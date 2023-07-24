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Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 24.07.2023
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Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 24.07.2023
Крымский мост закрыт
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 24.07.2023
2023-07-24T07:08
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крымский мост
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транспорт
логистика
сухопутный маршрут в крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Оперштаб Республики Крым ранее опубликовал для водителей и пассажиров алгоритм действий на Крымском мосту в случае объявления сигнала тревоги.Так, если водитель проходит досмотр перед въездом на мост, ему рекомендовано сложить все вещи обратно, убедиться, что все спутники вернулись в машину, и направиться в безопасное место.Если авто уже находится на мосту, то водителю стоит следовать указаниям системы громкоговорителей, не останавливаться, не совершать опасных маневров, не покидать машину, соблюдать установленную скорость и двигаться в сторону выезда с моста.Если автомобиль в очереди на досмотр, то всем нужно вернуться в нее и следовать в безопасное место. При этом всех призывают при сигнале тревоги не паниковать, а также не снимать происходящие и не выкладывать в интернет.
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крымский мост, крым, транспорт, логистика, сухопутный маршрут в крым
Крымский мост закрыт

Минтранс: движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто

07:08 24.07.2023 (обновлено: 07:19 24.07.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДвижение автомобилей по Крымскому мосту
Движение автомобилей по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", – говорится в сообщении.

Оперштаб Республики Крым ранее опубликовал для водителей и пассажиров алгоритм действий на Крымском мосту в случае объявления сигнала тревоги.
Так, если водитель проходит досмотр перед въездом на мост, ему рекомендовано сложить все вещи обратно, убедиться, что все спутники вернулись в машину, и направиться в безопасное место.
Если авто уже находится на мосту, то водителю стоит следовать указаниям системы громкоговорителей, не останавливаться, не совершать опасных маневров, не покидать машину, соблюдать установленную скорость и двигаться в сторону выезда с моста.
Если автомобиль в очереди на досмотр, то всем нужно вернуться в нее и следовать в безопасное место. При этом всех призывают при сигнале тревоги не паниковать, а также не снимать происходящие и не выкладывать в интернет.
 
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