https://crimea.ria.ru/20221003/chto-budet-posle-referendumov-v-novykh-subektakh-rossii-1124701322.html

Что будет после референдумов в новых субъектах России

Что будет после референдумов в новых субъектах России - РИА Новости Крым, 03.10.2022

Что будет после референдумов в новых субъектах России

Нормативно-правовые акты в Донецкой и Луганской народных республиках продолжат действовать до окончания переходного периода или же до принятия соответствующего... РИА Новости Крым, 03.10.2022

2022-10-03T16:03

2022-10-03T16:03

2022-10-03T16:03

крым

херсонская область

запорожская область

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Нормативно-правовые акты в Донецкой и Луганской народных республиках продолжат действовать до окончания переходного периода или же до принятия соответствующего правового акта России. Соответствующие нормы закреплены в текстах договоров о принятии в состав РФ, подписанных 30 сентября и опубликованных в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.Переходный периодПереходный период для ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей продлится три года - до 1 января 2026 года. За это время будут урегулированы вопросы интеграции в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы России, а также в систему органов государственной власти.Согласно постановлению Конституционного суда РФ, новые субъекты сохранят свои текущие названия. Кроме того, ДНР и ЛНР останутся в составе России республиками. Жители новых регионов с 30 сентября признаются российскими гражданами, они получат паспорта в упрощенном порядке. Если кто-то захочет отказаться от российского гражданства, то на подачу соответствующего заявления есть один месяц.Органы властиПрезидент России Владимир Путин в течение 10 дней со дня принятия в состав страны новых регионов назначит временно исполняющего обязанности высшего должностного лица: в Херсонской и Запорожской областях – губернатора, в ДНР и ЛНР – главы республики. Выборы в законодательные органы новых субъектов пройдут во второе воскресенье сентября 2023 года.А пока - до формирования новых правительств – продолжат работу действующие органы исполнительной власти.Границы новых субъектовСогласно внесенным в Госдуму международным договорам, пределы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей будут определяться границами, существовавшими на день их образования и день принятия в состав России.Аналогичные условия прописаны в договорах для Херсонской области, ЛНР и ДНР.

https://crimea.ria.ru/20221003/gosduma-ratifitsirovala-dogovory-o-prinyatii-novykh-regionov-v-sostav-rf--1124701064.html

https://crimea.ria.ru/20221003/ratifikatsiya-dogovorov-o-prisoedinenii-kak-proydet-protsedura-1124700698.html

крым

херсонская область

запорожская область

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, херсонская область, запорожская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), политика