https://crimea.ria.ru/20230805/krymskiy-most-seychas-operativnaya-informatsiya-na-utro-subboty--5-avgusta-1130546774.html

Крымский мост сейчас: оперативная информация на утро субботы – 5 августа

Крымский мост сейчас: оперативная информация на утро субботы – 5 августа - РИА Новости Крым, 05.08.2023

Крымский мост сейчас: оперативная информация на утро субботы – 5 августа

В очереди со стороны Краснодарского края находится 260 машин, со стороны Крым очереди нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о... РИА Новости Крым, 05.08.2023

2023-08-05T09:11

2023-08-05T09:11

2023-08-05T09:19

крымский мост

транспорт

керченский пролив

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В очереди со стороны Краснодарского края находится 260 машин, со стороны Крым очереди нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.За час очередь со стороны Кубани увеличилась более чем на 20 транспортных средств: в в 8 часов утра сообщалось, что досмотра ждут 236 машин.Накануне вечером, 4 августа Крымский мост был перекрыт для движения транспорта. Информация об этом появилась в Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту в 23-26. Всех находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили "сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности".Около полуночи в районе Крымского моста прогремели взрывы.Сообщениями о происходящем делились жители Ленинского района Крыма и Керчи. По сообщениям очевидцев, громкие звуки были слышны после того, как было заявлено о закрытии Крымского моста. Местные власти призвали сохранять спокойствие, отметив, что "все службы работают"."Громкие звуки, которые слышали жители Керчи час назад, к Крымскому мосту отношения не имели", – сообщил советник главы РК Олег Крючков.Утром 5 августа, в 6-36, пресс-служба Росморречфлота сообщила, что ночью в результате атаки подводного дрона пробоину в машинном отделении получил танкер "Сиг", находившийся на южном подходе к Керченскому проливу. На судне находился экипаж из 11 человек, он приступил к борьбе с поступлением воды внутрь. В район ЧС были направлены суда Азово-Черноморского филиала.В 2-34 поступила информация, что мост вновь открыт для движения.Читайте также на РИА Новости Крым:Безопасность Крымского моста будет усилена – Владимир Путин Киев применяет тактику ИГИЛ* в отношении Крыма – миссия России в ООН Пять лет колонии за попытку провезти наркотик через Крымский мост

крымский мост

керченский пролив

крым

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, керченский пролив, крым, новости крыма