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Крымский мост: очередь на досмотр, трафик и ситуация на вечер четверга - РИА Новости Крым, 20.07.2023
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Крымский мост: очередь на досмотр, трафик и ситуация на вечер четверга
Крымский мост: очередь на досмотр, трафик и ситуация на вечер четверга - РИА Новости Крым, 20.07.2023
Крымский мост: очередь на досмотр, трафик и ситуация на вечер четверга
В очереди на Крымский мост со стороны Керчи и Тамани находятся 850 машин, большинство – на выезд с полуострова. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной РИА Новости Крым, 20.07.2023
2023-07-20T17:42
2023-07-20T17:42
крымский мост
крым
транспорт
керченская паромная переправа
чп на крымском мосту
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. В очереди на Крымский мост со стороны Керчи и Тамани находятся 850 машин, большинство – на выезд с полуострова. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Часом ранее проезда через транспортный переход ожидали 805 автомобилей, до этого – 870.На Крымском мосту продолжают действовать усиленные меры безопасности со 100% досмотром транспортных средств и багажа. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.Грузовые автомобили с приоритетными видами товаров (скоропортящимися продуктами, лекарствами, товарами первой необходимости) направляются на Керченскую паромную переправу. Остальные фуры по-прежнему следуют по альтернативному сухопутному пути через новые регионы и пропускные пункты Армянск, Джанкой и Перекоп. Движение можно осуществлять круглосуточно.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстановка на Крымском мосту: сколько ждать досмотрХуснуллин назвал сроки восстановления Крымского мостаПутин провел совещание по ситуации с Крымским мостом - видео
https://crimea.ria.ru/20230720/dvizhenie-po-trasse-tavrida-v-krymu-vosstanovleno-posle-chp-na-poligone-1130199870.html
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крымский мост, крым, транспорт, керченская паромная переправа, чп на крымском мосту, новости
Крымский мост: очередь на досмотр, трафик и ситуация на вечер четверга

В очереди на Крымский мост со стороны Керчи и Тамани стоят 850 машин

17:42 20.07.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОбстановка у Крымского моста после ЧП
Обстановка у Крымского моста после ЧП - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. В очереди на Крымский мост со стороны Керчи и Тамани находятся 850 машин, большинство – на выезд с полуострова. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.
"На 17:00 в очереди со стороны Тамани находится 250 транспортных средств, ожидание около часа. В очереди со стороны Керчи стоят 600 транспортных средств, ожидание более двух часов", говорится в Telegram-канале.
Часом ранее проезда через транспортный переход ожидали 805 автомобилей, до этого – 870.
На Крымском мосту продолжают действовать усиленные меры безопасности со 100% досмотром транспортных средств и багажа. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.
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Грузовые автомобили с приоритетными видами товаров (скоропортящимися продуктами, лекарствами, товарами первой необходимости) направляются на Керченскую паромную переправу. Остальные фуры по-прежнему следуют по альтернативному сухопутному пути через новые регионы и пропускные пункты Армянск, Джанкой и Перекоп. Движение можно осуществлять круглосуточно.
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Крымский мостКрымТранспортКерченская паромная переправаЧП на Крымском мостуНовости
 
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17:27Движение по трассе "Таврида" в Крыму восстановлено после ЧП на полигоне
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