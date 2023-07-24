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Армия России разгромила пункт управления и топливный склад ВСУ

Армия России разгромила пункт управления и топливный склад ВСУ - РИА Новости Крым, 24.07.2023

Армия России разгромила пункт управления и топливный склад ВСУ

Российские военные за минувшие сутки разгромили пункт управления, узел связи и склад топлива украинских войск. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 24.07.2023

2023-07-24T15:05

2023-07-24T15:05

2023-07-24T15:05

сво

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всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Российские военные за минувшие сутки разгромили пункт управления, узел связи и склад топлива украинских войск. Об этом сообщает Минобороны РФ.Так, в районе населенного пункта Дзержинск Донецкой Народной Республики поражен узел связи 24-й механизированной бригады ВСУ.Кроме того, средствами противовоздушной обороны перехвачен реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS. Уничтожено 35 украинских беспилотников. Уточняется, что дроны сбиты в районах населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 457 самолетов, 243 вертолета, 5236 беспилотников, 426 зенитных ракетных комплексов, 10868 танков и другие виды техники и вооружения.Как сообщалось, накануне в зоне СВО российские военнослужащие уничтожили пять украинских складов боеприпасов, один склад ГСМ и боевую технику натовского производства. Потери противника за сутки достигли 600 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака беспилотников на Крым: подробности от Минобороны РФБолее 90 прилетов: боевики ВСУ бьют по Херсонщине из РСЗО и артиллерииБойцы "Днепра" на Херсонщине лишили ВСУ топлива

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр), ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским, россия, армия и флот, вооруженные силы россии