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Вице-премьер Чернышенко планирует поехать на отдых в Крым на поезде - РИА Новости Крым, 13.07.2023
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Вице-премьер Чернышенко планирует поехать на отдых в Крым на поезде
Вице-премьер Чернышенко планирует поехать на отдых в Крым на поезде - РИА Новости Крым, 13.07.2023
Вице-премьер Чернышенко планирует поехать на отдых в Крым на поезде
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко планирует отправиться на отдых в Крым на поезде по Крымскому мосту. Об этом вице-премьер... РИА Новости Крым, 13.07.2023
2023-07-13T20:09
2023-07-13T20:09
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко планирует отправиться на отдых в Крым на поезде по Крымскому мосту. Об этом вице-премьер сообщил журналистам в ответ на вопрос, где россиянам отдыхать этим летом после наводнения в Сочи.В ночь на среду в Туапсинском районе выпали три месячные нормы осадков. Режим ЧС был введен в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского района. Были подтоплены дома, людей эвакуировали в пункты временного размещения. В регион направлены бригады спасателей из Новороссийска и Горячего Ключа. В зоне ЧС работали около трехсот специалистов всех спасательных служб, было привлечено более 50 единиц техники. На данный момент известно о четырех погибших.Ранее в Хостинском районе Сочи за ночь выпало 80 мм осадков. В результате потоком воды смыло порядка 10 автомобилей, оказались подтопленными два жилых дома, никто не пострадал. На данный момент вода уже сошла, мониториновые группы приступили к оценке ущерба.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым из Москвы запустят дополнительный поезд следованием до КерчиДуш и горячее питание в купе: что изменится в поезде Симферополь – Адлер"Это не навсегда": откроют ли Крымский мост для грузовых автомобилей
https://crimea.ria.ru/20230710/kak-vyzhivayut-krymskie-otelery-v-usloviyakh-sanktsiy-i-nizkogo-turpotoka-1129891965.html
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крым, дмитрий чернышенко, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, общество, крымский мост, поезд, новости, отдых
Вице-премьер Чернышенко планирует поехать на отдых в Крым на поезде

Вице-премьер Чернышенко: если отпустят, поеду отдыхать в Крым на поезде по Крымскому мосту

20:09 13.07.2023
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости . Павел Бедняков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко планирует отправиться на отдых в Крым на поезде по Крымскому мосту. Об этом вице-премьер сообщил журналистам в ответ на вопрос, где россиянам отдыхать этим летом после наводнения в Сочи.
"В Сочи все наладится. Все выльется, наоборот, будет хороший сезон. В Крым поезжайте, что мешает? Я сам поеду в Крым отдыхать, если отпустят, по Крымскому мосту, на поезде, как положено", - цитирует Чернышенко РИА Новости.
В ночь на среду в Туапсинском районе выпали три месячные нормы осадков. Режим ЧС был введен в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского района. Были подтоплены дома, людей эвакуировали в пункты временного размещения. В регион направлены бригады спасателей из Новороссийска и Горячего Ключа. В зоне ЧС работали около трехсот специалистов всех спасательных служб, было привлечено более 50 единиц техники. На данный момент известно о четырех погибших.
Ранее в Хостинском районе Сочи за ночь выпало 80 мм осадков. В результате потоком воды смыло порядка 10 автомобилей, оказались подтопленными два жилых дома, никто не пострадал. На данный момент вода уже сошла, мониториновые группы приступили к оценке ущерба.
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КрымДмитрий ЧернышенкоТуризмТуризм в КрымуВнутренний туризмОбществоКрымский мостПоездНовостиОтдых
 
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