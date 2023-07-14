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Свалка в селе Флотское в Севастополе: прокуратура подала в суд на горхоз
Свалка в селе Флотское в Севастополе: прокуратура подала в суд на горхоз - РИА Новости Крым, 14.07.2023
Свалка в селе Флотское в Севастополе: прокуратура подала в суд на горхоз
Прокуратура Севастополя добивается ликвидации незаконной свалки в селе Флотское в Севастополе через суд, так как департамент городского хозяйства игнорирует... РИА Новости Крым, 14.07.2023
2023-07-14T19:05
2023-07-14T19:05
2023-07-14T19:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Прокуратура Севастополя добивается ликвидации незаконной свалки в селе Флотское в Севастополе через суд, так как департамент городского хозяйства игнорирует требования надзорного ведомства. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.Сообщается, что нарушения были выявлены в ходе проверки территории сотрудниками севастопольской межрайонной природоохранной прокуратуры с привлечением специалистов Севприроднадзора.Представление с требованием устранить нарушения законодательства, направленное прокуратурой в адрес департамента городского хозяйства, было проигнорировано. Следующей инстанцией стал суд.В исковом заявлении ведомство потребовало возложить на профильный департамент правительства города обязанность ликвидировать несанкционированную свалку. Суд иск удовлетворил.Это уже не первый иск в суд Севастопольской природоохранной прокуратуры, связанный с неисполнением департаментом городского хозяйства обязанностей по ликвидации несанкционированных свалок, которые в некоторых местах сохраняются и разрастаются месяцами, а иногда годами. Ранее в пресс-службе севастопольской прокуратуры сообщили, что заказник "Караньский" в Севастополе очищен от несанкционированной свалки после вмешательства надзорного ведомства. Работы по очистке территорий от мусора и рекультивации земель еще в двух местах — в районе Суздальских высот и Трензиной балки – продолжаются. Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крыму достроят современные экотехнопарки Прокуратура взыскала 800 тысяч рублей за незаконную добычу песка в Крыму
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прокуратура города севастополя, севастополь, крым, происшествия, новости, новости крыма
Свалка в селе Флотское в Севастополе: прокуратура подала в суд на горхоз
Прокуратура Севастополя добивается ликвидации свалки в селе Флотское через суд
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Прокуратура Севастополя добивается ликвидации незаконной свалки в селе Флотское в Севастополе через суд, так как департамент городского хозяйства игнорирует требования надзорного ведомства. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.
Сообщается, что нарушения были выявлены в ходе проверки территории сотрудниками севастопольской межрайонной природоохранной прокуратуры с привлечением специалистов Севприроднадзора.
"В ходе проверки проведено обследование территории в районе села Флотское. Установлено, что земельный участок, относящийся к землям города, площадью 600 кв. м. загрязнен грунтом, образованным в ходе земляных работ, ломом бетонных изделий, растительными и другими отходами", – рассказали в ведомстве.
Представление с требованием устранить нарушения законодательства, направленное прокуратурой в адрес департамента городского хозяйства, было проигнорировано. Следующей инстанцией стал суд.
В исковом заявлении ведомство потребовало возложить на профильный департамент правительства города обязанность ликвидировать несанкционированную свалку. Суд иск удовлетворил.
Это уже не первый иск в суд Севастопольской природоохранной прокуратуры, связанный с неисполнением департаментом городского хозяйства обязанностей по ликвидации несанкционированных свалок
, которые в некоторых местах сохраняются и разрастаются месяцами, а иногда годами.
Ранее в пресс-службе севастопольской прокуратуры сообщили
, что заказник "Караньский" в Севастополе очищен от несанкционированной свалки после вмешательства надзорного ведомства.
Работы по очистке территорий от мусора и рекультивации земель
еще в двух местах — в районе Суздальских высот и Трензиной балки – продолжаются.
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