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Главные события и заявления дня: 24 июля - РИА Новости Крым, 24.07.2023
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Главные события и заявления дня: 24 июля
Главные события и заявления дня: 24 июля - РИА Новости Крым, 24.07.2023
Главные события и заявления дня: 24 июля
Путин подписал закон о предельном возрасте военнослужащих запаса. В Москве отразили попытку террористической атаки беспилотников. Гибель военкора РИА Новости... РИА Новости Крым, 24.07.2023
2023-07-24T21:55
2023-07-24T21:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Путин подписал закон о предельном возрасте военнослужащих запаса. В Москве отразили попытку террористической атаки беспилотников. Гибель военкора РИА Новости Ростислава Журавлева в Кремле назвали результатом сознательная атаки киевского режима на журналистов. Национальная валюта пополнится цифровым рублем. В Одесской области ночью поврежден порт: разрушены резервуары, ангары и краны. Потери ВСУ за сутки: более 600 боевиков, технику и склады боеприпасов.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атака украинских беспилотников в МосквеКиевский режим предпринял попытку атаковать объекты в Москве при помощи беспилотников. Дроны были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и потерпели крушение."Беспилотники нанесли удары по двум нежилым зданиям, серьезных разрушений и пострадавших нет. Временно перекрывалось движение на Комсомольском проспекте и проспекте Лихачева", – сообщил мэр Сергей Собянин.Комментируя произошедшее, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что все службы, обеспечивающие безопасность регионов России, "они все начеку, принимают меры. Ведется очень напряженная и ежедневная, круглосуточная работа". В МИД России заявили, что Россия вправе жестко ответить на атаки на Крым и Москву.Кремль: Киевский режим в ответе за гибель военкора ЖуравлеваГибель военкора РИА Новости Ростислава Журавлева является результатом сознательной атаки киевского режима на журналистов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это сознательная атака на журналистов, и, естественно, ответственность за это лежит на киевском режиме", – сказал Песков.Закон о внедрении цифрового рубля подписанПрезидент России Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля и создании соответствующей электронной платформы. Теперь у российской национальной валюты будет три формы: наличная, безналичная и цифровая. Оператором платформы, согласно закону, становится Банк России. Тестирование цифрового рубля, вероятно, начнется в августе, а в широкое использование он поступит с 2025 года.В России подняли предельный возраст военнослужащих запасаВладимир Путин подписалзакон, согласно которому предельный возраст пребывания в запасе ряда категорий обладателей воинских званий увеличивается на пять лет. Речь идет о солдатах, матросах, сержантах, старшинах, прапорщиках или мичманах. Для тех из них, кто относится к первому разряду, предельный возраст повышается с 35 до 40 лет, ко второму — с 45 до 50 лет, к третьему — с 50 до 55 лет. Поправки вступят в силу 1 января 2024 года.Ночные взрывы в порту Одесской областиВ Одесской области ночью был поврежден один из портов. По данным пресс-секретаря сил обороны Украины "Юг" Наталье Гуменюк, в одном из портов поврежден ангар, в котором хранилось зерно, поражены несколько резервуаров для других видов грузов и другие портовые мощности, в том числе краны.В Минобороны РФ сообщили о достижениях армии России в зоне СВОРоссийские военные в течение суток отразили11 атак противника на Донецком и Краснолиманском направлениях, уничтожили порядка 615 боевиков, 40 единиц техники и четыре склада боеприпасов ВСУ. В Донецкой Народной Республике поражен узел связи 24-й механизированной бригады ВСУ. В Херсонской области ВСУ за сутки потеряли убитыми и ранеными 45 боевиков, три миномета, одно зенитное орудие и склад боеприпасов. По оценкам врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, при попытках форсирования Днепра вооруженные формирования Украины потеряли на Херсонском направлении до 880 боевиков, лодки, танки, минометы и склады на правом берегу реки.
https://crimea.ria.ru/20230724/novaya-forma-natsionalnoy-valyuty-poyavitsya-v-rossii-1130273487.html
https://crimea.ria.ru/20230724/tsena-benzina-na-rossiyskoy-birzhe-pobila-rekord-1130274094.html
https://crimea.ria.ru/20230724/brigada-skoroy-popala-pod-obstrel-vsu-v-khersonskoy-oblasti-est-ranenye-1130277981.html
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, новости, в мире, экономика, политика, общество
Главные события и заявления дня: 24 июля

Главные события и заявления понедельника, 24 июля

21:55 24.07.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Путин подписал закон о предельном возрасте военнослужащих запаса. В Москве отразили попытку террористической атаки беспилотников. Гибель военкора РИА Новости Ростислава Журавлева в Кремле назвали результатом сознательная атаки киевского режима на журналистов. Национальная валюта пополнится цифровым рублем. В Одесской области ночью поврежден порт: разрушены резервуары, ангары и краны. Потери ВСУ за сутки: более 600 боевиков, технику и склады боеприпасов.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Атака украинских беспилотников в Москве

Киевский режим предпринял попытку атаковать объекты в Москве при помощи беспилотников. Дроны были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и потерпели крушение.
"Беспилотники нанесли удары по двум нежилым зданиям, серьезных разрушений и пострадавших нет. Временно перекрывалось движение на Комсомольском проспекте и проспекте Лихачева", – сообщил мэр Сергей Собянин.
Комментируя произошедшее, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что все службы, обеспечивающие безопасность регионов России, "они все начеку, принимают меры. Ведется очень напряженная и ежедневная, круглосуточная работа". В МИД России заявили, что Россия вправе жестко ответить на атаки на Крым и Москву.
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Кремль: Киевский режим в ответе за гибель военкора Журавлева

Гибель военкора РИА Новости Ростислава Журавлева является результатом сознательной атаки киевского режима на журналистов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это сознательная атака на журналистов, и, естественно, ответственность за это лежит на киевском режиме", – сказал Песков.
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Закон о внедрении цифрового рубля подписан

Президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля и создании соответствующей электронной платформы. Теперь у российской национальной валюты будет три формы: наличная, безналичная и цифровая. Оператором платформы, согласно закону, становится Банк России. Тестирование цифрового рубля, вероятно, начнется в августе, а в широкое использование он поступит с 2025 года.

В России подняли предельный возраст военнослужащих запаса

Владимир Путин подписалзакон, согласно которому предельный возраст пребывания в запасе ряда категорий обладателей воинских званий увеличивается на пять лет. Речь идет о солдатах, матросах, сержантах, старшинах, прапорщиках или мичманах. Для тех из них, кто относится к первому разряду, предельный возраст повышается с 35 до 40 лет, ко второму — с 45 до 50 лет, к третьему — с 50 до 55 лет. Поправки вступят в силу 1 января 2024 года.
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Ночные взрывы в порту Одесской области

В Одесской области ночью был поврежден один из портов. По данным пресс-секретаря сил обороны Украины "Юг" Наталье Гуменюк, в одном из портов поврежден ангар, в котором хранилось зерно, поражены несколько резервуаров для других видов грузов и другие портовые мощности, в том числе краны.

В Минобороны РФ сообщили о достижениях армии России в зоне СВО

Российские военные в течение суток отразили11 атак противника на Донецком и Краснолиманском направлениях, уничтожили порядка 615 боевиков, 40 единиц техники и четыре склада боеприпасов ВСУ. В Донецкой Народной Республике поражен узел связи 24-й механизированной бригады ВСУ. В Херсонской области ВСУ за сутки потеряли убитыми и ранеными 45 боевиков, три миномета, одно зенитное орудие и склад боеприпасов. По оценкам врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, при попытках форсирования Днепра вооруженные формирования Украины потеряли на Херсонском направлении до 880 боевиков, лодки, танки, минометы и склады на правом берегу реки.
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