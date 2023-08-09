https://crimea.ria.ru/20230809/ushla-iz-zhizni-narodnaya-artistka-sssr-vera-vasileva-1130620711.html

Ушла из жизни народная артистка СССР Вера Васильева

Ушла из жизни народная артистка СССР Вера Васильева - РИА Новости Крым, 09.08.2023

Ушла из жизни народная артистка СССР Вера Васильева

Народная артистка СССР Вера Васильева скончалась в возрасте 97 лет. Об этом сообщили в Московском академическом театре сатиры, где актриса служила с 1948 года. РИА Новости Крым, 09.08.2023

2023-08-09T10:11

2023-08-09T10:11

2023-08-09T10:10

россия

утраты

культура

общество

кино

кинематограф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/09/1130619915_0:0:3004:1689_1920x0_80_0_0_be0c7bf920b7f318fa3e4eae6471f051.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Народная артистка СССР Вера Васильева скончалась в возрасте 97 лет. Об этом сообщили в Московском академическом театре сатиры, где актриса служила с 1948 года.О дате прощания с артисткой в театре, где она играла почти всю свою творческую жизнь, сообщат дополнительно.Народная артистка СССР, лауреат Сталинских премий I и III степени Вера Кузьминична Васильева родилась в 1925 году. Ее дебют в кино состоялся в 1945-м – в фильме "Близнецы" режиссера Константина Юдина она сыграла эпизодическую роль монтера.В фильмографии Веры Васильевой – более сорока кинокартин, но больше всего она запомнилась зрителям как кинематографическая мама Чука и Гека, мама следователи Знаменского из "Следствие ведут ЗнаТоКи", Марья Семеновна из "Женатого холостяка". Кроме того, актриса озвучивала мультфильмы "Первая скрипка", "Умка ищет друга", "Волшебник Изумрудного города".На сцене Московского театра сатиры Вера Васильева сыграла более 60 ролей, среди которых – графиня Розина в "Женитьбе Фигаро", Эллочка Щукина в "12 стульев", жена городничего Анна Андреевна в гоголевском "Ревизоре".

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, утраты, культура, общество, кино, кинематограф