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Пресс-конференция депутата Государственной Думы РФ Константина Бахарева - РИА Новости Крым, 28.07.2023
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Пресс-конференция депутата Государственной Думы РФ Константина Бахарева
Пресс-конференция депутата Государственной Думы РФ Константина Бахарева - РИА Новости Крым, 28.07.2023
Пресс-конференция депутата Государственной Думы РФ Константина Бахарева
РИА Новости Крым, 28.07.2023
2023-07-31T11:00
2023-07-28T15:08
пресс-центр
константин бахарев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июля - 11.00. Пресс-конференция первого заместителя председателя комитета Государственной Думы по финансовому рынку Константина БАХАРЕВА.На мероприятии речь пойдет о законопроектной работе в ходе весенней парламентской сессии и депутатских инициативах, которые в дальнейшем повлияли на финансовый рынок России: отсрочках для заемщиков-должников, введении цифрового рубля, уголовной ответственности за незаконную деятельность коллекторов.Какими темпами развивается экономика страны и что на нее влияет? Сколько теперь будет составлять предельный размер страхового возмещения для участников негосударственных пенсионных фондов? Какие новые меры государственной поддержки предусмотрены для виноградарских и винодельческих предприятий? Какие новые сроки установлены для лицензирования медицинских организаций Крыма и Севастополя?Аккредитация:Тел. +7 (978) 773-04-68E-mail: crimea.press@ria.ruАдрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Пресс-центр РИА Новости Крым оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий Пресс-центра РИА Новости Крым, отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.
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пресс-центр, константин бахарев

Пресс-конференция депутата Государственной Думы РФ Константина Бахарева

11:00 31.07.2023
 
© РИА Новости . Владислав СергиенкоПервый заместитель Председателя Госсовета Крыма Константин Бахарев
Первый заместитель Председателя Госсовета Крыма Константин Бахарев - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости . Владислав Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июля - 11.00. Пресс-конференция первого заместителя председателя комитета Государственной Думы по финансовому рынку Константина БАХАРЕВА.
На мероприятии речь пойдет о законопроектной работе в ходе весенней парламентской сессии и депутатских инициативах, которые в дальнейшем повлияли на финансовый рынок России: отсрочках для заемщиков-должников, введении цифрового рубля, уголовной ответственности за незаконную деятельность коллекторов.
Какими темпами развивается экономика страны и что на нее влияет? Сколько теперь будет составлять предельный размер страхового возмещения для участников негосударственных пенсионных фондов? Какие новые меры государственной поддержки предусмотрены для виноградарских и винодельческих предприятий? Какие новые сроки установлены для лицензирования медицинских организаций Крыма и Севастополя?
Аккредитация:
Тел. +7 (978) 773-04-68
E-mail: crimea.press@ria.ru
Адрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Пресс-центр РИА Новости Крым оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий Пресс-центра РИА Новости Крым, отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.
Пресс-центрКонстантин Бахарев
 
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