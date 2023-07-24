https://crimea.ria.ru/20230724/krymskiy-most-zakryt-1130260023.html

Крымский мост закрыт

Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 24.07.2023

Крымский мост закрыт

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 24.07.2023

2023-07-24T07:08

2023-07-24T07:08

2023-07-24T07:19

крымский мост

крым

транспорт

логистика

сухопутный маршрут в крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Оперштаб Республики Крым ранее опубликовал для водителей и пассажиров алгоритм действий на Крымском мосту в случае объявления сигнала тревоги.Так, если водитель проходит досмотр перед въездом на мост, ему рекомендовано сложить все вещи обратно, убедиться, что все спутники вернулись в машину, и направиться в безопасное место.Если авто уже находится на мосту, то водителю стоит следовать указаниям системы громкоговорителей, не останавливаться, не совершать опасных маневров, не покидать машину, соблюдать установленную скорость и двигаться в сторону выезда с моста.Если автомобиль в очереди на досмотр, то всем нужно вернуться в нее и следовать в безопасное место. При этом всех призывают при сигнале тревоги не паниковать, а также не снимать происходящие и не выкладывать в интернет.

крымский мост

крым

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, транспорт, логистика, сухопутный маршрут в крым