https://crimea.ria.ru/20230809/nato-sosredotochila-krupnye-sily-u-granits-rossii-i-belorussii--shoygu-1130626745.html

НАТО сосредоточила крупные силы у границ России и Белоруссии – Шойгу

НАТО сосредоточила крупные силы у границ России и Белоруссии – Шойгу - РИА Новости Крым, 09.08.2023

НАТО сосредоточила крупные силы у границ России и Белоруссии – Шойгу

В непосредственной близости от границ Союзного государства России и Белоруссии размещены около 360 тысяч военнослужащих и порядка восьми тысяч единиц... РИА Новости Крым, 09.08.2023

2023-08-09T13:07

2023-08-09T13:07

2023-08-09T13:31

сергей шойгу

министерство обороны рф

россия

белоруссия

новости

нато

союзное государство

самолеты f-16

кассетные боеприпасы

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. В непосредственной близости от границ Союзного государства России и Белоруссии размещены около 360 тысяч военнослужащих и порядка восьми тысяч единиц бронетехники стран НАТО. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.По словам министра, численность формирований внерегиональных государств Североатлантического блока с февраля прошлого года возросла в 2,5 раза и превысила 30 тысяч человек.Говоря об украинском конфликте, Шойгу отметил, то из-за готовности Запада вкладывать в киевский режим значительные ресурсы существуют риски дальнейшей эскалации.В частности, в условиях нарастающего у ВСУ дефицита боеприпасов к артиллерийским системам западного образца Вашингтон пошел на военное преступление, включив в пакет помощи, запрещенные международной конвенцией кассетные боеприпасы. Кроме того, страны НАТО активно прорабатывают вопрос о передаче Киеву тактических истребителей F-16, указал министр.

https://crimea.ria.ru/20230728/konvoi-nato-v-chernom-more-i-zernovaya-sdelka---ekspert-sdelal-prognoz-1130340057.html

россия

белоруссия

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2023

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сергей шойгу, министерство обороны рф, россия, белоруссия, новости, нато, союзное государство, самолеты f-16, кассетные боеприпасы, всу (вооруженные силы украины)