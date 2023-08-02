https://crimea.ria.ru/20230802/ssha-ofitsialno-opravdali-terrorizm-ukrainy--zakharova-1130485461.html

США официально оправдали терроризм Украины – Захарова

США официально оправдали терроризм Украины – Захарова - РИА Новости Крым, 02.08.2023

США официально оправдали терроризм Украины – Захарова

Своей реакцией на атаки украинских беспилотников на Москву Вашингтон, по сути, официально оправдал террористические методы киевского режима. Об этом заявила... РИА Новости Крым, 02.08.2023

2023-08-02T12:59

2023-08-02T12:59

2023-08-02T13:00

мария захарова

министерство иностранных дел рф (мид рф)

новости

неонацизм

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украина

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Своей реакцией на атаки украинских беспилотников на Москву Вашингтон, по сути, официально оправдал террористические методы киевского режима. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Захарова отметила, что в случаях атак на гражданские объекты киевские неонацисты "действовали по сценарию их предшественников – международных террористов, которые атаковали таким образом многие гражданские объекты". В частности, аналогичные атаки, но с другим масштабом поражения, были осуществлены в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, напомнила представитель ведомства.Она подчеркнула, что Запад осуждал террористические акты только тогда, когда они происходили в странах Запада. Тогда они назывались "недопустимыми, показывающими нечеловеческую сущность террористов".Но когда аналогичные или похожие теракты осуществлялись в других странах, например в Сирии или в России, не было сочувствия или осуждения – вообще никаких слов, констатировала дипломат.Атаки на Москву и ТаганрогТри украинских беспилотника пытались атаковать Москву и Московскую область в ночь на 1 августа, два из них сбиты. Еще один подавлен средствами РЭБ. Потеряв управление, дрон упал на территории комплекса "Москва-Сити". В результате чего повреждено остекление на площади 150 квадратных метров.30 июля российские военные сбили над столицей и областью три беспилотника: один уничтожен в воздухе, еще два подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Потеряв управление, эти дроны потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити.24 июля российские средства РЭБ перехватили над Москвой два вражеских дрона. Беспилотники потерпели крушение. Повреждения получили два нежилых здания.В пятницу вечером в центре Таганрога произошел взрыв. Эпицентр пришелся на территорию Таганрогского художественного музея. Разрушена стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки. Выбило рамы в окнах и балконах соседнего 3-этажного многоквартирного дома.Как сообщили в Минобороны РФ, киевский режим произвел атаку на город с помощью переоборудованной зенитной ракеты комплекса С-200. Системы ПВО перехватили ракету в воздухе, ее обломки упали на территории города.Позже ведомство сообщило о перехвате второй модифицированной ракеты С-200 в небе над Ростовской областью. ПВО перехватили ее в районе города Азов, обломки упали в безлюдной местности.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев применяет тактику ИГИЛ* в отношении Крыма – миссия России в ООНСША и Запад координируют атаки на Крым и Москву – ПатрушевОтвет будет жестким: в МИД высказались об атаке на Таганрог и Москву

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, неонацизм, киев, украина, сша