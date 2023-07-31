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В Госдуме прогнозируют заход новых крупных банков в Крым
В Госдуме прогнозируют заход новых крупных банков в Крым - РИА Новости Крым, 31.07.2023
В Госдуме прогнозируют заход новых крупных банков в Крым
Первый зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев прогнозирует, что вслед за Сбербанком и Пррмсвязьбанком (ПСБ) в Крым зайдут и... РИА Новости Крым, 31.07.2023
2023-07-31T16:05
2023-07-31T16:05
2023-07-31T16:17
константин бахарев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Первый зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев прогнозирует, что вслед за Сбербанком и Пррмсвязьбанком (ПСБ) в Крым зайдут и другие крупные отечественные коммерческие организации. Такое мнение депутат высказал в пресс-центре РИА Новости Крым.По словам парламентария, когда это произойдет, и бизнес, и физические лица в Крыму "почувствуют изменения к лучшему" в плане качества оказания финансовых услуг."Если зайдет еще пара-тройка банков из первой двадцатки, они полностью закроют все потребности рынка с точки зрения обслуживания физических лиц, выдачи кредитов под инвестиционные проекты и так далее. Это будет уже другой уровень конкуренции. Во всяком случае, нашим банковским старожилам есть над чем работать", – отметил первый замглавы профильного комитета.О начале работы Сбербанка на Крымском полуострове стало известно в середине января.Константин Бахарев тогда сообщил, что отделения будут открыты в Симферополе, Севастополе и Ялте уже в ближайшие месяцы. Депутат также выразил уверенность, что приход в регион крупного игрока позволит повысить доступность, скорость и качество банковских услуг для населения.На данный момент отделения банка открыты Ялте, Керчи и Севастополе, планируется открытие филиалов в Симферополе и Евпатории.Ранее по поручению президента Владимира Путина в Крыму и Севастополе начал работать Промсвязьбанк. В ходе совещания по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя российский лидер заявил, что для крупных российских бизнес-структур, в том числе банков, которые ранее опасались санкций, сейчас есть все условия, чтобы начать работать в Крыму.Читайте также на РИА Новости Крым:Придут ли крупные торговые сети в Крым вслед за СбербанкомВ Госсовете РК оценили перспективу развития банковской системы КрымаКрымчане стали тратить на выплаты по кредитам вдвое меньше денег
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константин бахарев, экономика, крым, севастополь, новости крыма, финансы, бизнес, мнения
В Госдуме прогнозируют заход новых крупных банков в Крым
Депутат Госдумы Бахарев: вслед за Сбербанком и ПСБ в Крым потянутся другие крупные банки
16:05 31.07.2023 (обновлено: 16:17 31.07.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым.
Первый зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев прогнозирует, что вслед за Сбербанком и Пррмсвязьбанком (ПСБ) в Крым зайдут и другие крупные отечественные коммерческие организации. Такое мнение депутат высказал в пресс-центре РИА Новости Крым.
"Приход Сбербанка в Крым – это, с моей точки зрения, сигнал для рынка в целом. Те банки, которые увидят для себя интерес в обслуживании физических лиц и бизнеса (в Крыму), думаю, что потянутся вслед за ним… Считаю, что этот процесс уже идет", - сказал Бахарев.
По словам парламентария, когда это произойдет, и бизнес, и физические лица в Крыму "почувствуют изменения к лучшему" в плане качества оказания финансовых услуг.
"Если зайдет еще пара-тройка банков из первой двадцатки, они полностью закроют все потребности рынка с точки зрения обслуживания физических лиц, выдачи кредитов под инвестиционные проекты и так далее. Это будет уже другой уровень конкуренции. Во всяком случае, нашим банковским старожилам есть над чем работать", – отметил первый замглавы профильного комитета.
О начале работы Сбербанка на Крымском полуострове
стало известно в середине января.
Константин Бахарев тогда сообщил, что отделения будут открыты в Симферополе, Севастополе и Ялте уже в ближайшие месяцы. Депутат также выразил уверенность, что приход в регион крупного игрока позволит повысить доступность, скорость и качество банковских услуг для населения.
На данный момент отделения банка открыты Ялте, Керчи и Севастополе, планируется открытие филиалов в Симферополе и Евпатории.
Ранее по поручению президента Владимира Путина в Крыму и Севастополе начал работать Промсвязьбанк
. В ходе совещания по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя российский лидер заявил, что для крупных российских бизнес-структур, в том числе банков, которые ранее опасались санкций, сейчас есть все условия, чтобы начать работать в Крыму.
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