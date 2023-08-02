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Доллар в среду превысил 94 рубля, евро – 103 рубля
Доллар в среду превысил 94 рубля, евро – 103 рубля - РИА Новости Крым, 02.08.2023
Доллар в среду превысил 94 рубля, евро – 103 рубля
Курс доллара на Московской бирже превысил 94 рубля, евро торгуется на уровне 103 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. РИА Новости Крым, 02.08.2023
2023-08-02T20:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Курс доллара на Московской бирже превысил 94 рубля, евро торгуется на уровне 103 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.Курс доллара с начала торгов среды прибавил 1,83 рубля и достиг показателя в 94,16 рублей. Стоимость европейской валюты выросла на 1,82 рубля и достигла показателя в 103 рубля, следует из результатов торгов.Ранее в Центробанке заявляли, что резкое ослабление рубля по отношению к доллару и евро обусловлено в первую очередь сокращением поступлений иностранной валюты по каналу российского экспорта.В свою очередь член Международного союза экономистов Игорь Диденко отметил, что, несмотря на достаточно высокие позиции валюты, продавать ее не стоит, так как дальнейшее значительное снижение или повышение курсов маловероятно.Доцент кафедры государственного и муниципального управления Института экономики и управления Крымского федерального университета Елена Вершицкая также сообщила, что в ближайшие месяцы доллар будет укрепляться по отношению к рублю, курс, вероятно, будет находиться в диапазоне 89-91 рубль.Читайте также на РИА Новости Крым:Вслед за курcом евро: какие товары подорожают в России – экспертЧем грозит повышение ключевой ставки ЦБ – мнениеСто рублей за евро: пора ли продавать валюту – эксперт
https://crimea.ria.ru/20230713/pochemu-upal-kurs-rublya--v-tsentrobanke-nazvali-prichinu-1129969334.html
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курс валют, рубль, курс рубля, доллар, курс доллара, евро, экономика, новости
Доллар в среду превысил 94 рубля, евро – 103 рубля
Доллар и евро прибавили почти два рубля в ходе торгов на Мосбирже в среду