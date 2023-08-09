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Ушла из жизни народная артистка СССР Вера Васильева
Ушла из жизни народная артистка СССР Вера Васильева - РИА Новости Крым, 09.08.2023
Ушла из жизни народная артистка СССР Вера Васильева
Народная артистка СССР Вера Васильева скончалась в возрасте 97 лет. Об этом сообщили в Московском академическом театре сатиры, где актриса служила с 1948 года. РИА Новости Крым, 09.08.2023
2023-08-09T10:11
2023-08-09T10:11
2023-08-09T10:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Народная артистка СССР Вера Васильева скончалась в возрасте 97 лет. Об этом сообщили в Московском академическом театре сатиры, где актриса служила с 1948 года.О дате прощания с артисткой в театре, где она играла почти всю свою творческую жизнь, сообщат дополнительно.Народная артистка СССР, лауреат Сталинских премий I и III степени Вера Кузьминична Васильева родилась в 1925 году. Ее дебют в кино состоялся в 1945-м – в фильме "Близнецы" режиссера Константина Юдина она сыграла эпизодическую роль монтера.В фильмографии Веры Васильевой – более сорока кинокартин, но больше всего она запомнилась зрителям как кинематографическая мама Чука и Гека, мама следователи Знаменского из "Следствие ведут ЗнаТоКи", Марья Семеновна из "Женатого холостяка". Кроме того, актриса озвучивала мультфильмы "Первая скрипка", "Умка ищет друга", "Волшебник Изумрудного города".На сцене Московского театра сатиры Вера Васильева сыграла более 60 ролей, среди которых – графиня Розина в "Женитьбе Фигаро", Эллочка Щукина в "12 стульев", жена городничего Анна Андреевна в гоголевском "Ревизоре".
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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россия, утраты, культура, общество, кино, кинематограф
Ушла из жизни народная артистка СССР Вера Васильева
В возрасте 97 лет ушла из жизни актриса Московского театра сатиры Вера Васильева
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Народная артистка СССР Вера Васильева скончалась в возрасте 97 лет. Об этом сообщили в Московском академическом театре сатиры, где актриса служила с 1948 года.
"Наш театр постигло большое горе: не стало Веры Кузьминичны Васильевой
. Нашей любимой Верочки. Выражаем соболезнования близким, друзьям и легиону ее почитателей", - опубликовано на сайте театра.
О дате прощания с артисткой в театре, где она играла почти всю свою творческую жизнь, сообщат дополнительно.
Народная артистка СССР, лауреат Сталинских премий I и III степени Вера Кузьминична Васильева родилась в 1925 году. Ее дебют в кино состоялся в 1945-м – в фильме "Близнецы" режиссера Константина Юдина она сыграла эпизодическую роль монтера.
В фильмографии Веры Васильевой – более сорока кинокартин, но больше всего она запомнилась зрителям как кинематографическая мама Чука и Гека, мама следователи Знаменского из "Следствие ведут ЗнаТоКи", Марья Семеновна из "Женатого холостяка". Кроме того, актриса озвучивала мультфильмы "Первая скрипка", "Умка ищет друга", "Волшебник Изумрудного города".
На сцене Московского театра сатиры Вера Васильева сыграла более 60 ролей, среди которых – графиня Розина в "Женитьбе Фигаро", Эллочка Щукина в "12 стульев", жена городничего Анна Андреевна в гоголевском "Ревизоре".