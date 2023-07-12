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Автопарк скорой помощи в новых регионах полностью обновлен - РИА Новости Крым, 12.07.2023
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Автопарк скорой помощи в новых регионах полностью обновлен
Автопарк скорой помощи в новых регионах полностью обновлен - РИА Новости Крым, 12.07.2023
Автопарк скорой помощи в новых регионах полностью обновлен
В новых регионах России полностью обновлен автопарк скорой помощи, открыто более двух тысяч аптек. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным... РИА Новости Крым, 12.07.2023
2023-07-12T16:51
2023-07-12T16:51
здоровье
здравоохранение в россии
новые регионы россии
новости
владимир путин (политик)
михаил мурашко
скорая помощь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. В новых регионах России полностью обновлен автопарк скорой помощи, открыто более двух тысяч аптек. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.Говоря о работе в новых регионах РФ, министр рассказал, что там сейчас идет оформление лицензий фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Это необходимо для того, чтобы граждане могли получить медпомощь и лекарства в одном месте.Как сообщалось ранее, на заседании рабочей группы правительства РФ утверждена программа развития ЖКХ в новых регионах.Между Запорожской областью и Крымом планируется наладить паромное пассажирское сообщение, также между регионами будут курсировать пассажирские теплоходы на подводных крыльях "Комета". Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в кулуарах Петербургского международного экономического форума.Читайте также на РИА Новости Крым:В новых регионах будут развивать водный транспорт - ПутинХотят ли учить украинский язык школьники в новых регионахКакие долги Госдума запретила взыскивать в новых регионах до 2026 года
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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здоровье, здравоохранение в россии, новые регионы россии, новости, владимир путин (политик), михаил мурашко, скорая помощь
Автопарк скорой помощи в новых регионах полностью обновлен

Мурашко: все машины скорой помощи в новых регионах обновлены

16:51 12.07.2023
 
© РИА Новости . Светлана Шевченко / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости . Светлана Шевченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. В новых регионах России полностью обновлен автопарк скорой помощи, открыто более двух тысяч аптек. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Мы обновили все машины скорой помощи, более двух тысяч аптек открыли в новых субъектах - это и государственные, и коммерческие аптеки. На сегодняшний день в основном это закрывает (потребность жителей – ред.)", - сообщил Мурашко.

Говоря о работе в новых регионах РФ, министр рассказал, что там сейчас идет оформление лицензий фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Это необходимо для того, чтобы граждане могли получить медпомощь и лекарства в одном месте.
Как сообщалось ранее, на заседании рабочей группы правительства РФ утверждена программа развития ЖКХ в новых регионах.
Между Запорожской областью и Крымом планируется наладить паромное пассажирское сообщение, также между регионами будут курсировать пассажирские теплоходы на подводных крыльях "Комета". Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
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ЗдоровьеЗдравоохранение в РоссииНовые регионы РоссииНовостиВладимир Путин (политик)Михаил МурашкоСкорая помощь
 
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