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По всему Севастополю громко – губернатор объяснил причину - РИА Новости Крым, 21.07.2023
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По всему Севастополю громко – губернатор объяснил причину
По всему Севастополю громко – губернатор объяснил причину - РИА Новости Крым, 21.07.2023
По всему Севастополю громко – губернатор объяснил причину
В Севастополе в пятницу в разных районах могут быть слышны громкие звуки – идут учения подразделений ПВО. Об этом предупредил губернатор Севастополя Михаил... РИА Новости Крым, 21.07.2023
2023-07-21T11:17
2023-07-21T11:23
севастополь
михаил развожаев
пво
учения
армия и флот
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе в пятницу в разных районах могут быть слышны громкие звуки – идут учения подразделений ПВО. Об этом предупредил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Он заверил, что в городе все спокойно и в очередной раз призвал жителей и гостей региона не снимать и не выкладывать видео с работой систем противовоздушной обороны.В четверг Развожаев сообщал, что на одном из полигонов Севастополя в течение дня военнослужащие тренировались в стрельбе из штатного вооружения.В Севастополе и Крыму тренировки военнослужащих и силовиков проходят практически ежедневно. Главы городов и районов своевременно предупреждают гостей и местное население.В Севастополе и Крыму, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В обоих регионах регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами. Читайте также на РИА Новости Крым:Корабли ЧФ провели ракетные стрельбы в Черном мореВ Феодосии стреляют - власти назвали причинуВ Севастополе стреляют на Южном и Северном молах - причины
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севастополь, михаил развожаев, пво, учения, армия и флот, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя
По всему Севастополю громко – губернатор объяснил причину

Развожаев: в Севастополе тренируются подразделения противовоздушной обороны

11:17 21.07.2023 (обновлено: 11:23 21.07.2023)
 
© РИА Новости Крым . Алена ХазинуроваЦентр Севастополя. Вид на Константиновскую батарею.
Центр Севастополя. Вид на Константиновскую батарею. - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости Крым . Алена Хазинурова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе в пятницу в разных районах могут быть слышны громкие звуки – идут учения подразделений ПВО. Об этом предупредил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Вижу сообщения о громких звуках в разных районах города. Подразделения ПВО проводят тренировку", – сообщил Развожаев в своему Telegram-канале.
Он заверил, что в городе все спокойно и в очередной раз призвал жителей и гостей региона не снимать и не выкладывать видео с работой систем противовоздушной обороны.
В четверг Развожаев сообщал, что на одном из полигонов Севастополя в течение дня военнослужащие тренировались в стрельбе из штатного вооружения.
В Севастополе и Крыму тренировки военнослужащих и силовиков проходят практически ежедневно. Главы городов и районов своевременно предупреждают гостей и местное население.
В Севастополе и Крыму, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В обоих регионах регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами.
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СевастопольМихаил РазвожаевПВОУченияАрмия и флотНовости КрымаБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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