Рейтинг@Mail.ru
США официально оправдали терроризм Украины – Захарова - РИА Новости Крым, 02.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230802/ssha-ofitsialno-opravdali-terrorizm-ukrainy--zakharova-1130485461.html
США официально оправдали терроризм Украины – Захарова
США официально оправдали терроризм Украины – Захарова - РИА Новости Крым, 02.08.2023
США официально оправдали терроризм Украины – Захарова
Своей реакцией на атаки украинских беспилотников на Москву Вашингтон, по сути, официально оправдал террористические методы киевского режима. Об этом заявила... РИА Новости Крым, 02.08.2023
2023-08-02T12:59
2023-08-02T13:00
мария захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
новости
неонацизм
киев
украина
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111469/07/1114690796_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_1cc5d1fbe94bf2bbe188e75a209649a7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Своей реакцией на атаки украинских беспилотников на Москву Вашингтон, по сути, официально оправдал террористические методы киевского режима. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Захарова отметила, что в случаях атак на гражданские объекты киевские неонацисты "действовали по сценарию их предшественников – международных террористов, которые атаковали таким образом многие гражданские объекты". В частности, аналогичные атаки, но с другим масштабом поражения, были осуществлены в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, напомнила представитель ведомства.Она подчеркнула, что Запад осуждал террористические акты только тогда, когда они происходили в странах Запада. Тогда они назывались "недопустимыми, показывающими нечеловеческую сущность террористов".Но когда аналогичные или похожие теракты осуществлялись в других странах, например в Сирии или в России, не было сочувствия или осуждения – вообще никаких слов, констатировала дипломат.Атаки на Москву и ТаганрогТри украинских беспилотника пытались атаковать Москву и Московскую область в ночь на 1 августа, два из них сбиты. Еще один подавлен средствами РЭБ. Потеряв управление, дрон упал на территории комплекса "Москва-Сити". В результате чего повреждено остекление на площади 150 квадратных метров.30 июля российские военные сбили над столицей и областью три беспилотника: один уничтожен в воздухе, еще два подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Потеряв управление, эти дроны потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити.24 июля российские средства РЭБ перехватили над Москвой два вражеских дрона. Беспилотники потерпели крушение. Повреждения получили два нежилых здания.В пятницу вечером в центре Таганрога произошел взрыв. Эпицентр пришелся на территорию Таганрогского художественного музея. Разрушена стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки. Выбило рамы в окнах и балконах соседнего 3-этажного многоквартирного дома.Как сообщили в Минобороны РФ, киевский режим произвел атаку на город с помощью переоборудованной зенитной ракеты комплекса С-200. Системы ПВО перехватили ракету в воздухе, ее обломки упали на территории города.Позже ведомство сообщило о перехвате второй модифицированной ракеты С-200 в небе над Ростовской областью. ПВО перехватили ее в районе города Азов, обломки упали в безлюдной местности.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев применяет тактику ИГИЛ* в отношении Крыма – миссия России в ООНСША и Запад координируют атаки на Крым и Москву – ПатрушевОтвет будет жестким: в МИД высказались об атаке на Таганрог и Москву
киев
украина
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111469/07/1114690796_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_27f787939223ada6a3d071f8d491a6b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, неонацизм, киев, украина, сша
США официально оправдали терроризм Украины – Захарова

Захарова: США своей реакцией на атаки БПЛА на Москву официально оправдали терроризм Киева

12:59 02.08.2023 (обновлено: 13:00 02.08.2023)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкНеонацисты на Украине
Неонацисты на Украине - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Своей реакцией на атаки украинских беспилотников на Москву Вашингтон, по сути, официально оправдал террористические методы киевского режима. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Официальный представитель Госдепа США Мэтью Миллер заявил, что украинские власти могут самостоятельно выбирать цели для ударов по России… Все это (террористические удары по территории РФ – ред.) киевский режим совершает на деньги и с технической поддержкой, вооружениями, разведывательной информацией и так далее именно Запада. По сути США официально оправдали террористические методы и подтвердили, что гражданские объекты можно разрушать, ставя под угрозу жизни мирных жителей", – сказала дипломат на брифинге в среду.

Захарова отметила, что в случаях атак на гражданские объекты киевские неонацисты "действовали по сценарию их предшественников – международных террористов, которые атаковали таким образом многие гражданские объекты". В частности, аналогичные атаки, но с другим масштабом поражения, были осуществлены в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, напомнила представитель ведомства.
Она подчеркнула, что Запад осуждал террористические акты только тогда, когда они происходили в странах Запада. Тогда они назывались "недопустимыми, показывающими нечеловеческую сущность террористов".
Но когда аналогичные или похожие теракты осуществлялись в других странах, например в Сирии или в России, не было сочувствия или осуждения – вообще никаких слов, констатировала дипломат.

Атаки на Москву и Таганрог

Три украинских беспилотника пытались атаковать Москву и Московскую область в ночь на 1 августа, два из них сбиты. Еще один подавлен средствами РЭБ. Потеряв управление, дрон упал на территории комплекса "Москва-Сити". В результате чего повреждено остекление на площади 150 квадратных метров.
30 июля российские военные сбили над столицей и областью три беспилотника: один уничтожен в воздухе, еще два подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Потеряв управление, эти дроны потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити.
24 июля российские средства РЭБ перехватили над Москвой два вражеских дрона. Беспилотники потерпели крушение. Повреждения получили два нежилых здания.
В пятницу вечером в центре Таганрога произошел взрыв. Эпицентр пришелся на территорию Таганрогского художественного музея. Разрушена стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки. Выбило рамы в окнах и балконах соседнего 3-этажного многоквартирного дома.
Как сообщили в Минобороны РФ, киевский режим произвел атаку на город с помощью переоборудованной зенитной ракеты комплекса С-200. Системы ПВО перехватили ракету в воздухе, ее обломки упали на территории города.
Позже ведомство сообщило о перехвате второй модифицированной ракеты С-200 в небе над Ростовской областью. ПВО перехватили ее в районе города Азов, обломки упали в безлюдной местности.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Киев применяет тактику ИГИЛ* в отношении Крыма – миссия России в ООН
США и Запад координируют атаки на Крым и Москву – Патрушев
Ответ будет жестким: в МИД высказались об атаке на Таганрог и Москву
Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)НовостиНеонацизмКиевУкраинаСША
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:49Беспилотник ВСУ вновь попытался атаковать корабль ЧФ в Черном море
14:48Путин наградил космонавта Шкаплерова Орденом Гагарина
14:21Путин назвал Эрдогану условие для возвращения России к зерновой сделке
14:19Путин вручает госнаграды в Кремле. Прямая трансляция
14:15Зрада откуда не ждали: почему США обделяют Украину деньгами ради Тайваня
13:41Балицкий продлил на месяц "сухой закон" в Запорожской области
13:32Российские бойцы разбили пункт дислокации ВСУ и уничтожили 40 боевиков
13:15Пострадавшим от наводнения на Херсонщине выплатили 163 млн рублей
12:59США официально оправдали терроризм Украины – Захарова
12:37Подрыв опасного объекта: в Севастополе перекроют доступ на пляж
12:16Крымский мост сейчас: данные об очередях и досмотре
11:55Российский хореограф Антон Пимонов готов работать в Севастополе
11:29Тело на дороге и пьяный хабаровчанин с ножом: в Крыму расследуют убийство
11:03В районе горы Кара-Коба под Севастополем уничтожат боеприпасы
10:52Байден намерен поставить оружие в Тайвань из бюджета для Украины – СМИ
10:40ВСУ выпустили по Херсонщине 88 снарядов: информация о жертвах уточняется
10:13Ночное происшествие на пляже в Севастополе: мужчина сорвался с высоты
10:05Крымский мост закрыли
10:00Театр Табакова впервые покажет в Крыму спектакль "Страсти по Бумбарашу"
09:38Керченская переправа: все о работе паромов и погоде в проливе
Лента новостейМолния