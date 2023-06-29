https://crimea.ria.ru/20230629/kakie-dolgi-gosduma-zapretila-vzyskivat-v-novykh-regionakh-do-2026-goda-1129695066.html

Какие долги Госдума запретила взыскивать в новых регионах до 2026 года

Какие долги Госдума запретила взыскивать в новых регионах до 2026 года - РИА Новости Крым, 28.06.2023

Какие долги Госдума запретила взыскивать в новых регионах до 2026 года

С жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей не будут взыскивать просроченные кредитные обязательства до 2026 года... РИА Новости Крым, 28.06.2023

2023-06-29T08:29

2023-06-29T08:29

2023-06-28T22:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. С жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей не будут взыскивать просроченные кредитные обязательства до 2026 года. Соответствующий закон в третьем чтении приняли депутаты Госдумы.Действие закона распространяется на задолженности перед банками и микрофинансовыми организациями."До 1 января 2026 года запрещается осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц, постоянно проживающих на указанную дату на территории новых регионов", – говорится в пояснительной записке.Подчеркивается, что мораторий касается только денежных обязательств, которые возникли до 30 сентября 2022 года.Закон вступит в силу через десять дней после его официального опубликования.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, со дня принятия в состав России и до 2026 года на территории новых субъектов действует переходный период для интеграции в экономическую, финансовую, кредитную и правовую систему страны.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. На них подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав России. 30 сентября президент Путин подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав РФ. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ, Госдума и Совфед ратифицировали их. 5 октября документы ратифицировал и президент Владимир Путин.Читайте также на РИА Новости Крым:Переходный период: как пройдет ЕГЭ для выпускников из новых регионов РФТрудовые права жителей новых регионов защитят по стандартам РФСтанут ли новые регионы единым федеральным округом – ответ Кремля

новые регионы россии

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, новые регионы россии, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), ремонт дорог в запорожской области, херсонская область, экономика, государственная дума рф, кредит