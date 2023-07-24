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Крымский мост после возобновления движения: сколько ждать досмотр
Крымский мост после возобновления движения: сколько ждать досмотр - РИА Новости Крым, 24.07.2023
Крымский мост после возобновления движения: сколько ждать досмотр
Со стороны Кубани в очереди на Крымский мост находится 650 машин, из Крыма очереди на досмотр ожидают 220 авто. Такие данные сообщают в Telegram-канале... РИА Новости Крым, 24.07.2023
2023-07-24T09:38
2023-07-24T09:38
2023-07-24T09:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Со стороны Кубани в очереди на Крымский мост находится 650 машин, из Крыма очереди на досмотр ожидают 220 авто. Такие данные сообщают в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.О временном перекрытии транспортного перехода стало известно около 7 утра в понедельник. Находящихся на мосту и в зоне досмотра автомобилистов призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Спустя час движение было открыто. Оперштаб Республики Крым ранее опубликовал для водителей и пассажиров алгоритм действий на Крымском мосту в случае объявления сигнала тревоги.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму из-за ЧП в Джанкое остановлены два поезда дальнего следованияИз-за атаки БПЛА в Крыму пассажиров поездов будут перевозить автобусамиЖителей сел в Джанкойском районе эвакуируют из-за ЧП на складе
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, общество, новости крыма, краснодарский край, тамань, керчь
Крымский мост после возобновления движения: сколько ждать досмотр
В очереди на досмотр у Крымского моста скопилось 870 машин со стороны Керчи и Тамани
09:38 24.07.2023 (обновлено: 09:41 24.07.2023)