https://crimea.ria.ru/20230711/v-odesskoy-oblasti-zagorelsya-zernovoy-terminal-1129963308.html

В Одесской области загорелся зерновой терминал

В Одесской области загорелся зерновой терминал - РИА Новости Крым, 11.07.2023

В Одесской области загорелся зерновой терминал

В Одесской области из-за падения обломков дрона загорелся зерновой терминал в припортовой зоне, сообщает подконтрольный Киеву глава областной военной... РИА Новости Крым, 11.07.2023

2023-07-11T11:49

2023-07-11T11:49

2023-07-11T11:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. В Одесской области из-за падения обломков дрона загорелся зерновой терминал в припортовой зоне, сообщает подконтрольный Киеву глава областной военной администрации Олега Кипера.Ночью в нескольких регионах Украины, включая Одесскую область, была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о нескольких взрывах в Одессе.Предыдущей ночью, с 10 на 11 июля, взрывы были зафиксированы в Николаеве. О сильном взрыве сообщил в своем Telegram-канале глава подконтрольной Киеву администрации города Александр Сенкевич. По его данным, удар был нанесен ракетой "Искандер-М".Накануне в российском МИДе заявили о том, что у России нет оснований продлевать зерновую сделку, срок которой истекает 17 июля. У Москвы не осталось "иллюзий и сомнений" насчет гуманитарной направленности данного договора, а также перспектив выполнения Меморандума Россия-ООН по налаживанию российского экспорта сельхозпродукции и удобрений, проинформировали в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:В Николаеве уничтожен склад ВСУ с дальнобойными ракетамиВсе атаки отбиты: армия России уничтожила 600 боевиков в зоне СВОМогут ввести войска: эксперт объяснил смысл решения НАТО по Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, украина, одесса, зерновая сделка, сво