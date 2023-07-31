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В Госдуме прогнозируют заход новых крупных банков в Крым

В Госдуме прогнозируют заход новых крупных банков в Крым - РИА Новости Крым, 31.07.2023

В Госдуме прогнозируют заход новых крупных банков в Крым

Первый зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев прогнозирует, что вслед за Сбербанком и Пррмсвязьбанком (ПСБ) в Крым зайдут и... РИА Новости Крым, 31.07.2023

2023-07-31T16:05

2023-07-31T16:05

2023-07-31T16:17

константин бахарев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Первый зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев прогнозирует, что вслед за Сбербанком и Пррмсвязьбанком (ПСБ) в Крым зайдут и другие крупные отечественные коммерческие организации. Такое мнение депутат высказал в пресс-центре РИА Новости Крым.По словам парламентария, когда это произойдет, и бизнес, и физические лица в Крыму "почувствуют изменения к лучшему" в плане качества оказания финансовых услуг."Если зайдет еще пара-тройка банков из первой двадцатки, они полностью закроют все потребности рынка с точки зрения обслуживания физических лиц, выдачи кредитов под инвестиционные проекты и так далее. Это будет уже другой уровень конкуренции. Во всяком случае, нашим банковским старожилам есть над чем работать", – отметил первый замглавы профильного комитета.О начале работы Сбербанка на Крымском полуострове стало известно в середине января.Константин Бахарев тогда сообщил, что отделения будут открыты в Симферополе, Севастополе и Ялте уже в ближайшие месяцы. Депутат также выразил уверенность, что приход в регион крупного игрока позволит повысить доступность, скорость и качество банковских услуг для населения.На данный момент отделения банка открыты Ялте, Керчи и Севастополе, планируется открытие филиалов в Симферополе и Евпатории.Ранее по поручению президента Владимира Путина в Крыму и Севастополе начал работать Промсвязьбанк. В ходе совещания по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя российский лидер заявил, что для крупных российских бизнес-структур, в том числе банков, которые ранее опасались санкций, сейчас есть все условия, чтобы начать работать в Крыму.Читайте также на РИА Новости Крым:Придут ли крупные торговые сети в Крым вслед за СбербанкомВ Госсовете РК оценили перспективу развития банковской системы КрымаКрымчане стали тратить на выплаты по кредитам вдвое меньше денег

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

константин бахарев, экономика, крым, севастополь, новости крыма, финансы, бизнес, мнения