https://crimea.ria.ru/20230720/krymskiy-most-ochered-na-dosmotr-trafik-i-situatsiya-na-vecher-chetverga-1130200074.html
Крымский мост: очередь на досмотр, трафик и ситуация на вечер четверга
Крымский мост: очередь на досмотр, трафик и ситуация на вечер четверга - РИА Новости Крым, 20.07.2023
Крымский мост: очередь на досмотр, трафик и ситуация на вечер четверга
В очереди на Крымский мост со стороны Керчи и Тамани находятся 850 машин, большинство – на выезд с полуострова. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной РИА Новости Крым, 20.07.2023
2023-07-20T17:42
2023-07-20T17:42
2023-07-20T17:42
крымский мост
крым
транспорт
керченская паромная переправа
чп на крымском мосту
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/11/1130130304_0:3:3636:2048_1920x0_80_0_0_7298b726c2a92562df82532bc955a11a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. В очереди на Крымский мост со стороны Керчи и Тамани находятся 850 машин, большинство – на выезд с полуострова. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Часом ранее проезда через транспортный переход ожидали 805 автомобилей, до этого – 870.На Крымском мосту продолжают действовать усиленные меры безопасности со 100% досмотром транспортных средств и багажа. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.Грузовые автомобили с приоритетными видами товаров (скоропортящимися продуктами, лекарствами, товарами первой необходимости) направляются на Керченскую паромную переправу. Остальные фуры по-прежнему следуют по альтернативному сухопутному пути через новые регионы и пропускные пункты Армянск, Джанкой и Перекоп. Движение можно осуществлять круглосуточно.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстановка на Крымском мосту: сколько ждать досмотрХуснуллин назвал сроки восстановления Крымского мостаПутин провел совещание по ситуации с Крымским мостом - видео
https://crimea.ria.ru/20230720/dvizhenie-po-trasse-tavrida-v-krymu-vosstanovleno-posle-chp-na-poligone-1130199870.html
крымский мост
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/11/1130130304_372:0:3103:2048_1920x0_80_0_0_c3ed6c8de4e0036668cf67483e8eedc3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, крым, транспорт, керченская паромная переправа, чп на крымском мосту, новости
Крымский мост: очередь на досмотр, трафик и ситуация на вечер четверга
В очереди на Крымский мост со стороны Керчи и Тамани стоят 850 машин
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. В очереди на Крымский мост со стороны Керчи и Тамани находятся 850 машин, большинство – на выезд с полуострова. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.
"На 17:00 в очереди со стороны Тамани находится 250 транспортных средств, ожидание около часа. В очереди со стороны Керчи стоят 600 транспортных средств, ожидание более двух часов", говорится в Telegram-канале.
Часом ранее проезда через транспортный переход ожидали 805 автомобилей, до этого – 870.
На Крымском мосту продолжают действовать усиленные меры безопасности со 100% досмотром транспортных средств и багажа. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.
Грузовые автомобили с приоритетными видами товаров (скоропортящимися продуктами, лекарствами, товарами первой необходимости) направляются на Керченскую паромную переправу. Остальные фуры по-прежнему следуют по альтернативному сухопутному пути через новые регионы и пропускные пункты Армянск, Джанкой и Перекоп. Движение можно осуществлять круглосуточно.
Читайте также на РИА Новости Крым: