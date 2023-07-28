https://crimea.ria.ru/20230728/glavnye-novosti-kryma-28-iyulya-1130375415.html

Главные новости Крыма: 28 июля

Главные новости Крыма: 28 июля - РИА Новости Крым, 28.07.2023

Главные новости Крыма: 28 июля

Непогода обрушилась на Крым - в результате оказались обесточены города и поселки, пляжи закрываются для купания из-за шторма. Минобороны ограничило движение... РИА Новости Крым, 28.07.2023

2023-07-28T22:02

2023-07-28T22:02

2023-07-28T22:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Непогода обрушилась на Крым - в результате оказались обесточены города и поселки, пляжи закрываются для купания из-за шторма. Минобороны ограничило движение маломерных судов и плавсредств в Керченском проливе. Крым и Севастополь подписали соглашения с Ямалом и Африкой. Квартиру в Ялте президента Украины Владимира Зеленского выставят на аукцион.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Непогода в КрымуСильные ливни, шкалистый ветер, гроза и град размером с яйцо обрушились на Крымский полуостров в ночь на пятницу, в регионе действует штормовое предупреждение. В двух городах и девяти районах произошли аварийные отключения света.Эпицентр шторма пришелся на Севастополь. На город обрушился сильный ливень, в результате чего часть дорог буквально "ушла" под воду.В Ялте из-за сильного волнения моря закрыли пляжи. В городе оказались повалены деревья, один из поселков остался без электроснабжения, однако последствия непогоды ликвидировали к утру.При этом в выходные на полуострове потеплеет до +31 градуса и осадки прекратятся, сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Запрет на судоходство в Керченском проливеВ Керченском проливе ограничено движение всех маломерных судов и плавсредств в Темрюкском районе между мысами Хрони и Ахиллеон и севернее линии между мысами Такиль и Панагия и береговой чертой. Под ограничение попадают прогулочные, парусные суда, надувные плавсредства, гидроциклы, виндсерфы, саб-доски и их аналоги. Соответствующее решение принято Минобороны РФ, сообщил оперштаб Кубани.Запрет не касается кораблей и судов ВМФ РФ, пограничных органов и войск национальной гвардии России. Транзит гражданских судов по Керчь-Еникальскому каналу разрешено в светлое время суток по графику после досмотров.Соглашения Крыма и СевастополяКрым и Ямал расширят сотрудничество в торгово-экономической, социальной и культурной сферах, сообщил глава республики Сергей Аксенов по итогам встречи с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым. По его словам, к этому времени между Крымом и Ямалом сложилось успешное взаимодействие, регионы обмениваются опытом, установлены контакты на различных уровнях.А Севастополь в рамках саммита Россия – Африка подписал соглашение о сотрудничестве с портовым городом Энтеббе (Республика Уганда, Восточная Африка) в торгово-экономической сфере, а также в области науки, культуры и образования, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По словам Развожаева, для Севастополя это "первое в новейшей истории соглашение" с этим африканским городом.Квартиру Зеленского в Ялте выставят на аукционНационализированная квартира семьи президента Украины Владимира Зеленского в Ливадии будет выставлена на аукцион, сообщили в республиканском министерстве имущественных и земельных отношений. В ведомстве уточнили, что подготовительные мероприятия по организации и проведению торгов уже ведутся.

https://crimea.ria.ru/20230728/pugayuschaya-krasota-krym-nakryla-groza-s-gromom-i-molniyami-1130351459.html

https://crimea.ria.ru/20230728/kvartiru-vladimira-zelenskogo-v-yalte-vystavyat-na-auktsion-1130371654.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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