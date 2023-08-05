https://crimea.ria.ru/20230805/aktualnye-dannye-situatsiya-u-krymskogo-mosta-na-vecher-subboty-1130556969.html

Актуальные данные: ситуация у Крымского моста на вечер субботы

Актуальные данные: ситуация у Крымского моста на вечер субботы - РИА Новости Крым, 05.08.2023

Актуальные данные: ситуация у Крымского моста на вечер субботы

Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Керчи и Краснодарского края свободен. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о... РИА Новости Крым, 05.08.2023

2023-08-05T20:02

2023-08-05T20:02

2023-08-05T20:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Керчи и Краснодарского края свободен. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.В последнее время киевский режим предпринимает все больше атак на Крымский мост и корабли российского флота. Глава СБУ Василий Малюк пригрозил, что такие удары не прекратятся, пока Россия не покинет "территорию Украины".Крымский мост периодически закрывают. Меры временные, о них предупреждают заранее. Поздно вечером 4 августа Крымский мост был перекрыт для движения транспорта. Сообщение об этом в Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту появилось в 23.26. Людей, находящихся в этом районе, попросили "сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности".В 23.20 на подходе к Керченскому проливу Киев атаковал гражданское судно – российский танкер "Сиг". В результате удара морского беспилотника судно получило пробоину. Об этом сообщили в Росморречфлоте. После полудня 5 августа в ведомстве сообщили, что танкер остается на прежнем месте и ждет подводного обследования. К вечеру водолазы прибыли для работы с подводной частью танкера. Восстановительные работы запланированы на 6 августа.В полдень 5 августа губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в севастопольской морской зоне обнаружен надводный беспилотник. Он был уничтожен силами флота на большом отдалении от берега в Севастопольской морской зоне около 14.30.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстановка на Крымском мосту и переправе на 13 часов 5 августаАтаки ВСУ беспилотными катерами: чем должна ответить РоссияАтаковавший Севастополь беспилотник уничтожен флотом – Развожаев

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крымский мост

керчь

тамань

краснодарский край

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, керчь, тамань, краснодарский край, общество