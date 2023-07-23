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В зоне СВО уничтожено 5 украинских складов боеприпасов и склад ГСМ - РИА Новости Крым, 23.07.2023
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В зоне СВО уничтожено 5 украинских складов боеприпасов и склад ГСМ
В зоне СВО уничтожено 5 украинских складов боеприпасов и склад ГСМ - РИА Новости Крым, 23.07.2023
В зоне СВО уничтожено 5 украинских складов боеприпасов и склад ГСМ
За прошедшие сутки в зоне СВО российские военнослужащие уничтожили пять украинских складов боеприпасов, один склад ГСМ и множество единиц боевой техники... РИА Новости Крым, 23.07.2023
2023-07-23T14:43
2023-07-23T14:43
министерство обороны рф
сво
вооруженные силы россии
армия и флот
новости
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. За прошедшие сутки в зоне СВО российские военнослужащие уничтожили пять украинских складов боеприпасов, один склад ГСМ и множество единиц боевой техники натовского производства. Сбит украинский истребитель "Су-25". Потери противника достигли 600 человек, сообщается в сводке Минобороны.Как следует из сообщения, вооруженные силы Украины активно атакуют позиции российских войск на Донецком, Краснолиманском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Многочисленные атаки противника за прошедшие сутки были безуспешными.Потери противника за сутки на этих направлениях составили до 370-ти украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 24 автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, а также самоходная гаубица "Гвоздика", сообщают в ведомстве. Уничтожено три склада боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Спорное, Дзержинск и Ступочки в ДНР.На Краснолиманском направлении за сутки отражено шесть атак противника. В районе села Невское (ЛНР) пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.В районе населенного пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.На Южно-Донецком и Купянском направлениях потери противника в результате боестолкновений составили до 30-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходная гаубица "Гвоздика".На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также девять автомобилей. В районе населенного пункта Змиевка Херсонской области поражен склад боеприпасов ВСУ.В районе села Малая Токмачка Запорожской области ликвидирован склад горючего 33-й механизированной бригады ВСУ. Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Веролюбовка Донецкой Народной Республики сбит вражеский самолет Су-25.Средствами ПВО перехвачен реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, а также крылатая ракета Storm Shadow. Уничтожено за сутки 28 беспилотных летательных аппаратов противника.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощные удары по Одессе продолжаются: что известноВ Крыму оказана помощь 12 жителям после атаки БПЛАДетонация боеприпасов при атаке БПЛА на Крым - население эвакуируют
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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министерство обороны рф, сво, вооруженные силы россии, армия и флот, новости, всу (вооруженные силы украины), потери всу
В зоне СВО уничтожено 5 украинских складов боеприпасов и склад ГСМ

Российские войска за сутки уничтожили 600 боевиков, 5 складов боеприпасов, склад ГСМ ВСУ

14:43 23.07.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота артиллерии ВС РФ на Донецком направлении
Работа артиллерии ВС РФ на Донецком направлении - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. За прошедшие сутки в зоне СВО российские военнослужащие уничтожили пять украинских складов боеприпасов, один склад ГСМ и множество единиц боевой техники натовского производства. Сбит украинский истребитель "Су-25". Потери противника достигли 600 человек, сообщается в сводке Минобороны.
Как следует из сообщения, вооруженные силы Украины активно атакуют позиции российских войск на Донецком, Краснолиманском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Многочисленные атаки противника за прошедшие сутки были безуспешными.

"На Донецком направлении в результате слаженных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии успешно отражены 14 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Майорск, Веселое, Водяное, Северное и Клещеевка Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Веселое и Белогоровка Донецкой Народной Республики," — говорится в сообщении.

Потери противника за сутки на этих направлениях составили до 370-ти украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 24 автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, а также самоходная гаубица "Гвоздика", сообщают в ведомстве. Уничтожено три склада боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Спорное, Дзержинск и Ступочки в ДНР.
На Краснолиманском направлении за сутки отражено шесть атак противника. В районе села Невское (ЛНР) пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.
В районе населенного пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

"Потери противника на данном направлении составили более 130-ти украинских военнослужащих, десять боевых бронированных машин, четыре пикапа, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также две гаубицы Д-30 и одна Д-20," — сообщает оборонное ведомство РФ.

На Южно-Донецком и Купянском направлениях потери противника в результате боестолкновений составили до 30-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходная гаубица "Гвоздика".
На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также девять автомобилей. В районе населенного пункта Змиевка Херсонской области поражен склад боеприпасов ВСУ.
В районе села Малая Токмачка Запорожской области ликвидирован склад горючего 33-й механизированной бригады ВСУ. Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Веролюбовка Донецкой Народной Республики сбит вражеский самолет Су-25.
Средствами ПВО перехвачен реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, а также крылатая ракета Storm Shadow. Уничтожено за сутки 28 беспилотных летательных аппаратов противника.
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