https://crimea.ria.ru/20230731/press-konferentsiya-deputata-gosudarstvennoy-dumy-rf-konstantina-bakhareva-1130355046.html

Пресс-конференция депутата Государственной Думы РФ Константина Бахарева

Пресс-конференция депутата Государственной Думы РФ Константина Бахарева - РИА Новости Крым, 28.07.2023

Пресс-конференция депутата Государственной Думы РФ Константина Бахарева

РИА Новости Крым, 28.07.2023

2023-07-31T11:00

2023-07-31T11:00

2023-07-28T15:08

пресс-центр

константин бахарев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июля - 11.00. Пресс-конференция первого заместителя председателя комитета Государственной Думы по финансовому рынку Константина БАХАРЕВА.На мероприятии речь пойдет о законопроектной работе в ходе весенней парламентской сессии и депутатских инициативах, которые в дальнейшем повлияли на финансовый рынок России: отсрочках для заемщиков-должников, введении цифрового рубля, уголовной ответственности за незаконную деятельность коллекторов.Какими темпами развивается экономика страны и что на нее влияет? Сколько теперь будет составлять предельный размер страхового возмещения для участников негосударственных пенсионных фондов? Какие новые меры государственной поддержки предусмотрены для виноградарских и винодельческих предприятий? Какие новые сроки установлены для лицензирования медицинских организаций Крыма и Севастополя?Аккредитация:Тел. +7 (978) 773-04-68E-mail: crimea.press@ria.ruАдрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Пресс-центр РИА Новости Крым оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий Пресс-центра РИА Новости Крым, отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-центр, константин бахарев