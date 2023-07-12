https://crimea.ria.ru/20230712/avtopark-skoroy-pomoschi-v-novykh-regionakh-polnostyu-obnovlen-1130011663.html

Автопарк скорой помощи в новых регионах полностью обновлен

Автопарк скорой помощи в новых регионах полностью обновлен - РИА Новости Крым, 12.07.2023

Автопарк скорой помощи в новых регионах полностью обновлен

В новых регионах России полностью обновлен автопарк скорой помощи, открыто более двух тысяч аптек. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным... РИА Новости Крым, 12.07.2023

2023-07-12T16:51

2023-07-12T16:51

2023-07-12T16:51

здоровье

здравоохранение в россии

новые регионы россии

новости

владимир путин (политик)

михаил мурашко

скорая помощь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. В новых регионах России полностью обновлен автопарк скорой помощи, открыто более двух тысяч аптек. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.Говоря о работе в новых регионах РФ, министр рассказал, что там сейчас идет оформление лицензий фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Это необходимо для того, чтобы граждане могли получить медпомощь и лекарства в одном месте.Как сообщалось ранее, на заседании рабочей группы правительства РФ утверждена программа развития ЖКХ в новых регионах.Между Запорожской областью и Крымом планируется наладить паромное пассажирское сообщение, также между регионами будут курсировать пассажирские теплоходы на подводных крыльях "Комета". Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в кулуарах Петербургского международного экономического форума.Читайте также на РИА Новости Крым:В новых регионах будут развивать водный транспорт - ПутинХотят ли учить украинский язык школьники в новых регионахКакие долги Госдума запретила взыскивать в новых регионах до 2026 года

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, здравоохранение в россии, новые регионы россии, новости, владимир путин (политик), михаил мурашко, скорая помощь