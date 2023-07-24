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Армия России разгромила пункт управления и топливный склад ВСУ - РИА Новости Крым, 24.07.2023
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Армия России разгромила пункт управления и топливный склад ВСУ
Армия России разгромила пункт управления и топливный склад ВСУ - РИА Новости Крым, 24.07.2023
Армия России разгромила пункт управления и топливный склад ВСУ
Российские военные за минувшие сутки разгромили пункт управления, узел связи и склад топлива украинских войск. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 24.07.2023
2023-07-24T15:05
2023-07-24T15:05
сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
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ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским
россия
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Российские военные за минувшие сутки разгромили пункт управления, узел связи и склад топлива украинских войск. Об этом сообщает Минобороны РФ.Так, в районе населенного пункта Дзержинск Донецкой Народной Республики поражен узел связи 24-й механизированной бригады ВСУ.Кроме того, средствами противовоздушной обороны перехвачен реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS. Уничтожено 35 украинских беспилотников. Уточняется, что дроны сбиты в районах населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 457 самолетов, 243 вертолета, 5236 беспилотников, 426 зенитных ракетных комплексов, 10868 танков и другие виды техники и вооружения.Как сообщалось, накануне в зоне СВО российские военнослужащие уничтожили пять украинских складов боеприпасов, один склад ГСМ и боевую технику натовского производства. Потери противника за сутки достигли 600 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака беспилотников на Крым: подробности от Минобороны РФБолее 90 прилетов: боевики ВСУ бьют по Херсонщине из РСЗО и артиллерииБойцы "Днепра" на Херсонщине лишили ВСУ топлива
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РИА Новости Крым
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сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр), ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским, россия, армия и флот, вооруженные силы россии
Армия России разгромила пункт управления и топливный склад ВСУ

Минобороны: российские военные разгромили пункт управления, узел связи и склад топлива ВСУ

15:05 24.07.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВыстрел
Выстрел - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Российские военные за минувшие сутки разгромили пункт управления, узел связи и склад топлива украинских войск. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Так, в районе населенного пункта Дзержинск Донецкой Народной Республики поражен узел связи 24-й механизированной бригады ВСУ.
"А в районах населенных пунктов Орехов и Малая Токмачка Запорожской области поражены: пункт управления 65-й механизированной бригады ВСУ и склад топлива для военной техники 33-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сообщении.
Кроме того, средствами противовоздушной обороны перехвачен реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS. Уничтожено 35 украинских беспилотников. Уточняется, что дроны сбиты в районах населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 457 самолетов, 243 вертолета, 5236 беспилотников, 426 зенитных ракетных комплексов, 10868 танков и другие виды техники и вооружения.
Как сообщалось, накануне в зоне СВО российские военнослужащие уничтожили пять украинских складов боеприпасов, один склад ГСМ и боевую технику натовского производства. Потери противника за сутки достигли 600 человек.
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СВОМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Донецкая Народная Республика (ДНР)Ситуация с главой РИА Новости Украина Кириллом ВышинскимРоссияАрмия и флотВооруженные силы России
 
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