Рейтинг@Mail.ru
Главные новости Крыма: 12 июля - РИА Новости Крым, 12.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230712/glavnye-novosti-kryma-12-iyulya-1130023233.html
Главные новости Крыма: 12 июля
Главные новости Крыма: 12 июля - РИА Новости Крым, 12.07.2023
Главные новости Крыма: 12 июля
Построенный в Керчи малый ракетный корабль "Циклон" вошел в состав ЧФ РФ. В министерстве курортов и туризма Крыма заявили о росте числа туристов на полуострове. РИА Новости Крым, 12.07.2023
2023-07-12T22:18
2023-07-12T22:18
новости крыма
главное за день
чф рф (черноморский флот российской федерации)
крым
валерий аксенов
севастополь
белоруссия
туризм в крыму
вадим волченко
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/0a/1124122945_0:32:604:372_1920x0_80_0_0_ec47cf57d6ec2bc9b8165b4071dfcabe.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Построенный в Керчи малый ракетный корабль "Циклон" вошел в состав ЧФ РФ. В министерстве курортов и туризма Крыма заявили о росте числа туристов на полуострове. В Кабмине сообщили о перспективе создания в Крыму федеральных круглогодичных морских курортов с новой рекреационной инфраструктурой. В Севастополе завершили реконструкцию четырех зданий Музея обороны на Историческом бульваре. В Крыму заявили о готовности поставлять овощи и фрукты в Беларусь. Крымский город Саки примет на оздоровление 500 детей из Запорожской области.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым."Циклон" вошел в состав ЧФ РФПервый военный корабль, полностью построенный на судостроительном заводе "Залив" в Керчи, вступил в состав Военно-морского флота России."Циклон" вобрал в себя все новейшие достижения в области военного кораблестроения, способен выполнять различные боевые задачи в ближней морской зоне", – написал в своем Telegram-канале глава РК Сергей Аксенов.Малый ракетный корабль "Циклон" был заложен 26 июля 2016 года, спущен на воду 24 июля 2020 года. Успешно прошел морские испытания.Турист поехал в КрымПо данным министра курортов и туризма РК Вадима Волченко, средний уровень бронирования на июль 2023 года превысил 55% и продолжает расти. На курортах Южного берега этот показатель составляет около 65%."Существенный вклад в увеличение туристического потока внесли открытые еще в прошлом году программы лояльности для автотуристов", – сказал Волченко. В этом сезоне наблюдается короткое "плечо" бронирования, кроме того, растет объем оплат "со стойки" отеля, добавил он.В Крыму создадут круглогодичные морские курортыК 2030 году на побережье Черного моря и ряде других регионов России планируют построить курорты федерального уровня, объекты обеспечат новой рекреационной инфраструктурой."В планах создать не менее 44 тысяч новых гостиничных номеров", – сообщает пресс-служба Кабмина со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.Планируется, что новые объекты смогут принимать порядка десяти миллионов гостей. Правительство планирует привлечь около пятидесяти млрд рублей частных инвестиций.Исторический бульвар в Севастополе готовят к открытиюСпециалисты завершили строительные работы в музее И. Д. Папанина, туристическом информационном центре, складе сувенирной продукции и музее "Рубо-Тотлебена". Сейчас идет наполнение музейного комплекса. На территории парка строители закончили работу по обустройству тротуаров, пешеходных дорожек, установили скамейки, включили наружное освещение.Крымские овощи и фрукты поставят в БелоруссиюКрым готов поставлять в Белоруссию плодоовощную продукцию. На данном этапе прорабатывается решение логистических вопросов."Овощи и фрукты - это реально. Главное наладить логистику, поскольку для такой скоропортящейся продукции нужно определенное время доставки и соблюдение условий по температурному режиму. Сейчас эти вопросы в проработке, но все у нас получится", - заявил замминистра сельского хозяйства РК Арсен Арзиев.На отдых в Крым едут дети из Запорожской областиПятьсот детей из Запорожской области приедут на оздоровление в Крым. Это ребята из Пологовского, Токмакского и Куйбышевского районов. Путевки для них были приобретены за счет Пензенской области в рамках шефской помощи.
https://crimea.ria.ru/20230712/za-nami-pravda-i-krym-kak-krymskie-artilleristy-gromyat-natsistov-1129988752.html
https://crimea.ria.ru/20230712/rynok-nedvizhimosti-kryma-spasut-peredovye-proekty-i-pozhiznennye-kredity-1129992620.html
https://crimea.ria.ru/20230712/agrosektor-razvivaetsya-chto-interesno-investoram-v-krymu-1129995413.html
крым
севастополь
белоруссия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/0a/1124122945_34:0:571:403_1920x0_80_0_0_e40e0c6036ee90f7ebbeae3e90d19631.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, главное за день, чф рф (черноморский флот российской федерации), крым, валерий аксенов, севастополь, белоруссия, туризм в крыму, вадим волченко, общество
Главные новости Крыма: 12 июля

Новости Крыма: главные события и заявления четверга, 12 июля

22:18 12.07.2023
 
© Фото из группы Вконтакте "НовоФедоровка"Пляжи поселка Новофедоровка
Пляжи поселка Новофедоровка
© Фото из группы Вконтакте "НовоФедоровка"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Построенный в Керчи малый ракетный корабль "Циклон" вошел в состав ЧФ РФ. В министерстве курортов и туризма Крыма заявили о росте числа туристов на полуострове. В Кабмине сообщили о перспективе создания в Крыму федеральных круглогодичных морских курортов с новой рекреационной инфраструктурой. В Севастополе завершили реконструкцию четырех зданий Музея обороны на Историческом бульваре. В Крыму заявили о готовности поставлять овощи и фрукты в Беларусь. Крымский город Саки примет на оздоровление 500 детей из Запорожской области.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

"Циклон" вошел в состав ЧФ РФ

Первый военный корабль, полностью построенный на судостроительном заводе "Залив" в Керчи, вступил в состав Военно-морского флота России.
"Циклон" вобрал в себя все новейшие достижения в области военного кораблестроения, способен выполнять различные боевые задачи в ближней морской зоне", – написал в своем Telegram-канале глава РК Сергей Аксенов.
Малый ракетный корабль "Циклон" был заложен 26 июля 2016 года, спущен на воду 24 июля 2020 года. Успешно прошел морские испытания.
Работа крымских артиллеристов - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
Вчера, 18:36Эксклюзивы РИА Новости Крым
За нами правда и Крым: как крымские артиллеристы громят нацистов

Турист поехал в Крым

По данным министра курортов и туризма РК Вадима Волченко, средний уровень бронирования на июль 2023 года превысил 55% и продолжает расти. На курортах Южного берега этот показатель составляет около 65%.
"Существенный вклад в увеличение туристического потока внесли открытые еще в прошлом году программы лояльности для автотуристов", – сказал Волченко. В этом сезоне наблюдается короткое "плечо" бронирования, кроме того, растет объем оплат "со стойки" отеля, добавил он.

В Крыму создадут круглогодичные морские курорты

К 2030 году на побережье Черного моря и ряде других регионов России планируют построить курорты федерального уровня, объекты обеспечат новой рекреационной инфраструктурой.
"В планах создать не менее 44 тысяч новых гостиничных номеров", – сообщает пресс-служба Кабмина со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
Планируется, что новые объекты смогут принимать порядка десяти миллионов гостей. Правительство планирует привлечь около пятидесяти млрд рублей частных инвестиций.
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
Вчера, 08:03Эксклюзивы РИА Новости Крым
Рынок недвижимости Крыма спасут передовые проекты и "пожизненные" кредиты

Исторический бульвар в Севастополе готовят к открытию

Специалисты завершили строительные работы в музее И. Д. Папанина, туристическом информационном центре, складе сувенирной продукции и музее "Рубо-Тотлебена". Сейчас идет наполнение музейного комплекса. На территории парка строители закончили работу по обустройству тротуаров, пешеходных дорожек, установили скамейки, включили наружное освещение.

Крымские овощи и фрукты поставят в Белоруссию

Крым готов поставлять в Белоруссию плодоовощную продукцию. На данном этапе прорабатывается решение логистических вопросов.
"Овощи и фрукты - это реально. Главное наладить логистику, поскольку для такой скоропортящейся продукции нужно определенное время доставки и соблюдение условий по температурному режиму. Сейчас эти вопросы в проработке, но все у нас получится", - заявил замминистра сельского хозяйства РК Арсен Арзиев.

На отдых в Крым едут дети из Запорожской области

Пятьсот детей из Запорожской области приедут на оздоровление в Крым. Это ребята из Пологовского, Токмакского и Куйбышевского районов. Путевки для них были приобретены за счет Пензенской области в рамках шефской помощи.
Персик - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
Вчера, 08:28Радио "Спутник в Крыму"
Агросектор развивается: что интересно инвесторам в Крыму
Новости КрымаГлавное за деньЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)КрымВалерий АксеновСевастопольБелоруссияТуризм в КрымуВадим ВолченкоОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Без осадков: погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 13 июля
22:59ЧП в Феодосии: пострадали две женщины
22:43Главные события и заявления дня: 12 июля
22:18Главные новости Крыма: 12 июля
21:55"Инвесторы" и "продавцы" выманили у крымчан еще 8,5 млн
21:32Ситуация на Крымском мосту: оперативные данные
21:22Крымские аграрии собрали 400 тонн садовой земляники
20:57Затяжные дожди отразились на качестве зерна в Херсонской области
20:34Чего ждать России, Украине и НАТО от саммита в Вильнюсе
20:09Требование к Киеву по Волынской резне: в чем истинная цель Польши
19:48Турция ведет переговоры по продлению зерновой сделки - Эрдоган
19:39Украина и саммит НАТО в Вильнюсе: главное
19:22Россия не признает резолюцию Генассамблеи ООН по Крыму и ее обвинения
19:08Какие риски несут аномальные ливни в Крыму и на Кубани
18:44Мужчина погиб в лобовом ДТП на западе Крыма
18:36За нами правда и Крым: как крымские артиллеристы громят нацистов 0:27
18:15Сотни танков и РСЗО: "Вагнер" передал военным свыше 2 тыс единиц техники
17:53Вашингтон в истерике: политолог об итогах саммита НАТО
17:31Изъятое у коррупционеров жилье будут продавать на аукционах
Лента новостейМолния