https://crimea.ria.ru/20230724/krymskiy-most-posle-vozobnovleniya-dvizheniya-skolko-zhdat-dosmotr-1130261797.html

Крымский мост после возобновления движения: сколько ждать досмотр

Крымский мост после возобновления движения: сколько ждать досмотр - РИА Новости Крым, 24.07.2023

Крымский мост после возобновления движения: сколько ждать досмотр

Со стороны Кубани в очереди на Крымский мост находится 650 машин, из Крыма очереди на досмотр ожидают 220 авто. Такие данные сообщают в Telegram-канале... РИА Новости Крым, 24.07.2023

2023-07-24T09:38

2023-07-24T09:38

2023-07-24T09:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Со стороны Кубани в очереди на Крымский мост находится 650 машин, из Крыма очереди на досмотр ожидают 220 авто. Такие данные сообщают в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.О временном перекрытии транспортного перехода стало известно около 7 утра в понедельник. Находящихся на мосту и в зоне досмотра автомобилистов призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Спустя час движение было открыто. Оперштаб Республики Крым ранее опубликовал для водителей и пассажиров алгоритм действий на Крымском мосту в случае объявления сигнала тревоги.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму из-за ЧП в Джанкое остановлены два поезда дальнего следованияИз-за атаки БПЛА в Крыму пассажиров поездов будут перевозить автобусамиЖителей сел в Джанкойском районе эвакуируют из-за ЧП на складе

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крым

крымский мост

краснодарский край

тамань

керчь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, транспорт, логистика, общество, новости крыма, краснодарский край, тамань, керчь