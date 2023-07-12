https://crimea.ria.ru/20230712/glavnye-novosti-kryma-12-iyulya-1130023233.html

Главные новости Крыма: 12 июля

Главные новости Крыма: 12 июля - РИА Новости Крым, 12.07.2023

Главные новости Крыма: 12 июля

Построенный в Керчи малый ракетный корабль "Циклон" вошел в состав ЧФ РФ. В министерстве курортов и туризма Крыма заявили о росте числа туристов на полуострове. РИА Новости Крым, 12.07.2023

2023-07-12T22:18

2023-07-12T22:18

2023-07-12T22:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Построенный в Керчи малый ракетный корабль "Циклон" вошел в состав ЧФ РФ. В министерстве курортов и туризма Крыма заявили о росте числа туристов на полуострове. В Кабмине сообщили о перспективе создания в Крыму федеральных круглогодичных морских курортов с новой рекреационной инфраструктурой. В Севастополе завершили реконструкцию четырех зданий Музея обороны на Историческом бульваре. В Крыму заявили о готовности поставлять овощи и фрукты в Беларусь. Крымский город Саки примет на оздоровление 500 детей из Запорожской области.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым."Циклон" вошел в состав ЧФ РФПервый военный корабль, полностью построенный на судостроительном заводе "Залив" в Керчи, вступил в состав Военно-морского флота России."Циклон" вобрал в себя все новейшие достижения в области военного кораблестроения, способен выполнять различные боевые задачи в ближней морской зоне", – написал в своем Telegram-канале глава РК Сергей Аксенов.Малый ракетный корабль "Циклон" был заложен 26 июля 2016 года, спущен на воду 24 июля 2020 года. Успешно прошел морские испытания.Турист поехал в КрымПо данным министра курортов и туризма РК Вадима Волченко, средний уровень бронирования на июль 2023 года превысил 55% и продолжает расти. На курортах Южного берега этот показатель составляет около 65%."Существенный вклад в увеличение туристического потока внесли открытые еще в прошлом году программы лояльности для автотуристов", – сказал Волченко. В этом сезоне наблюдается короткое "плечо" бронирования, кроме того, растет объем оплат "со стойки" отеля, добавил он.В Крыму создадут круглогодичные морские курортыК 2030 году на побережье Черного моря и ряде других регионов России планируют построить курорты федерального уровня, объекты обеспечат новой рекреационной инфраструктурой."В планах создать не менее 44 тысяч новых гостиничных номеров", – сообщает пресс-служба Кабмина со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.Планируется, что новые объекты смогут принимать порядка десяти миллионов гостей. Правительство планирует привлечь около пятидесяти млрд рублей частных инвестиций.Исторический бульвар в Севастополе готовят к открытиюСпециалисты завершили строительные работы в музее И. Д. Папанина, туристическом информационном центре, складе сувенирной продукции и музее "Рубо-Тотлебена". Сейчас идет наполнение музейного комплекса. На территории парка строители закончили работу по обустройству тротуаров, пешеходных дорожек, установили скамейки, включили наружное освещение.Крымские овощи и фрукты поставят в БелоруссиюКрым готов поставлять в Белоруссию плодоовощную продукцию. На данном этапе прорабатывается решение логистических вопросов."Овощи и фрукты - это реально. Главное наладить логистику, поскольку для такой скоропортящейся продукции нужно определенное время доставки и соблюдение условий по температурному режиму. Сейчас эти вопросы в проработке, но все у нас получится", - заявил замминистра сельского хозяйства РК Арсен Арзиев.На отдых в Крым едут дети из Запорожской областиПятьсот детей из Запорожской области приедут на оздоровление в Крым. Это ребята из Пологовского, Токмакского и Куйбышевского районов. Путевки для них были приобретены за счет Пензенской области в рамках шефской помощи.

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https://crimea.ria.ru/20230712/rynok-nedvizhimosti-kryma-spasut-peredovye-proekty-i-pozhiznennye-kredity-1129992620.html

https://crimea.ria.ru/20230712/agrosektor-razvivaetsya-chto-interesno-investoram-v-krymu-1129995413.html

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