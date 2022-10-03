Рейтинг@Mail.ru
Что будет после референдумов в новых субъектах России - РИА Новости Крым, 03.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221003/chto-budet-posle-referendumov-v-novykh-subektakh-rossii-1124701322.html
Что будет после референдумов в новых субъектах России
Что будет после референдумов в новых субъектах России - РИА Новости Крым, 03.10.2022
Что будет после референдумов в новых субъектах России
Нормативно-правовые акты в Донецкой и Луганской народных республиках продолжат действовать до окончания переходного периода или же до принятия соответствующего... РИА Новости Крым, 03.10.2022
2022-10-03T16:03
2022-10-03T16:03
крым
херсонская область
запорожская область
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/03/1124701723_0:410:2912:2048_1920x0_80_0_0_2401a3123255941cc440a2c1f305ae27.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Нормативно-правовые акты в Донецкой и Луганской народных республиках продолжат действовать до окончания переходного периода или же до принятия соответствующего правового акта России. Соответствующие нормы закреплены в текстах договоров о принятии в состав РФ, подписанных 30 сентября и опубликованных в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.Переходный периодПереходный период для ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей продлится три года - до 1 января 2026 года. За это время будут урегулированы вопросы интеграции в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы России, а также в систему органов государственной власти.Согласно постановлению Конституционного суда РФ, новые субъекты сохранят свои текущие названия. Кроме того, ДНР и ЛНР останутся в составе России республиками. Жители новых регионов с 30 сентября признаются российскими гражданами, они получат паспорта в упрощенном порядке. Если кто-то захочет отказаться от российского гражданства, то на подачу соответствующего заявления есть один месяц.Органы властиПрезидент России Владимир Путин в течение 10 дней со дня принятия в состав страны новых регионов назначит временно исполняющего обязанности высшего должностного лица: в Херсонской и Запорожской областях – губернатора, в ДНР и ЛНР – главы республики. Выборы в законодательные органы новых субъектов пройдут во второе воскресенье сентября 2023 года.А пока - до формирования новых правительств – продолжат работу действующие органы исполнительной власти.Границы новых субъектовСогласно внесенным в Госдуму международным договорам, пределы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей будут определяться границами, существовавшими на день их образования и день принятия в состав России.Аналогичные условия прописаны в договорах для Херсонской области, ЛНР и ДНР.
https://crimea.ria.ru/20221003/gosduma-ratifitsirovala-dogovory-o-prinyatii-novykh-regionov-v-sostav-rf--1124701064.html
https://crimea.ria.ru/20221003/ratifikatsiya-dogovorov-o-prisoedinenii-kak-proydet-protsedura-1124700698.html
крым
херсонская область
запорожская область
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/03/1124701723_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_b67c8c41bb0eeb1f11daf08abea48618.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, херсонская область, запорожская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), политика
Что будет после референдумов в новых субъектах России

Что будет после референдумов в новых субъектах России

16:03 03.10.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПразднование присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в регионах РФ
Празднование присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в регионах РФ - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Нормативно-правовые акты в Донецкой и Луганской народных республиках продолжат действовать до окончания переходного периода или же до принятия соответствующего правового акта России. Соответствующие нормы закреплены в текстах договоров о принятии в состав РФ, подписанных 30 сентября и опубликованных в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.
Переходный период
Переходный период для ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей продлится три года - до 1 января 2026 года. За это время будут урегулированы вопросы интеграции в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы России, а также в систему органов государственной власти.
Согласно постановлению Конституционного суда РФ, новые субъекты сохранят свои текущие названия. Кроме того, ДНР и ЛНР останутся в составе России республиками. Жители новых регионов с 30 сентября признаются российскими гражданами, они получат паспорта в упрощенном порядке. Если кто-то захочет отказаться от российского гражданства, то на подачу соответствующего заявления есть один месяц.
Внеплановое пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
14:40
Госдума ратифицировала договоры о принятии новых регионов в состав РФ
Органы власти
Президент России Владимир Путин в течение 10 дней со дня принятия в состав страны новых регионов назначит временно исполняющего обязанности высшего должностного лица: в Херсонской и Запорожской областях – губернатора, в ДНР и ЛНР – главы республики. Выборы в законодательные органы новых субъектов пройдут во второе воскресенье сентября 2023 года.
А пока - до формирования новых правительств – продолжат работу действующие органы исполнительной власти.
Границы новых субъектов
Согласно внесенным в Госдуму международным договорам, пределы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей будут определяться границами, существовавшими на день их образования и день принятия в состав России.
"Пределы территории Запорожской области определяются границами территории Запорожской области, существовавшими на день ее образования и день принятия в Российскую Федерацию Запорожской области и образования в составе Российской Федерации нового субъекта", — говорится в документах.
Аналогичные условия прописаны в договорах для Херсонской области, ЛНР и ДНР.
Флаг России - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
14:22
Ратификация договоров о присоединении: как пройдет процедура
 
КрымХерсонская областьЗапорожская областьДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)Политика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:08"Газпром" обследует уцелевшую нитку газопровода "Северный поток-2"
16:03Что будет после референдумов в новых субъектах России
15:55Более 800 украинских военных уничтожено в ходе спецоперации за сутки – МО
15:36Ялтинцу грозит до 12 лет за посредничество в подкупе правоохранителя
15:26Постпред ФРГ при НАТО: альянс не обязан помогать Украине
15:13В Херсоне за шпионаж задержан украинский агент
14:58Мобилизация в Крыму: как экипированы резервисты
14:40Госдума ратифицировала договоры о принятии новых регионов в состав РФ
14:22Ратификация договоров о присоединении: как пройдет процедура
14:11В Европе фиксируют самую крупную в истории вспышку птичьего гриппа
14:00Жители новых субъектов получат паспорта РФ в упрощенном порядке
13:34В Кремле ответили на вопрос о границах новых областей
13:22В Госдуме предложили обеспечить мобилизованных бесплатной связью
13:05Большую часть бизнеса в РФ освободят от проверок
12:56В Кремле ответили на призыв Кадырова применить маломощное ядерное оружие
12:39Сыновья Кадырова отправятся в зону спецоперации
12:26Сигнальная ракета попала в здание: подробности инцидента в Севастополе
11:58Эксперт объяснил переполох в НАТО из-за атомной подлодки "Белгород"
11:33Часть Крыма в понедельник без воды - адреса
11:10В НАТО опасаются возможного пуска ядерного беспилотника "Посейдон" - СМИ
Лента новостейМолния