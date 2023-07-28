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Главные новости Крыма: 28 июля - РИА Новости Крым, 28.07.2023
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Главные новости Крыма: 28 июля
Главные новости Крыма: 28 июля - РИА Новости Крым, 28.07.2023
Главные новости Крыма: 28 июля
Непогода обрушилась на Крым - в результате оказались обесточены города и поселки, пляжи закрываются для купания из-за шторма. Минобороны ограничило движение... РИА Новости Крым, 28.07.2023
2023-07-28T22:02
2023-07-28T22:02
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национализация в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Непогода обрушилась на Крым - в результате оказались обесточены города и поселки, пляжи закрываются для купания из-за шторма. Минобороны ограничило движение маломерных судов и плавсредств в Керченском проливе. Крым и Севастополь подписали соглашения с Ямалом и Африкой. Квартиру в Ялте президента Украины Владимира Зеленского выставят на аукцион.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Непогода в КрымуСильные ливни, шкалистый ветер, гроза и град размером с яйцо обрушились на Крымский полуостров в ночь на пятницу, в регионе действует штормовое предупреждение. В двух городах и девяти районах произошли аварийные отключения света.Эпицентр шторма пришелся на Севастополь. На город обрушился сильный ливень, в результате чего часть дорог буквально "ушла" под воду.В Ялте из-за сильного волнения моря закрыли пляжи. В городе оказались повалены деревья, один из поселков остался без электроснабжения, однако последствия непогоды ликвидировали к утру.При этом в выходные на полуострове потеплеет до +31 градуса и осадки прекратятся, сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Запрет на судоходство в Керченском проливеВ Керченском проливе ограничено движение всех маломерных судов и плавсредств в Темрюкском районе между мысами Хрони и Ахиллеон и севернее линии между мысами Такиль и Панагия и береговой чертой. Под ограничение попадают прогулочные, парусные суда, надувные плавсредства, гидроциклы, виндсерфы, саб-доски и их аналоги. Соответствующее решение принято Минобороны РФ, сообщил оперштаб Кубани.Запрет не касается кораблей и судов ВМФ РФ, пограничных органов и войск национальной гвардии России. Транзит гражданских судов по Керчь-Еникальскому каналу разрешено в светлое время суток по графику после досмотров.Соглашения Крыма и СевастополяКрым и Ямал расширят сотрудничество в торгово-экономической, социальной и культурной сферах, сообщил глава республики Сергей Аксенов по итогам встречи с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым. По его словам, к этому времени между Крымом и Ямалом сложилось успешное взаимодействие, регионы обмениваются опытом, установлены контакты на различных уровнях.А Севастополь в рамках саммита Россия – Африка подписал соглашение о сотрудничестве с портовым городом Энтеббе (Республика Уганда, Восточная Африка) в торгово-экономической сфере, а также в области науки, культуры и образования, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По словам Развожаева, для Севастополя это "первое в новейшей истории соглашение" с этим африканским городом.Квартиру Зеленского в Ялте выставят на аукционНационализированная квартира семьи президента Украины Владимира Зеленского в Ливадии будет выставлена на аукцион, сообщили в республиканском министерстве имущественных и земельных отношений. В ведомстве уточнили, что подготовительные мероприятия по организации и проведению торгов уже ведутся.
https://crimea.ria.ru/20230728/pugayuschaya-krasota-krym-nakryla-groza-s-gromom-i-molniyami-1130351459.html
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Новости
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РИА Новости Крым
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крым, главное за день, новости крыма, севастополь, экономика, общество, национализация в крыму, керченский пролив
Главные новости Крыма: 28 июля

Новости Крыма: главные события и заявления пятницы, 28 июля

22:02 28.07.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКерченский пролив
Керченский пролив - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Непогода обрушилась на Крым - в результате оказались обесточены города и поселки, пляжи закрываются для купания из-за шторма. Минобороны ограничило движение маломерных судов и плавсредств в Керченском проливе. Крым и Севастополь подписали соглашения с Ямалом и Африкой. Квартиру в Ялте президента Украины Владимира Зеленского выставят на аукцион.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Непогода в Крыму
Сильные ливни, шкалистый ветер, гроза и град размером с яйцо обрушились на Крымский полуостров в ночь на пятницу, в регионе действует штормовое предупреждение. В двух городах и девяти районах произошли аварийные отключения света.
Эпицентр шторма пришелся на Севастополь. На город обрушился сильный ливень, в результате чего часть дорог буквально "ушла" под воду.
В Ялте из-за сильного волнения моря закрыли пляжи. В городе оказались повалены деревья, один из поселков остался без электроснабжения, однако последствия непогоды ликвидировали к утру.
При этом в выходные на полуострове потеплеет до +31 градуса и осадки прекратятся, сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
Гроза над Симферополем - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
13:19
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Запрет на судоходство в Керченском проливе
В Керченском проливе ограничено движение всех маломерных судов и плавсредств в Темрюкском районе между мысами Хрони и Ахиллеон и севернее линии между мысами Такиль и Панагия и береговой чертой. Под ограничение попадают прогулочные, парусные суда, надувные плавсредства, гидроциклы, виндсерфы, саб-доски и их аналоги. Соответствующее решение принято Минобороны РФ, сообщил оперштаб Кубани.
Запрет не касается кораблей и судов ВМФ РФ, пограничных органов и войск национальной гвардии России. Транзит гражданских судов по Керчь-Еникальскому каналу разрешено в светлое время суток по графику после досмотров.
Соглашения Крыма и Севастополя
Крым и Ямал расширят сотрудничество в торгово-экономической, социальной и культурной сферах, сообщил глава республики Сергей Аксенов по итогам встречи с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым. По его словам, к этому времени между Крымом и Ямалом сложилось успешное взаимодействие, регионы обмениваются опытом, установлены контакты на различных уровнях.
А Севастополь в рамках саммита Россия – Африка подписал соглашение о сотрудничестве с портовым городом Энтеббе (Республика Уганда, Восточная Африка) в торгово-экономической сфере, а также в области науки, культуры и образования, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По словам Развожаева, для Севастополя это "первое в новейшей истории соглашение" с этим африканским городом.
Квартиру Зеленского в Ялте выставят на аукцион
Национализированная квартира семьи президента Украины Владимира Зеленского в Ливадии будет выставлена на аукцион, сообщили в республиканском министерстве имущественных и земельных отношений. В ведомстве уточнили, что подготовительные мероприятия по организации и проведению торгов уже ведутся.
В демонстрационном зале аукциона. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
18:33
Квартиру Владимира Зеленского в Ялте выставят на аукцион
 
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