границ Союзного государства России и Белоруссии размещены около 360 тысяч военнослужащих и порядка восьми тысяч единиц бронетехники стран НАТО. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"С учетом вооруженных сил восточно-европейских стран в непосредственной близости от границ Союзного государства размещены около 360 тысяч военнослужащих, восьми тысяч единиц бронетехники, шесть тысяч артиллерийских систем и минометов, 650 самолетов и вертолетов", – приводит слова Шойгу пресс-служба Минобороны.
По словам министра, численность формирований внерегиональных государств Североатлантического блока с февраля прошлого года возросла в 2,5 раза и превысила 30 тысяч человек.
Говоря об украинском конфликте, Шойгу отметил, то из-за готовности Запада вкладывать в киевский режим значительные ресурсы существуют риски дальнейшей эскалации.
"Готовность Запада вкладывать в Украину значительную часть имеющихся ресурсов, чтобы переломить ситуацию на поле боя в свою пользу, создает серьезные риски дальнейшей эскалации конфликта", – сказал он.
В частности, в условиях нарастающего у ВСУ дефицита боеприпасов к артиллерийским системам западного образца Вашингтон пошел на военное преступление, включив в пакет помощи, запрещенные международной конвенцией кассетные боеприпасы. Кроме того, страны НАТО активно прорабатывают вопрос о передаче Киеву тактических истребителей F-16, указал министр.