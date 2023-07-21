https://crimea.ria.ru/20230721/po-vsemu-sevastopolyu-gromko--gubernator-obyasnil-prichinu-1130213399.html

По всему Севастополю громко – губернатор объяснил причину

По всему Севастополю громко – губернатор объяснил причину - РИА Новости Крым, 21.07.2023

По всему Севастополю громко – губернатор объяснил причину

В Севастополе в пятницу в разных районах могут быть слышны громкие звуки – идут учения подразделений ПВО. Об этом предупредил губернатор Севастополя Михаил... РИА Новости Крым, 21.07.2023

2023-07-21T11:17

2023-07-21T11:17

2023-07-21T11:23

севастополь

михаил развожаев

пво

учения

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новости крыма

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе в пятницу в разных районах могут быть слышны громкие звуки – идут учения подразделений ПВО. Об этом предупредил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Он заверил, что в городе все спокойно и в очередной раз призвал жителей и гостей региона не снимать и не выкладывать видео с работой систем противовоздушной обороны.В четверг Развожаев сообщал, что на одном из полигонов Севастополя в течение дня военнослужащие тренировались в стрельбе из штатного вооружения.В Севастополе и Крыму тренировки военнослужащих и силовиков проходят практически ежедневно. Главы городов и районов своевременно предупреждают гостей и местное население.В Севастополе и Крыму, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В обоих регионах регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами. Читайте также на РИА Новости Крым:Корабли ЧФ провели ракетные стрельбы в Черном мореВ Феодосии стреляют - власти назвали причинуВ Севастополе стреляют на Южном и Северном молах - причины

севастополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, пво, учения, армия и флот, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя