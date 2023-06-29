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Прокуратура взыскала 800 тысяч рублей за незаконную добычу песка в Крыму - РИА Новости Крым, 29.06.2023
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Прокуратура взыскала 800 тысяч рублей за незаконную добычу песка в Крыму
Прокуратура взыскала 800 тысяч рублей за незаконную добычу песка в Крыму - РИА Новости Крым, 29.06.2023
Прокуратура взыскала 800 тысяч рублей за незаконную добычу песка в Крыму
В Белогорском районе Крыма пресечена незаконная разработка месторождения песка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 29.06.2023
2023-06-29T16:57
2023-06-29T16:57
новости
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белогорский район
прокуратура республики крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. В Белогорском районе Крыма пресечена незаконная разработка месторождения песка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Факт незаконной добычи песка природоохранная прокуратура выявила в феврале текущего года.Горнодобывающим предприятием было незаконно изъято 3,5 тыс. кубометров песка, чем причинен ущерб на сумму 800 тыс. рублей.Прокурор обратился в Белогорский районный суд с требованием о прекращении работ на данном участке, а также обязал возместить ущерб, причиненный недрам, в размере свыше 800 тыс. рублей.Суд удовлетворил исковые требования прокурора, исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства.Читайте также на РИА Новости Крым:"Крымские Мальдивы": когда коса Беляус получит охранный статусЗаказник "Караньский" в Севастополе очистили от свалкиСрезали и вывезли: в Сакском районе украли плодородную землю на 95 млн
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РИА Новости Крым
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новости, крым, белогорский район, прокуратура республики крым, суд
Прокуратура взыскала 800 тысяч рублей за незаконную добычу песка в Крыму

Прокуратура через суд обязала возместить 800 тыс. руб. за незаконную добычу песка в Крыму

16:57 29.06.2023
 
© epp.genproc.gov.ruНезаконная добыча песка
Незаконная добыча песка
© epp.genproc.gov.ru
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. В Белогорском районе Крыма пресечена незаконная разработка месторождения песка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
Факт незаконной добычи песка природоохранная прокуратура выявила в феврале текущего года.
"Симферопольская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства о недропользовании на территории Белогорского района. Выявлен факт незаконной разработки Зуйского месторождения песка, а именно добычи полезных ископаемых за границами лицензионного участка", - говорится в сообщении.
Горнодобывающим предприятием было незаконно изъято 3,5 тыс. кубометров песка, чем причинен ущерб на сумму 800 тыс. рублей.
Прокурор обратился в Белогорский районный суд с требованием о прекращении работ на данном участке, а также обязал возместить ущерб, причиненный недрам, в размере свыше 800 тыс. рублей.
Суд удовлетворил исковые требования прокурора, исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства.
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