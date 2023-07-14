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В очереди на Крымский мост со стороны Кубани 150 машин - РИА Новости Крым, 14.07.2023
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В очереди на Крымский мост со стороны Кубани 150 машин
В очереди на Крымский мост со стороны Кубани 150 машин - РИА Новости Крым, 14.07.2023
В очереди на Крымский мост со стороны Кубани 150 машин
Более ста машин скопились в очереди к пунктам досмотра перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал, открытый... РИА Новости Крым, 14.07.2023
2023-07-14T08:22
2023-07-14T08:22
крымский мост
крым
краснодарский край
кубань
транспорт
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. Более ста машин скопились в очереди к пунктам досмотра перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал, открытый Минтрансом для оповещения об оперативной обстановке на транспортном переходе.По данным Telegram-канала, на 23:00 четверга c обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам не было.Утром в четверг со стороны Тамани досмотр ожидали 360 транспортных средств, в то время как со стороны Керчи затруднений не было.На подъезде к мостовому переходу со стороны Тамани установлены мобильные светодиодные табло, которые информируют водителей об оперативной обстановке.На фоне отсутствия авиасообщения и в связи с ужесточением досмотра автомобилей после теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года, начало турсезона в Крыму ознаменовалось многокилометровыми пробками на въезде и выезде с полуострова. Самая большая очередь была зафиксирована утром 3 июля. По данным оперштаба Краснодарского края, протяженность пробки на Крымский мост со стороны Кубани достигала тогда 13 км.Президент России Владимир Путин обсудил с правительством сложившуюся ситуацию. В Минтрансе РФ сообщили, что ожидают пик нагрузки на мост 16-17 июля. Власти Крыма заявили, что затруднения в движении транспорта на выезде из республики можно ожидать в августе.Для перевозки гражданского транспорта на Керченской паромной переправе в помощь паромам вышли десантные корабли Черноморского флота. Работа десантных кораблей поможет разгрузить Крымский мост со стороны Краснодарского края в пик курортного сезона. Они будут работать в Керченском проливе круглосуточно. Каждый десантный корабль может принять на борт до 40 автомобилей.Читайте также на РИА Новости Крым:Как выбрать лучшее время для проезда по Крымскому мосту без пробокВице-премьер Чернышенко планирует поехать на отдых в Крым на поездеКапремонт херсонской части трассы "Крым - Ростов" завершат досрочно
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крымский мост, крым, краснодарский край, кубань, транспорт, общество, новости
В очереди на Крымский мост со стороны Кубани 150 машин

Досмотра перед Крымским мостом со стороны Кубани ожидают 150 машин

08:22 14.07.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДвижение автомобилей по Крымскому мосту
Движение автомобилей по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. Более ста машин скопились в очереди к пунктам досмотра перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал, открытый Минтрансом для оповещения об оперативной обстановке на транспортном переходе.

"По данным на 8 утра в очереди со стороны Тамани находится 150 транспортных средств. Время ожидания до одного часа. В очереди со стороны Керчи находится 50 транспортных средств", – говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала, на 23:00 четверга c обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам не было.
Утром в четверг со стороны Тамани досмотр ожидали 360 транспортных средств, в то время как со стороны Керчи затруднений не было.
На подъезде к мостовому переходу со стороны Тамани установлены мобильные светодиодные табло, которые информируют водителей об оперативной обстановке.
На фоне отсутствия авиасообщения и в связи с ужесточением досмотра автомобилей после теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года, начало турсезона в Крыму ознаменовалось многокилометровыми пробками на въезде и выезде с полуострова. Самая большая очередь была зафиксирована утром 3 июля. По данным оперштаба Краснодарского края, протяженность пробки на Крымский мост со стороны Кубани достигала тогда 13 км.
Президент России Владимир Путин обсудил с правительством сложившуюся ситуацию. В Минтрансе РФ сообщили, что ожидают пик нагрузки на мост 16-17 июля. Власти Крыма заявили, что затруднения в движении транспорта на выезде из республики можно ожидать в августе.
Для перевозки гражданского транспорта на Керченской паромной переправе в помощь паромам вышли десантные корабли Черноморского флота. Работа десантных кораблей поможет разгрузить Крымский мост со стороны Краснодарского края в пик курортного сезона. Они будут работать в Керченском проливе круглосуточно. Каждый десантный корабль может принять на борт до 40 автомобилей.
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Крымский мостКрымКраснодарский крайКубаньТранспортОбществоНовости
 
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Крымский мост Ситуация на Крымском мосту. Онлайн11:17
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