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Дети из Запорожской области едут на оздоровление в Крым
Дети из Запорожской области едут на оздоровление в Крым - РИА Новости Крым, 12.07.2023
Дети из Запорожской области едут на оздоровление в Крым
Один из оздоровительных лагерей крымского города Саки примет на оздоровление 500 детей из Запорожской области, сообщает в среду официальный Telegram-канал... РИА Новости Крым, 12.07.2023
2023-07-12T14:24
2023-07-12T14:24
2023-07-12T14:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Один из оздоровительных лагерей крымского города Саки примет на оздоровление 500 детей из Запорожской области, сообщает в среду официальный Telegram-канал Администрации Пологовского района.Уточняется, что путевки в Крым для запорожских детей приобретены за счет Пензенской области в рамках шефской помощи.Ранее на медико-психологическую реабилитацию в Евпаторию прибыли дети из Донецкой народной Республики. До этого в Крым на отдых и оздоровление приехали 580 детей из Белгородской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов и Гладков навестили белгородских детей в ЕвпаторииВ детских лагерях на юге страны усилены меры безопасности"Артеку" 98 лет - почти век в фактах и фотоснимках
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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новости, запорожская область, детский отдых, отдых в крыму, детские лагеря в крыму
Дети из Запорожской области едут на оздоровление в Крым
500 детей из Запорожской области отправятся на оздоровление в Крым