Рейтинг@Mail.ru
Актуальные данные: ситуация у Крымского моста на вечер субботы - РИА Новости Крым, 05.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230805/aktualnye-dannye-situatsiya-u-krymskogo-mosta-na-vecher-subboty-1130556969.html
Актуальные данные: ситуация у Крымского моста на вечер субботы
Актуальные данные: ситуация у Крымского моста на вечер субботы - РИА Новости Крым, 05.08.2023
Актуальные данные: ситуация у Крымского моста на вечер субботы
Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Керчи и Краснодарского края свободен. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о... РИА Новости Крым, 05.08.2023
2023-08-05T20:02
2023-08-05T20:08
крым
крымский мост
транспорт
логистика
новости крыма
керчь
тамань
краснодарский край
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0a/1129957511_0:0:3234:1819_1920x0_80_0_0_90f8eccfa8e1f7db4a3d3e8382974092.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Керчи и Краснодарского края свободен. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.В последнее время киевский режим предпринимает все больше атак на Крымский мост и корабли российского флота. Глава СБУ Василий Малюк пригрозил, что такие удары не прекратятся, пока Россия не покинет "территорию Украины".Крымский мост периодически закрывают. Меры временные, о них предупреждают заранее. Поздно вечером 4 августа Крымский мост был перекрыт для движения транспорта. Сообщение об этом в Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту появилось в 23.26. Людей, находящихся в этом районе, попросили "сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности".В 23.20 на подходе к Керченскому проливу Киев атаковал гражданское судно – российский танкер "Сиг". В результате удара морского беспилотника судно получило пробоину. Об этом сообщили в Росморречфлоте. После полудня 5 августа в ведомстве сообщили, что танкер остается на прежнем месте и ждет подводного обследования. К вечеру водолазы прибыли для работы с подводной частью танкера. Восстановительные работы запланированы на 6 августа.В полдень 5 августа губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в севастопольской морской зоне обнаружен надводный беспилотник. Он был уничтожен силами флота на большом отдалении от берега в Севастопольской морской зоне около 14.30.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстановка на Крымском мосту и переправе на 13 часов 5 августаАтаки ВСУ беспилотными катерами: чем должна ответить РоссияАтаковавший Севастополь беспилотник уничтожен флотом – Развожаев
крым
крымский мост
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0a/1129957511_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_686703eedda7c555779a89f61d71c98d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, керчь, тамань, краснодарский край, общество
Актуальные данные: ситуация у Крымского моста на вечер субботы

К вечеру субботы очередей на досмотр у Крымского моста со стороны Керчи и Тамани нет

20:02 05.08.2023 (обновлено: 20:08 05.08.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДвижение автомобилей по Крымскому мосту
Движение автомобилей по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Керчи и Краснодарского края свободен. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.
"По состоянию на 20:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - сказано в сообщении.
В последнее время киевский режим предпринимает все больше атак на Крымский мост и корабли российского флота. Глава СБУ Василий Малюк пригрозил, что такие удары не прекратятся, пока Россия не покинет "территорию Украины".
Крымский мост периодически закрывают. Меры временные, о них предупреждают заранее. Поздно вечером 4 августа Крымский мост был перекрыт для движения транспорта. Сообщение об этом в Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту появилось в 23.26. Людей, находящихся в этом районе, попросили "сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности".
В 23.20 на подходе к Керченскому проливу Киев атаковал гражданское судно – российский танкер "Сиг". В результате удара морского беспилотника судно получило пробоину. Об этом сообщили в Росморречфлоте. После полудня 5 августа в ведомстве сообщили, что танкер остается на прежнем месте и ждет подводного обследования. К вечеру водолазы прибыли для работы с подводной частью танкера. Восстановительные работы запланированы на 6 августа.
В полдень 5 августа губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в севастопольской морской зоне обнаружен надводный беспилотник. Он был уничтожен силами флота на большом отдалении от берега в Севастопольской морской зоне около 14.30.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Обстановка на Крымском мосту и переправе на 13 часов 5 августа
Атаки ВСУ беспилотными катерами: чем должна ответить Россия
Атаковавший Севастополь беспилотник уничтожен флотом – Развожаев
 
КрымКрымский мостТранспортЛогистикаНовости КрымаКерчьТаманьКраснодарский крайОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:02Актуальные данные: ситуация у Крымского моста на вечер субботы
19:52Атаки ВСУ беспилотными катерами: чем должна ответить Россия
19:25Смертельная авария с трактором в Сакском районе Крыма: погибла девушка
19:11Когда отремонтируют танкер "Сиг" после атаки беспилотника у берегов Крыма
18:44Россиянка погибла под оползнем в Грузии – число жертв выросло до 13
18:27Опасная жара: в Крыму за сутки выгорело больше двух гектаров полей
17:50Над Черным морем обнаружен дрон США – в небо поднят истребитель Су-30
17:45Кортеж экс-кандидата в президенты Турции попал в аварию, есть раненые
17:17Подвиг экипажа танка "Алеша": в Минобороны рассказали подробности
16:49Как строится мирная жизнь в Мариуполе и Волновахе
16:29Армия России жжет польские "Крабы" в зоне спецоперации
16:11Грузовик смял шесть машин под Саками – движение транспорта затруднено
15:41Экипаж танка "Алеша" представлен к званию Герой России
15:16Поврежден храм: атака беспилотников ВСУ на Курскую область
14:53Российские войска отразили 16 атак и контратак ВСУ в зоне спецоперации
14:29Атаковавший Севастополь беспилотник уничтожен флотом – Развожаев
14:0940 градусов в Крыму: МЧС объявила штормовое предупреждение из-за жары
13:50В ЛНР освобожден еще один населенный пункт
13:16Обстановка на Крымском мосту и переправе на 13 часов 5 августа
13:05Ядерный арсенал Украины: можно ли его восстановить – СНБО
Лента новостейМолния