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Крымский мост сейчас: оперативная информация на утро субботы – 5 августа
Крымский мост сейчас: оперативная информация на утро субботы – 5 августа - РИА Новости Крым, 05.08.2023
Крымский мост сейчас: оперативная информация на утро субботы – 5 августа
В очереди со стороны Краснодарского края находится 260 машин, со стороны Крым очереди нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о... РИА Новости Крым, 05.08.2023
2023-08-05T09:11
2023-08-05T09:11
2023-08-05T09:19
крымский мост
транспорт
керченский пролив
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В очереди со стороны Краснодарского края находится 260 машин, со стороны Крым очереди нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.За час очередь со стороны Кубани увеличилась более чем на 20 транспортных средств: в в 8 часов утра сообщалось, что досмотра ждут 236 машин.Накануне вечером, 4 августа Крымский мост был перекрыт для движения транспорта. Информация об этом появилась в Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту в 23-26. Всех находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили "сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности".Около полуночи в районе Крымского моста прогремели взрывы.Сообщениями о происходящем делились жители Ленинского района Крыма и Керчи. По сообщениям очевидцев, громкие звуки были слышны после того, как было заявлено о закрытии Крымского моста. Местные власти призвали сохранять спокойствие, отметив, что "все службы работают"."Громкие звуки, которые слышали жители Керчи час назад, к Крымскому мосту отношения не имели", – сообщил советник главы РК Олег Крючков.Утром 5 августа, в 6-36, пресс-служба Росморречфлота сообщила, что ночью в результате атаки подводного дрона пробоину в машинном отделении получил танкер "Сиг", находившийся на южном подходе к Керченскому проливу. На судне находился экипаж из 11 человек, он приступил к борьбе с поступлением воды внутрь. В район ЧС были направлены суда Азово-Черноморского филиала.В 2-34 поступила информация, что мост вновь открыт для движения.Читайте также на РИА Новости Крым:Безопасность Крымского моста будет усилена – Владимир Путин Киев применяет тактику ИГИЛ* в отношении Крыма – миссия России в ООН Пять лет колонии за попытку провезти наркотик через Крымский мост
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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крымский мост, транспорт, керченский пролив, крым, новости крыма
Крымский мост сейчас: оперативная информация на утро субботы – 5 августа
Ситуация на Крымском мосту: обстановка утром и что случилось минувшей ночью
09:11 05.08.2023 (обновлено: 09:19 05.08.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В очереди со стороны Краснодарского края находится 260 машин, со стороны Крым очереди нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.
"Со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находится 260 транспортных средств. Время ожидания около часа. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", – говорится в сообщение.
За час очередь со стороны Кубани увеличилась более чем на 20 транспортных средств: в в 8 часов утра сообщалось, что досмотра ждут 236 машин.
Накануне вечером, 4 августа Крымский мост был перекрыт для движения транспорта
.
Информация об этом появилась в Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту в 23-26. Всех находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили "сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности".
Около полуночи в районе Крымского моста прогремели взрывы
.
Сообщениями о происходящем делились жители Ленинского района Крыма и Керчи. По сообщениям очевидцев, громкие звуки были слышны после того, как было заявлено о закрытии Крымского моста. Местные власти призвали сохранять спокойствие, отметив, что "все службы работают".
"Громкие звуки, которые слышали жители Керчи час назад, к Крымскому мосту отношения не имели", – сообщил советник главы РК Олег Крючков.
Утром 5 августа, в 6-36, пресс-служба Росморречфлота сообщила
, что ночью в результате атаки подводного дрона пробоину в машинном отделении получил танкер "Сиг", находившийся на южном подходе к Керченскому проливу.
На судне находился экипаж из 11 человек, он приступил к борьбе с поступлением воды внутрь. В район ЧС были направлены суда Азово-Черноморского филиала.
В 2-34 поступила информация, что мост вновь открыт для движения.
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