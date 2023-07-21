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Стрелков арестован на два месяца – решение суда
Стрелков арестован на два месяца – решение суда - РИА Новости Крым, 22.07.2023
Стрелков арестован на два месяца – решение суда
Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) арестован по обвинению в публичных призывах к экстремизму. Соответствующее решение принял Мещанский суд Москвы,... РИА Новости Крым, 22.07.2023
2023-07-21T21:57
2023-07-21T21:57
2023-07-22T09:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) арестован по обвинению в публичных призывах к экстремизму. Соответствующее решение принял Мещанский суд Москвы, сообщает РИА Новости.В ходе заседания представитель следствия заявил, что обвиняемый имеет множество связей и владеет навыками конспирации, потому может помешать расследованию дела и скрыться. Стрелков не признает свою вину. Его адвокат заявил, что защита намерена обжаловать решение суда.Ранее супруга Стрелкова Мирослава Регинская сообщила, что представители правоохранительных органов увезли его из дома в неизвестном направлении, ему выдвинуты обвинения в экстремизме, а по месту жительства проходят обыски.Игорь Стрелков (Гиркин) – экс- сотрудник ФСБ. В мае–августе 2014 года был командующим вооруженными силами ДНР, министром обороны республики. В последнее время был известен как публицист и блогер. Читайте также на РИА Новости Крым:Призывал к насилию: в Крыму ФСБ задержала интернет-экстремиста За пропаганду экстремизма в Севастополе задержан адепт запрещенной секты В России ввели пожизненное заключение за госизмену
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новости, донецкая народная республика (днр), игорь стрелков, суд
Стрелков арестован на два месяца – решение суда
Игорь Стрелков арестован на два месяца по решению Мещанского суда Москвы
21:57 21.07.2023 (обновлено: 09:27 22.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) арестован по обвинению в публичных призывах к экстремизму. Соответствующее решение принял Мещанский суд Москвы, сообщает РИА Новости.
"Избрать Гиркину меру пресечения в виде заключения под стражу до 18 сентября", – огласила решение судья Олеся Менделеева.
В ходе заседания представитель следствия заявил, что обвиняемый имеет множество связей и владеет навыками конспирации, потому может помешать расследованию дела и скрыться.
Стрелков не признает свою вину. Его адвокат заявил, что защита намерена обжаловать решение суда.
Ранее супруга Стрелкова Мирослава Регинская сообщила
, что представители правоохранительных органов увезли его из дома в неизвестном направлении, ему выдвинуты обвинения в экстремизме, а по месту жительства проходят обыски.
Игорь Стрелков (Гиркин) – экс- сотрудник ФСБ. В мае–августе 2014 года был командующим вооруженными силами ДНР, министром обороны республики. В последнее время был известен как публицист и блогер.
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