https://crimea.ria.ru/20230712/deti-iz-zaporozhskoy-oblasti-edut-na-ozdorovlenie-v-krym-1130008501.html

Дети из Запорожской области едут на оздоровление в Крым

Дети из Запорожской области едут на оздоровление в Крым - РИА Новости Крым, 12.07.2023

Дети из Запорожской области едут на оздоровление в Крым

Один из оздоровительных лагерей крымского города Саки примет на оздоровление 500 детей из Запорожской области, сообщает в среду официальный Telegram-канал... РИА Новости Крым, 12.07.2023

2023-07-12T14:24

2023-07-12T14:24

2023-07-12T14:24

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детские лагеря в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Один из оздоровительных лагерей крымского города Саки примет на оздоровление 500 детей из Запорожской области, сообщает в среду официальный Telegram-канал Администрации Пологовского района.Уточняется, что путевки в Крым для запорожских детей приобретены за счет Пензенской области в рамках шефской помощи.Ранее на медико-психологическую реабилитацию в Евпаторию прибыли дети из Донецкой народной Республики. До этого в Крым на отдых и оздоровление приехали 580 детей из Белгородской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов и Гладков навестили белгородских детей в ЕвпаторииВ детских лагерях на юге страны усилены меры безопасности"Артеку" 98 лет - почти век в фактах и фотоснимках

запорожская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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