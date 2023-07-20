https://crimea.ria.ru/20230720/krymskiy-most-ochered-na-dosmotr-trafik-i-situatsiya-na-vecher-chetverga-1130200074.html

Крымский мост: очередь на досмотр, трафик и ситуация на вечер четверга

Крымский мост: очередь на досмотр, трафик и ситуация на вечер четверга - РИА Новости Крым, 20.07.2023

Крымский мост: очередь на досмотр, трафик и ситуация на вечер четверга

В очереди на Крымский мост со стороны Керчи и Тамани находятся 850 машин, большинство – на выезд с полуострова. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной РИА Новости Крым, 20.07.2023

2023-07-20T17:42

2023-07-20T17:42

2023-07-20T17:42

крымский мост

крым

транспорт

керченская паромная переправа

чп на крымском мосту

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. В очереди на Крымский мост со стороны Керчи и Тамани находятся 850 машин, большинство – на выезд с полуострова. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Часом ранее проезда через транспортный переход ожидали 805 автомобилей, до этого – 870.На Крымском мосту продолжают действовать усиленные меры безопасности со 100% досмотром транспортных средств и багажа. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.Грузовые автомобили с приоритетными видами товаров (скоропортящимися продуктами, лекарствами, товарами первой необходимости) направляются на Керченскую паромную переправу. Остальные фуры по-прежнему следуют по альтернативному сухопутному пути через новые регионы и пропускные пункты Армянск, Джанкой и Перекоп. Движение можно осуществлять круглосуточно.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстановка на Крымском мосту: сколько ждать досмотрХуснуллин назвал сроки восстановления Крымского мостаПутин провел совещание по ситуации с Крымским мостом - видео

https://crimea.ria.ru/20230720/dvizhenie-po-trasse-tavrida-v-krymu-vosstanovleno-posle-chp-na-poligone-1130199870.html

крымский мост

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2023

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