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Мирный житель погиб при ударе ВСУ по Алешкам - РИА Новости Крым, 21.07.2023
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Мирный житель погиб при ударе ВСУ по Алешкам
Мирный житель погиб при ударе ВСУ по Алешкам - РИА Новости Крым, 21.07.2023
Мирный житель погиб при ударе ВСУ по Алешкам
В городе Алешки Херсонской области в результате украинского обстрела погиб один мирный житель и двое получили ранения средней степени тяжести, сообщают... РИА Новости Крым, 21.07.2023
2023-07-21T10:36
2023-07-21T12:57
херсонская область
алешки
обстрелы всу
происшествия
новые регионы россии
новости
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В городе Алешки Херсонской области в результате украинского обстрела погиб один мирный житель и двое получили ранения средней степени тяжести, сообщают экстренные службы региона."В результате обстрела Алешек погиб один мирный житель, еще двое получили ранения средней тяжести. Кроме того в результате обстрела со стороны ВФУ населенного пункта Казачьи Лагери получил ранение один мирный житель", - уточняется в сообщении.Всего за прошедшие сутки вооруженные формирования Украины выпустили из ствольной артиллерии 27 снарядов по городу Алешки, 17 – по населенному пункту Казачьи Лагери, девять – по селу Саги и четыре – по Каховке.В селе Казачьи Лагери Алешковского района в результате обстрела получил ранение один мирный житель.В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру Новой Каховки, Каховки, Великой Кардашинки, Голой пристани. Количество жертв среди гражданского населения и масштабы разрушений инфраструктуры уточняются.Накануне в Херсонской области было зафиксировано 82 прилета за сутки, от обстрела пострадали населенные пункты Алешки, Днепряны, Корсунка и Саги.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ выпустили более 100 снарядов по Херсонщине – есть погибшиеСмертельные удары ВСУ: в Белгородской области 68 прилетов за суткиБоевики ВСУ усилили обстрелы Белгородской области
https://crimea.ria.ru/20230714/vsu-obstrelyali-poselok-v-bryanskoy-oblasti--est-pogibshie-i-postradavshie-1130060199.html
херсонская область
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херсонская область, алешки, обстрелы всу, происшествия, новые регионы россии, новости, общество
Мирный житель погиб при ударе ВСУ по Алешкам

Один мирный житель погиб и двое ранены в результате обстрела артиллерией ВСУ Алешек

10:36 21.07.2023 (обновлено: 12:57 21.07.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГород Алешки херсонской области. Результаты обстрелов ВСУ
Город Алешки херсонской области. Результаты обстрелов ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В городе Алешки Херсонской области в результате украинского обстрела погиб один мирный житель и двое получили ранения средней степени тяжести, сообщают экстренные службы региона.
"В результате обстрела Алешек погиб один мирный житель, еще двое получили ранения средней тяжести. Кроме того в результате обстрела со стороны ВФУ населенного пункта Казачьи Лагери получил ранение один мирный житель", - уточняется в сообщении.
Всего за прошедшие сутки вооруженные формирования Украины выпустили из ствольной артиллерии 27 снарядов по городу Алешки, 17 – по населенному пункту Казачьи Лагери, девять – по селу Саги и четыре – по Каховке.
В селе Казачьи Лагери Алешковского района в результате обстрела получил ранение один мирный житель.
В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру Новой Каховки, Каховки, Великой Кардашинки, Голой пристани. Количество жертв среди гражданского населения и масштабы разрушений инфраструктуры уточняются.
Накануне в Херсонской области было зафиксировано 82 прилета за сутки, от обстрела пострадали населенные пункты Алешки, Днепряны, Корсунка и Саги.
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Херсонская областьАлешкиОбстрелы ВСУПроисшествияНовые регионы РоссииНовостиОбщество
 
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