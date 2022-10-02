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В каких границах новые субъекты войдут в Россию - РИА Новости Крым, 02.10.2022
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Мелитополь - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
Новая жизнь на освобожденных территориях
https://crimea.ria.ru/20221002/v-kakikh-granitsakh-novye-subekty-voydut-v-rossiyu-1124694957.html
В каких границах новые субъекты войдут в Россию
В каких границах новые субъекты войдут в Россию - РИА Новости Крым, 02.10.2022
В каких границах новые субъекты войдут в Россию
международные договоры, согласно которым пределы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей будут определяться... РИА Новости Крым, 02.10.2022
2022-10-02T18:11
2022-10-02T18:27
новая жизнь на освобожденных территориях
российская федерация (россия, рф)
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
херсонская область
запорожская область
государственная дума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. В Государственную Думу РФ внесены международные договоры, согласно которым пределы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей будут определяться границами, существовавшими на день их образования и день принятия в состав России.Аналогичные условия прописаны в договора для Херсонской области, ЛНР и ДНР.30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов. Церемония прошла в Георгиевском зале Кремля. Позже на праздничном концерте, который проходил на Красной площади в Москве, Путин отметил, что "Россия не только открывает двери родного дома для наших братьев и сестер, она открывает им свое сердце".Теперь договоры подлежат ратификации Госдумой и обязательному рассмотрению в Совете Федерации. Заседание нижней палаты намечено на понедельник, 3 октября, верхняя может рассмотреть законы на следующий день.
https://crimea.ria.ru/20221002/prinyatie-novykh-subektov-v-rf-glavnoe-iz-resheniy-konstitutsionnogo-suda-1124692503.html
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луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
херсонская область
запорожская область
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российская федерация (россия, рф), луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), херсонская область, запорожская область, государственная дума рф
В каких границах новые субъекты войдут в Россию

Новые субъекты войдут в состав России в существовавших в день их образования границах

18:11 02.10.2022 (обновлено: 18:27 02.10.2022)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗрители на митинге-концерте в поддержку присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей на Красной площади в Москве
Зрители на митинге-концерте в поддержку присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. В Государственную Думу РФ внесены международные договоры, согласно которым пределы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей будут определяться границами, существовавшими на день их образования и день принятия в состав России.
"Пределы территории Запорожской области определяются границами территории Запорожской области, существовавшими на день ее образования и день принятия в Российскую Федерацию Запорожской области и образования в составе Российской Федерации нового субъекта", — говорится в документах.
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Аналогичные условия прописаны в договора для Херсонской области, ЛНР и ДНР.
30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов. Церемония прошла в Георгиевском зале Кремля. Позже на праздничном концерте, который проходил на Красной площади в Москве, Путин отметил, что "Россия не только открывает двери родного дома для наших братьев и сестер, она открывает им свое сердце".
Теперь договоры подлежат ратификации Госдумой и обязательному рассмотрению в Совете Федерации. Заседание нижней палаты намечено на понедельник, 3 октября, верхняя может рассмотреть законы на следующий день.
 
Новая жизнь на освобожденных территорияхРоссийская Федерация (Россия, РФ)Луганская Народная Республика (ЛНР)Донецкая Народная Республика (ДНР)Херсонская областьЗапорожская областьГосударственная Дума РФ
 
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