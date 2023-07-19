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Пятеро в больнице после ночной аварии в Севастополе

Пятеро в больнице после ночной аварии в Севастополе - РИА Новости Крым, 19.07.2023

Пятеро в больнице после ночной аварии в Севастополе

Трое взрослых и двое подростков с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу в Севастополе после столкновения двух легковых автомобилей. Об этом... РИА Новости Крым, 19.07.2023

2023-07-19T11:47

2023-07-19T11:47

2023-07-19T11:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Трое взрослых и двое подростков с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу в Севастополе после столкновения двух легковых автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по городу.Авария произошла накануне из-за беспечности 20-летнего водителя. Daewoo Nexia под его управлением при повороте налево стал съезжать с дороги, не пропустив Skoda Octavia, направлявшийся по встречной полосе прямо.В результате столкновения автомобилей пострадали пять человек. Среди них сам молодой водитель, допустивший ДТП, и три его пассажирки – девушки 17, 18, 20 лет, а также пассажирка Skoda, 34-летняя женщина. Все они были доставлены в больницу с травмами "различной степени тяжести", уточнили в полиции.Признаков опьянения у водителей не установлено. Сотрудники ГАИ проводят проверку по факту ДТП.Накануне, 18 июля, в трех ДТП в Крыму пострадали малыши, подросток и пожилая женщина. Двое малолетних детей, в том числе младенец, получили травмы при столкновении автобуса и легкового автомобиля в Симферополе. Несовершеннолетний пассажир попал в больницу после аварии с участием двух легковушек под Ялтой. А у поселка Восход на дороге Симферополь – Ялта на пешеходном переходе легковушка сбила пожилую женщину.Читайте также на РИА Новости Крым:Мужчина погиб в лобовом ДТП на западе КрымаОдин погибший, четверо раненых: в Крыму лоб в лоб столкнулись иномарки В Крыму водитель Mercedes насмерть сбил мотоциклиста

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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