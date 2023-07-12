https://crimea.ria.ru/20230712/glavnye-novosti-kryma-12-iyulya-1130023233.html
Главные новости Крыма: 12 июля
Главные новости Крыма: 12 июля - РИА Новости Крым, 12.07.2023
Главные новости Крыма: 12 июля
Построенный в Керчи малый ракетный корабль "Циклон" вошел в состав ЧФ РФ. В министерстве курортов и туризма Крыма заявили о росте числа туристов на полуострове. РИА Новости Крым, 12.07.2023
2023-07-12T22:18
2023-07-12T22:18
2023-07-12T22:18
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Построенный в Керчи малый ракетный корабль "Циклон" вошел в состав ЧФ РФ. В министерстве курортов и туризма Крыма заявили о росте числа туристов на полуострове. В Кабмине сообщили о перспективе создания в Крыму федеральных круглогодичных морских курортов с новой рекреационной инфраструктурой. В Севастополе завершили реконструкцию четырех зданий Музея обороны на Историческом бульваре. В Крыму заявили о готовности поставлять овощи и фрукты в Беларусь. Крымский город Саки примет на оздоровление 500 детей из Запорожской области.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым."Циклон" вошел в состав ЧФ РФПервый военный корабль, полностью построенный на судостроительном заводе "Залив" в Керчи, вступил в состав Военно-морского флота России."Циклон" вобрал в себя все новейшие достижения в области военного кораблестроения, способен выполнять различные боевые задачи в ближней морской зоне", – написал в своем Telegram-канале глава РК Сергей Аксенов.Малый ракетный корабль "Циклон" был заложен 26 июля 2016 года, спущен на воду 24 июля 2020 года. Успешно прошел морские испытания.Турист поехал в КрымПо данным министра курортов и туризма РК Вадима Волченко, средний уровень бронирования на июль 2023 года превысил 55% и продолжает расти. На курортах Южного берега этот показатель составляет около 65%."Существенный вклад в увеличение туристического потока внесли открытые еще в прошлом году программы лояльности для автотуристов", – сказал Волченко. В этом сезоне наблюдается короткое "плечо" бронирования, кроме того, растет объем оплат "со стойки" отеля, добавил он.В Крыму создадут круглогодичные морские курортыК 2030 году на побережье Черного моря и ряде других регионов России планируют построить курорты федерального уровня, объекты обеспечат новой рекреационной инфраструктурой."В планах создать не менее 44 тысяч новых гостиничных номеров", – сообщает пресс-служба Кабмина со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.Планируется, что новые объекты смогут принимать порядка десяти миллионов гостей. Правительство планирует привлечь около пятидесяти млрд рублей частных инвестиций.Исторический бульвар в Севастополе готовят к открытиюСпециалисты завершили строительные работы в музее И. Д. Папанина, туристическом информационном центре, складе сувенирной продукции и музее "Рубо-Тотлебена". Сейчас идет наполнение музейного комплекса. На территории парка строители закончили работу по обустройству тротуаров, пешеходных дорожек, установили скамейки, включили наружное освещение.Крымские овощи и фрукты поставят в БелоруссиюКрым готов поставлять в Белоруссию плодоовощную продукцию. На данном этапе прорабатывается решение логистических вопросов."Овощи и фрукты - это реально. Главное наладить логистику, поскольку для такой скоропортящейся продукции нужно определенное время доставки и соблюдение условий по температурному режиму. Сейчас эти вопросы в проработке, но все у нас получится", - заявил замминистра сельского хозяйства РК Арсен Арзиев.На отдых в Крым едут дети из Запорожской областиПятьсот детей из Запорожской области приедут на оздоровление в Крым. Это ребята из Пологовского, Токмакского и Куйбышевского районов. Путевки для них были приобретены за счет Пензенской области в рамках шефской помощи.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости крыма, главное за день, чф рф (черноморский флот российской федерации), крым, валерий аксенов, севастополь, белоруссия, туризм в крыму, вадим волченко, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Построенный в Керчи малый ракетный корабль "Циклон" вошел в состав ЧФ РФ. В министерстве курортов и туризма Крыма заявили о росте числа туристов на полуострове. В Кабмине сообщили о перспективе создания в Крыму федеральных круглогодичных морских курортов с новой рекреационной инфраструктурой. В Севастополе завершили реконструкцию четырех зданий Музея обороны на Историческом бульваре. В Крыму заявили о готовности поставлять овощи и фрукты в Беларусь. Крымский город Саки примет на оздоровление 500 детей из Запорожской области.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым
.
"Циклон" вошел в состав ЧФ РФ
Первый военный корабль, полностью построенный на судостроительном заводе "Залив" в Керчи, вступил в состав Военно-морского флота России.
"Циклон" вобрал в себя все новейшие достижения в области военного кораблестроения, способен выполнять различные боевые задачи в ближней морской зоне", – написал
в своем Telegram-канале глава РК Сергей Аксенов.
Малый ракетный корабль "Циклон" был заложен 26 июля 2016 года, спущен на воду 24 июля 2020 года. Успешно прошел морские испытания.
Турист поехал в Крым
По данным министра курортов и туризма РК Вадима Волченко, средний уровень бронирования на июль 2023 года превысил 55% и продолжает расти. На курортах Южного берега этот показатель составляет около 65%.
"Существенный вклад в увеличение туристического потока внесли открытые еще в прошлом году программы лояльности для автотуристов", – сказал
Волченко. В этом сезоне наблюдается короткое "плечо" бронирования, кроме того, растет объем оплат "со стойки" отеля, добавил он.
В Крыму создадут круглогодичные морские курорты
К 2030 году на побережье Черного моря и ряде других регионов России планируют построить курорты федерального уровня, объекты обеспечат новой рекреационной инфраструктурой.
"В планах создать не менее 44 тысяч новых гостиничных номеров", – сообщает
пресс-служба Кабмина со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
Планируется, что новые объекты смогут принимать порядка десяти миллионов гостей. Правительство планирует привлечь около пятидесяти млрд рублей частных инвестиций.
Исторический бульвар в Севастополе готовят к открытию
Специалисты завершили строительные работы в музее И. Д. Папанина, туристическом информационном центре, складе сувенирной продукции и музее "Рубо-Тотлебена". Сейчас идет наполнение музейного комплекса. На территории парка строители закончили работу по обустройству тротуаров, пешеходных дорожек, установили скамейки, включили наружное освещение.
Крымские овощи и фрукты поставят в Белоруссию
Крым готов поставлять в Белоруссию плодоовощную продукцию. На данном этапе прорабатывается решение логистических вопросов.
"Овощи и фрукты - это реально. Главное наладить логистику, поскольку для такой скоропортящейся продукции нужно определенное время доставки и соблюдение условий по температурному режиму. Сейчас эти вопросы в проработке, но все у нас получится", - заявил
замминистра сельского хозяйства РК Арсен Арзиев.
На отдых в Крым едут дети из Запорожской области
Пятьсот детей из Запорожской области приедут на оздоровление в Крым
. Это ребята из Пологовского, Токмакского и Куйбышевского районов. Путевки для них были приобретены за счет Пензенской области в рамках шефской помощи.