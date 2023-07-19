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Пятеро в больнице после ночной аварии в Севастополе
Пятеро в больнице после ночной аварии в Севастополе - РИА Новости Крым, 19.07.2023
Пятеро в больнице после ночной аварии в Севастополе
Трое взрослых и двое подростков с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу в Севастополе после столкновения двух легковых автомобилей. Об этом... РИА Новости Крым, 19.07.2023
2023-07-19T11:47
2023-07-19T11:47
2023-07-19T11:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Трое взрослых и двое подростков с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу в Севастополе после столкновения двух легковых автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по городу.Авария произошла накануне из-за беспечности 20-летнего водителя. Daewoo Nexia под его управлением при повороте налево стал съезжать с дороги, не пропустив Skoda Octavia, направлявшийся по встречной полосе прямо.В результате столкновения автомобилей пострадали пять человек. Среди них сам молодой водитель, допустивший ДТП, и три его пассажирки – девушки 17, 18, 20 лет, а также пассажирка Skoda, 34-летняя женщина. Все они были доставлены в больницу с травмами "различной степени тяжести", уточнили в полиции.Признаков опьянения у водителей не установлено. Сотрудники ГАИ проводят проверку по факту ДТП.Накануне, 18 июля, в трех ДТП в Крыму пострадали малыши, подросток и пожилая женщина. Двое малолетних детей, в том числе младенец, получили травмы при столкновении автобуса и легкового автомобиля в Симферополе. Несовершеннолетний пассажир попал в больницу после аварии с участием двух легковушек под Ялтой. А у поселка Восход на дороге Симферополь – Ялта на пешеходном переходе легковушка сбила пожилую женщину.Читайте также на РИА Новости Крым:Мужчина погиб в лобовом ДТП на западе КрымаОдин погибший, четверо раненых: в Крыму лоб в лоб столкнулись иномарки В Крыму водитель Mercedes насмерть сбил мотоциклиста
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости крыма, дтп в крыму и севастополе, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, умвд россии по севастополю, севастополь, происшествия, дтп
Пятеро в больнице после ночной аварии в Севастополе
В Севастополе пять человек попали в больницу после столкновения двух легковушек
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Трое взрослых и двое подростков с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу в Севастополе после столкновения двух легковых автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по городу.
Авария произошла накануне из-за беспечности 20-летнего водителя. Daewoo Nexia под его управлением при повороте налево стал съезжать с дороги, не пропустив Skoda Octavia, направлявшийся по встречной полосе прямо.
В результате столкновения автомобилей пострадали пять человек. Среди них сам молодой водитель, допустивший ДТП, и три его пассажирки – девушки 17, 18, 20 лет, а также пассажирка Skoda, 34-летняя женщина. Все они были доставлены в больницу с травмами "различной степени тяжести", уточнили в полиции.
"По факту ДТП 20-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia привлечен к административной ответственности", – сообщили в полиции. Выяснилось, что у него к тому же не было страховки.
Признаков опьянения у водителей не установлено. Сотрудники ГАИ проводят проверку по факту ДТП.
Накануне, 18 июля, в трех ДТП в Крыму пострадали
малыши, подросток и пожилая женщина. Двое малолетних детей, в том числе младенец, получили травмы при столкновении автобуса и легкового автомобиля в Симферополе. Несовершеннолетний пассажир попал в больницу
после аварии с участием двух легковушек под Ялтой. А у поселка Восход на дороге Симферополь – Ялта на пешеходном переходе легковушка сбила
пожилую женщину.
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