Что будет после референдумов в новых субъектах России
Что будет после референдумов в новых субъектах России
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПразднование присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в регионах РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Нормативно-правовые акты в Донецкой и Луганской народных республиках продолжат действовать до окончания переходного периода или же до принятия соответствующего правового акта России. Соответствующие нормы закреплены в текстах договоров о принятии в состав РФ, подписанных 30 сентября и опубликованных в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.
Переходный период
Переходный период для ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей продлится три года - до 1 января 2026 года. За это время будут урегулированы вопросы интеграции в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы России, а также в систему органов государственной власти.
Согласно постановлению Конституционного суда РФ, новые субъекты сохранят свои текущие названия. Кроме того, ДНР и ЛНР останутся в составе России республиками. Жители новых регионов с 30 сентября признаются российскими гражданами, они получат паспорта в упрощенном порядке. Если кто-то захочет отказаться от российского гражданства, то на подачу соответствующего заявления есть один месяц.
Органы власти
Президент России Владимир Путин в течение 10 дней со дня принятия в состав страны новых регионов назначит временно исполняющего обязанности высшего должностного лица: в Херсонской и Запорожской областях – губернатора, в ДНР и ЛНР – главы республики. Выборы в законодательные органы новых субъектов пройдут во второе воскресенье сентября 2023 года.
А пока - до формирования новых правительств – продолжат работу действующие органы исполнительной власти.
Границы новых субъектов
Согласно внесенным в Госдуму международным договорам, пределы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей будут определяться границами, существовавшими на день их образования и день принятия в состав России.
"Пределы территории Запорожской области определяются границами территории Запорожской области, существовавшими на день ее образования и день принятия в Российскую Федерацию Запорожской области и образования в составе Российской Федерации нового субъекта", — говорится в документах.
Аналогичные условия прописаны в договорах для Херсонской области, ЛНР и ДНР.