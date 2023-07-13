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Более 300 машин скопилось в очереди на Крымский мост со стороны Кубани - РИА Новости Крым, 13.07.2023
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Более 300 машин скопилось в очереди на Крымский мост со стороны Кубани
Более 300 машин скопилось в очереди на Крымский мост со стороны Кубани - РИА Новости Крым, 13.07.2023
Более 300 машин скопилось в очереди на Крымский мост со стороны Кубани
Более 300 машин скопились в очереди к пунктам досмотра перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал, открытый... РИА Новости Крым, 13.07.2023
2023-07-13T10:01
2023-07-13T10:24
крымский мост
транспорт
логистика
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новости крыма
керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Более 300 машин скопились в очереди к пунктам досмотра перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал, открытый Минтрансом для оповещения об оперативной обстановке на транспортном переходе.На подъезде к мостовому переходу со стороны Тамани установлены мобильные светодиодные табло, которые информируют водителей об оперативной обстановке.На фоне отсутствия авиасообщения и в связи с ужесточением досмотра автомобилей после теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года, начало турсезона в Крыму ознаменовалось многокилометровыми пробками на въезде и выезде с полуострова. Самая большая очередь была зафиксирована утром 3 июля. По данным оперштаба Краснодарского края, протяженность пробки на Крымский мост со стороны Кубани достигала тогда 13 км.Президент России Владимир Путин обсудил с правительством сложившуюся ситуацию. В Минтрансе РФ сообщили, что ожидают пик нагрузки на мост 16-17 июля. Власти Крыма заявили, что затруднения в движении транспорта на выезде из республики можно ожидать в августе.Для перевозки гражданского транспорта на Керченской паромной переправе в помощь паромам вышли десантные корабли Черноморского флота. Работа десантных кораблей поможет разгрузить Крымский мост со стороны Краснодарского края в пик курортного сезона. Они будут работать в Керченском проливе круглосуточно. Каждый десантный корабль может принять на борт до 40 автомобилей.Читайте также на РИА Новости Крым:Как выбрать лучшее время для проезда по Крымскому мосту без пробокКак проехать Крымский мост "со свистом": лайфхак для автотуристовКак въехать в Крым без пробок - расписание электричек
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4.7
96
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крымский мост, транспорт, логистика, крым, новости крыма, керчь, кубань
Более 300 машин скопилось в очереди на Крымский мост со стороны Кубани

Досмотра перед Крымским мостом со стороны Кубани ожидают 360 машин

10:01 13.07.2023 (обновлено: 10:24 13.07.2023)
 
© Пресс-служба вице-премьера Марата ХуснуллинаКрымский мост
Крымский мост
© Пресс-служба вице-премьера Марата Хуснуллина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Более 300 машин скопились в очереди к пунктам досмотра перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал, открытый Минтрансом для оповещения об оперативной обстановке на транспортном переходе.

"По данным на 10 утра в очереди со стороны Тамани находится 360 транспортных средств. Время ожидания более часа. Со стороны Керчи затруднений нет", – говорится в сообщении.

На подъезде к мостовому переходу со стороны Тамани установлены мобильные светодиодные табло, которые информируют водителей об оперативной обстановке.
На фоне отсутствия авиасообщения и в связи с ужесточением досмотра автомобилей после теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года, начало турсезона в Крыму ознаменовалось многокилометровыми пробками на въезде и выезде с полуострова. Самая большая очередь была зафиксирована утром 3 июля. По данным оперштаба Краснодарского края, протяженность пробки на Крымский мост со стороны Кубани достигала тогда 13 км.
Президент России Владимир Путин обсудил с правительством сложившуюся ситуацию. В Минтрансе РФ сообщили, что ожидают пик нагрузки на мост 16-17 июля. Власти Крыма заявили, что затруднения в движении транспорта на выезде из республики можно ожидать в августе.
Для перевозки гражданского транспорта на Керченской паромной переправе в помощь паромам вышли десантные корабли Черноморского флота. Работа десантных кораблей поможет разгрузить Крымский мост со стороны Краснодарского края в пик курортного сезона. Они будут работать в Керченском проливе круглосуточно. Каждый десантный корабль может принять на борт до 40 автомобилей.
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