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Как ухаживать за псом в жару: кинолог назвал главные ошибки собачников - РИА Новости Крым, 26.07.2023
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Как ухаживать за псом в жару: кинолог назвал главные ошибки собачников
Как ухаживать за псом в жару: кинолог назвал главные ошибки собачников - РИА Новости Крым, 26.07.2023
Как ухаживать за псом в жару: кинолог назвал главные ошибки собачников
Владельцы собак обязаны в жару с особым внимание следить за поведением своего домашнего питомца, кроме того, не стоит совершать действий, которые только на... РИА Новости Крым, 26.07.2023
2023-07-26T08:02
2023-07-26T08:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Владельцы собак обязаны в жару с особым внимание следить за поведением своего домашнего питомца, кроме того, не стоит совершать действий, которые только на первый взгляд кажутся полезными для собаки в летний зной. О том, почему нельзя в жару стричь собаку, поить ее холодной водой и усаживать под кондиционер, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.Собаке надо помочь остытьТак, кинолог напомнил, что в жаркую погоду очень важно обращать внимание на поведение собаки. Если животное часто дышит, вялое и пытается укрыться в тени — ему "нужно помочь остыть". Однако делать это необходимо правильно, чтобы не навредить питомцу.По его словам, нередко хозяева, пытаясь охладить своего четвероногого питомца, обливают его холодной водой. Однако так делать не стоит. Такая процедура, уверен кинолог, может навредить животному. Специалист объяснил: шерсть собаки препятствует испарению, вода будет оседать на верхнем слое шерстяного покрова, до кожи не дойдет. Таким образом можно спровоцировать так называемый "парниковый эффект", который станет причиной перегрева собаки.В жару собаку лучше не стричьСостригать шерсть в жару не стоит, поскольку она защищает питомца от прямых солнечных лучей, не дает перегреться. Тогда как бритая наголо собака или пес с короткой стрижкой рискуют получить ожоги или тепловой удар. В летний зной достаточно вычесывать подшерсток, уточнил глава РКФ.Кроме того, не рекомендуется усаживать собаку под кондиционер, предупредил эксперт. Так, кондиционер сушит воздух – слизистые пересыхают и нарушаются барьерные функции, что, в свою очередь, может быть чревато развитием болезней органов дыхания, объяснил кинолог.Важно, помогая своему питомцу остыть, просто убрать его с солнца: увести в тень или завести в прохладное или хорошо проветриваемое помещение, зашторить окна. Также кинолог посоветовал поить пса прохладной водой, можно с добавлением нескольких кубиков льда. Еще можно смочить собаке лапы и нос прохладной водой.По мнению кинолога, животные переносят жару не легче людей, могут получить тепловой удар и обезвоживание.В летнюю жару подход к кормлению домашних животных должен быть особенно тщательным, поскольку корма могут прокиснуть, а без достаточного количества воды питомец будет страдать.Ранее в Российской кинологической Федерации перечислили правила, которые помогут продлить жизнь питомцу. Первое и главное из них, которым многие владельцы пренебрегают – не кормить животное остатками еды со стола.Читайте также на РИА Новости Крым:Друг как проблема: можно ли в Крыму отдохнуть с собакойНа поезде с домашним животным: правила путешествийЛетний гардероб: в Крыму альпаки и верблюды готовятся к турсезону и жаре
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новости, животные, общество, владимир голубев, собаки, погода, совет эксперта
Как ухаживать за псом в жару: кинолог назвал главные ошибки собачников

Кинолог Голубев: в жару нельзя собаку стричь и усаживать под кондиционер

08:02 26.07.2023
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЭкстремальная жара. Архивное фото
Экстремальная жара. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости . Илья Наймушин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Владельцы собак обязаны в жару с особым внимание следить за поведением своего домашнего питомца, кроме того, не стоит совершать действий, которые только на первый взгляд кажутся полезными для собаки в летний зной. О том, почему нельзя в жару стричь собаку, поить ее холодной водой и усаживать под кондиционер, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Собаке надо помочь остыть

Так, кинолог напомнил, что в жаркую погоду очень важно обращать внимание на поведение собаки. Если животное часто дышит, вялое и пытается укрыться в тени — ему "нужно помочь остыть". Однако делать это необходимо правильно, чтобы не навредить питомцу.

"Не нужно обливать собаку водой или усаживать под работающий кондиционер. Уберите ее в тень, дайте прохладной чистой воды, обеспечьте притоком прохладного, свежего воздуха", — дал рекомендации Голубев.

По его словам, нередко хозяева, пытаясь охладить своего четвероногого питомца, обливают его холодной водой. Однако так делать не стоит. Такая процедура, уверен кинолог, может навредить животному. Специалист объяснил: шерсть собаки препятствует испарению, вода будет оседать на верхнем слое шерстяного покрова, до кожи не дойдет. Таким образом можно спровоцировать так называемый "парниковый эффект", который станет причиной перегрева собаки.

В жару собаку лучше не стричь

Состригать шерсть в жару не стоит, поскольку она защищает питомца от прямых солнечных лучей, не дает перегреться. Тогда как бритая наголо собака или пес с короткой стрижкой рискуют получить ожоги или тепловой удар. В летний зной достаточно вычесывать подшерсток, уточнил глава РКФ.
Кроме того, не рекомендуется усаживать собаку под кондиционер, предупредил эксперт. Так, кондиционер сушит воздух – слизистые пересыхают и нарушаются барьерные функции, что, в свою очередь, может быть чревато развитием болезней органов дыхания, объяснил кинолог.

"Также, если собака находится под потоком направленного холодного воздуха, она может простудиться. Переохлаждению могут подвергнуться не только дыхательные пути, но и внутренние органы", — добавил он. И уточнил, что собака, охлаждаясь под кондиционером, может заболеть воспалением легких, циститом или пиелонефритом.

Важно, помогая своему питомцу остыть, просто убрать его с солнца: увести в тень или завести в прохладное или хорошо проветриваемое помещение, зашторить окна. Также кинолог посоветовал поить пса прохладной водой, можно с добавлением нескольких кубиков льда. Еще можно смочить собаке лапы и нос прохладной водой.
По мнению кинолога, животные переносят жару не легче людей, могут получить тепловой удар и обезвоживание.
В летнюю жару подход к кормлению домашних животных должен быть особенно тщательным, поскольку корма могут прокиснуть, а без достаточного количества воды питомец будет страдать.
Ранее в Российской кинологической Федерации перечислили правила, которые помогут продлить жизнь питомцу. Первое и главное из них, которым многие владельцы пренебрегают – не кормить животное остатками еды со стола.
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