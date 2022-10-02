https://crimea.ria.ru/20221002/v-kakikh-granitsakh-novye-subekty-voydut-v-rossiyu-1124694957.html

В каких границах новые субъекты войдут в Россию

В каких границах новые субъекты войдут в Россию - РИА Новости Крым, 02.10.2022

В каких границах новые субъекты войдут в Россию

международные договоры, согласно которым пределы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей будут определяться... РИА Новости Крым, 02.10.2022

2022-10-02T18:11

2022-10-02T18:11

2022-10-02T18:27

новая жизнь на освобожденных территориях

российская федерация (россия, рф)

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

херсонская область

запорожская область

государственная дума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. В Государственную Думу РФ внесены международные договоры, согласно которым пределы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей будут определяться границами, существовавшими на день их образования и день принятия в состав России.Аналогичные условия прописаны в договора для Херсонской области, ЛНР и ДНР.30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов. Церемония прошла в Георгиевском зале Кремля. Позже на праздничном концерте, который проходил на Красной площади в Москве, Путин отметил, что "Россия не только открывает двери родного дома для наших братьев и сестер, она открывает им свое сердце".Теперь договоры подлежат ратификации Госдумой и обязательному рассмотрению в Совете Федерации. Заседание нижней палаты намечено на понедельник, 3 октября, верхняя может рассмотреть законы на следующий день.

https://crimea.ria.ru/20221002/prinyatie-novykh-subektov-v-rf-glavnoe-iz-resheniy-konstitutsionnogo-suda-1124692503.html

российская федерация (россия, рф)

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

херсонская область

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

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российская федерация (россия, рф), луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), херсонская область, запорожская область, государственная дума рф