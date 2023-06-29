https://crimea.ria.ru/20230629/prokuratura-vzyskala-800-tysyach-rubley-za-nezakonnuyu-dobychu-peska-v-krymu-1129724452.html

Прокуратура взыскала 800 тысяч рублей за незаконную добычу песка в Крыму

Прокуратура взыскала 800 тысяч рублей за незаконную добычу песка в Крыму - РИА Новости Крым, 29.06.2023

Прокуратура взыскала 800 тысяч рублей за незаконную добычу песка в Крыму

В Белогорском районе Крыма пресечена незаконная разработка месторождения песка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 29.06.2023

2023-06-29T16:57

2023-06-29T16:57

2023-06-29T16:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. В Белогорском районе Крыма пресечена незаконная разработка месторождения песка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Факт незаконной добычи песка природоохранная прокуратура выявила в феврале текущего года.Горнодобывающим предприятием было незаконно изъято 3,5 тыс. кубометров песка, чем причинен ущерб на сумму 800 тыс. рублей.Прокурор обратился в Белогорский районный суд с требованием о прекращении работ на данном участке, а также обязал возместить ущерб, причиненный недрам, в размере свыше 800 тыс. рублей.Суд удовлетворил исковые требования прокурора, исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства.Читайте также на РИА Новости Крым:"Крымские Мальдивы": когда коса Беляус получит охранный статусЗаказник "Караньский" в Севастополе очистили от свалкиСрезали и вывезли: в Сакском районе украли плодородную землю на 95 млн

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2023

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новости, крым, белогорский район, прокуратура республики крым, суд