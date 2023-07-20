https://crimea.ria.ru/20230720/glavnye-novosti-kryma-20-iyulya-1130201598.html

Главные новости Крыма: 20 июля

Главные новости Крыма: 20 июля - РИА Новости Крым, 20.07.2023

Главные новости Крыма: 20 июля

Атаки вражеских беспилотников на полуостров с разными последствиями. Драка дальнобойщиков в Севастополе с пистолетом и монтировкой. Приятные новости для... РИА Новости Крым, 20.07.2023

2023-07-20T21:56

2023-07-20T21:56

2023-07-20T21:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Атаки вражеских беспилотников на полуостров с разными последствиями. Драка дальнобойщиков в Севастополе с пистолетом и монтировкой. Приятные новости для пассажиров пригородных поездов: между Керчью и Анапой запустили новые "Ласточки". Ситуация на Крымском мосту для тех, кто передвигается между материком и полуостровом на автомобиле.О главных событиях и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.При ударе беспилотника в Раздольном погибла девочкаНа северо-западе Крыма в результате взрыва вражеского БПЛА поврежденычетыре здания и погибла девочка-подросток. Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования родным и близким и пообещал оказать необходимую поддержку.Делом занялись следователи. В поселке Раздольное ввели уровень муниципальной чрезвычайной ситуации.В центре Крыма сбили беспилотникТем временем на полуострове российская система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотник. Никто не пострадал."В центральной части Крыма силами ПВО сбит вражеский беспилотник. Пострадавших и разрушений нет", - написал в своем Telegram-канале Сергей Аксенов.Глава Крыма призвал жителей и гостей полуострова сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Дальнобойщики в Севастополе не поделили место в очередиВ результате конфликта два водителя попали в больницу с серьезными травмами. Драка с применением оружия произошла на Северной стороне Севастополя, на территории микрорайона Авлита.Житель Крыма припарковал свою фуру в конце очереди на разгрузку. Следом подъехал другой дальнобойщик. Первому показалось, что тот хочет проскочить без очереди. Завязалась перепалка. На защиту второго водителя с пневматическим оружием вышел житель Липецка, который его сопровождал. Крымчанин достал монтировку. В итоге, у последнего пулевое ранение правой половины грудной клетки, у жителя Липецка закрытая черепно-мозговая травма. Расследованием инцидента занялась полиция."Ласточки" между Крымом и АнапойЭлектропоезда "Ласточки" начинают курсировать между Крымом и Анапой с 20 июля. Об этом сообщили в пресс-службе "Южной пригородной пассажирской компании".Стоимость билета на электропоезд от Керчи до Анапы не изменится и составит около 500 рублей. Дорога до станции Тамань от города-героя обойдется в сумму до 50 рублей.Ситуация с проездом по Крымскому мостуАвтомобилистам, следующим из Тамани на полуостров, придется ждать досмотра около часа. В очереди находится 250 транспортных средств. Со стороны Керчи скопилось 600 машин. Ожидание более двух часов.На Крымском мосту продолжают действовать усиленные меры безопасности со 100% досмотром транспортных средств и багажа. Легковые машины без сумок, либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер. Грузовые автомобили следуют через Керченскую паромную переправу.

https://crimea.ria.ru/20230720/shakhmaty-v-shkole-karyakin-otsenil-initsiativu-1130192424.html

https://crimea.ria.ru/20230720/burya-s-grozoy-i-gradom-obrushitsya-na-krym-1130199129.html

https://crimea.ria.ru/20230720/dvizhenie-po-trasse-tavrida-v-krymu-vosstanovleno-posle-chp-na-poligone-1130199870.html

крымский мост

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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