https://crimea.ria.ru/20230731/glavnye-novosti-kryma-31-iyulya-1130459231.html

Главные новости Крыма: 31 июля

Главные новости Крыма: 31 июля - РИА Новости Крым, 31.07.2023

Главные новости Крыма: 31 июля

Арбитражный суд приступил к рассмотрению дела о водной блокаде Крыма. Киевский режим применяет против Крыма приемы террористов ИГИЛ* - МИД России. Житель Кубани РИА Новости Крым, 31.07.2023

2023-07-31T22:26

2023-07-31T22:26

2023-07-31T22:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Арбитражный суд приступил к рассмотрению дела о водной блокаде Крыма. Киевский режим применяет против Крыма приемы террористов ИГИЛ* - МИД России. Житель Кубани получил срок за попытку провезти наркотики через Крымский мост. В Госдуме прогнозируют заход новых крупных банков в Крым. Назван срок завершения строительства спортивно-оздоровительного комплекса имени 200-летия Севастополя.О главных событиях и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Дело о водной блокаде Крыма начали рассматривать в судеВ понедельник в Арбитражном суде Крыма состоялось предварительное слушание по делу об организации Украиной водной блокады полуострова. На нем было принято решение о привлечении к участию в процессе в качестве третьего лица министерства финансов РК. Ранее такое решение было принято в отношении парламента Крыма и ряда крымских министерств.Как рассказал первый заместитель председателя Госсовета РК Ефим Фикс, документально подтвержденный ущерб, который нанесен бюджету Республики Крым, - 152 миллиарда 222 миллиона рублей. На сегодняшний день идет работа с физическими и юридическими лицами: предприятиями, которые использовали в своих технологических процессах воду.13 сентября состоится заседание Арбитражного суда уже по существу. Не исключено, что указанная сумма ущерба значительно возрастет.Киев применяет против Крыма приемы террористов ИГИЛ*Киевский режим в своем стремлении отомстить крымчанам за их выбор в 2014 году перенимает приемы террористов запрещенной в РФ организации "Исламское государство" (ИГИЛ)*. Об этом заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета безопасности ООН.Дипломат отметил, что представители правящего режима на Украине особо не скрывают своих планов: выйти к морю, перерезать сухопутный коридор на полуостров, уничтожить Крымский мост и тем самым взять в заложники крымчан, после чего начать торг с Москвой. Полянский отмечает, что это "классическая террористическая схема в духе боевиков ИГИЛ* или чеченских террористов".Он также отметил, что тактика теракта на Крымском мосту 8 октября прошлого года была позаимствована Украиной у ИГИЛ*: водителя грузовика, начиненного взрывчаткой, использовали вслепую в качестве террориста-смертника, среди погибших и пострадавших – снова только мирные граждане.Кубанец получил срок за контрабанду наркотиков через Крымский мостЖителя Кубани приговорили к пяти годам колонии строгого режима за попытку провезти через Крымский мост наркотики в газовом баллоне. Осужденный – 50-летний житель Краснодарского края. Мужчину задержали в феврале во время досмотра его автомобиля перед мостом. Выяснилось, что газовый баллон он использовал не по назначению: в нем обнаружили свыше трех килограммов килограммов каннабиса.В Крым могут зайти новые крупные банкиПервый зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев прогнозирует, что вслед за Сбербанком и Промсвязьбанком (ПСБ) в Крым зайдут и другие крупные отечественные коммерческие организации.По его словам, заход этих серьезных банков на полуостров – серьезный сигнал для рынка в целом. Те банки, которые увидят для себя интерес в обслуживании физических лиц и бизнеса в Крыму, потянутся вслед за ними, полагает парламентарий.По мнению Бахарева, если на полуостров зайдет еще пара-тройка банков из первой двадцатки, они полностью закроют все потребности рынка с точки зрения обслуживания физических лиц, выдачи кредитов под инвестиционные проекты и других функций.СОК имени 200-летия Севастополя достроят осеньюОкончить все строительно-монтажные работы на второй очереди спортивно-оздоровительного комплекса им. 200-летия Севастополя планируется в сентябре-октябре, сообщил директор подрядной организации ООО "Асгард" Игорь Анацкий.По его словам, задержка в выполнении работ, помимо необходимости исправлять ошибки прежних проектировщиков, связана с логистикой: основное оборудование в бассейне – иностранного производства, импортозамещение было невозможно. Что было возможно, заменили на отечественное, но многое приходилось заказывать из-за рубежа.Вторая очередь строительства СОК 200-летия включает три блока. Помимо здания с бассейном, это трехэтажный медицинский и четырехэтажный административный корпуса. Сейчас везде завершаются отделочные работы. Комплектовать их оборудованием начнут в августе – сентябре. Главное из-за моря уже пришло и растаможивается в Москве и Новороссийске.* террористическая организация, запрещенная в России

https://crimea.ria.ru/20230731/ekspert-obyasnila-pochemu-ukraina-ne-prekratit-ataki-na-krym-1130423656.html

https://crimea.ria.ru/20230731/ssha-i-zapad-koordiniruyut-ataki-na-krym-i-moskvu--patrushev-1130448880.html

https://crimea.ria.ru/20230731/umnye-dengi-novyy-proekt-ria-novosti-krym-i-banka-rossii-v-krymu-1130346430.html

https://crimea.ria.ru/20230731/seredina-leta-kak-eto-bylo---fotolenta-ria-novosti-krym-1130448563.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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