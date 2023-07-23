https://crimea.ria.ru/20230723/v-zone-svo-unichtozheno-5-ukrainskikh-skladov-boepripasov-i-sklad-gsm-1130251454.html

В зоне СВО уничтожено 5 украинских складов боеприпасов и склад ГСМ

В зоне СВО уничтожено 5 украинских складов боеприпасов и склад ГСМ - РИА Новости Крым, 23.07.2023

В зоне СВО уничтожено 5 украинских складов боеприпасов и склад ГСМ

За прошедшие сутки в зоне СВО российские военнослужащие уничтожили пять украинских складов боеприпасов, один склад ГСМ и множество единиц боевой техники... РИА Новости Крым, 23.07.2023

2023-07-23T14:43

2023-07-23T14:43

2023-07-23T14:43

министерство обороны рф

сво

вооруженные силы россии

армия и флот

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всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. За прошедшие сутки в зоне СВО российские военнослужащие уничтожили пять украинских складов боеприпасов, один склад ГСМ и множество единиц боевой техники натовского производства. Сбит украинский истребитель "Су-25". Потери противника достигли 600 человек, сообщается в сводке Минобороны.Как следует из сообщения, вооруженные силы Украины активно атакуют позиции российских войск на Донецком, Краснолиманском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Многочисленные атаки противника за прошедшие сутки были безуспешными.Потери противника за сутки на этих направлениях составили до 370-ти украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 24 автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, а также самоходная гаубица "Гвоздика", сообщают в ведомстве. Уничтожено три склада боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Спорное, Дзержинск и Ступочки в ДНР.На Краснолиманском направлении за сутки отражено шесть атак противника. В районе села Невское (ЛНР) пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.В районе населенного пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.На Южно-Донецком и Купянском направлениях потери противника в результате боестолкновений составили до 30-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходная гаубица "Гвоздика".На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также девять автомобилей. В районе населенного пункта Змиевка Херсонской области поражен склад боеприпасов ВСУ.В районе села Малая Токмачка Запорожской области ликвидирован склад горючего 33-й механизированной бригады ВСУ. Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Веролюбовка Донецкой Народной Республики сбит вражеский самолет Су-25.Средствами ПВО перехвачен реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, а также крылатая ракета Storm Shadow. Уничтожено за сутки 28 беспилотных летательных аппаратов противника.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощные удары по Одессе продолжаются: что известноВ Крыму оказана помощь 12 жителям после атаки БПЛАДетонация боеприпасов при атаке БПЛА на Крым - население эвакуируют

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, сво, вооруженные силы россии, армия и флот, новости, всу (вооруженные силы украины), потери всу