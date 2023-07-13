https://crimea.ria.ru/20230713/vitse-premer-chernyshenko-planiruet-poekhat-na-otdykh-v-krym-na-poezde-1130044523.html

Вице-премьер Чернышенко планирует поехать на отдых в Крым на поезде

Вице-премьер Чернышенко планирует поехать на отдых в Крым на поезде - РИА Новости Крым, 13.07.2023

Вице-премьер Чернышенко планирует поехать на отдых в Крым на поезде

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко планирует отправиться на отдых в Крым на поезде по Крымскому мосту. Об этом вице-премьер... РИА Новости Крым, 13.07.2023

2023-07-13T20:09

2023-07-13T20:09

2023-07-13T20:09

крым

дмитрий чернышенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко планирует отправиться на отдых в Крым на поезде по Крымскому мосту. Об этом вице-премьер сообщил журналистам в ответ на вопрос, где россиянам отдыхать этим летом после наводнения в Сочи.В ночь на среду в Туапсинском районе выпали три месячные нормы осадков. Режим ЧС был введен в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского района. Были подтоплены дома, людей эвакуировали в пункты временного размещения. В регион направлены бригады спасателей из Новороссийска и Горячего Ключа. В зоне ЧС работали около трехсот специалистов всех спасательных служб, было привлечено более 50 единиц техники. На данный момент известно о четырех погибших.Ранее в Хостинском районе Сочи за ночь выпало 80 мм осадков. В результате потоком воды смыло порядка 10 автомобилей, оказались подтопленными два жилых дома, никто не пострадал. На данный момент вода уже сошла, мониториновые группы приступили к оценке ущерба.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым из Москвы запустят дополнительный поезд следованием до КерчиДуш и горячее питание в купе: что изменится в поезде Симферополь – Адлер"Это не навсегда": откроют ли Крымский мост для грузовых автомобилей

https://crimea.ria.ru/20230710/kak-vyzhivayut-krymskie-otelery-v-usloviyakh-sanktsiy-i-nizkogo-turpotoka-1129891965.html

крым

крымский мост

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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