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В Одесской области загорелся зерновой терминал
В Одесской области загорелся зерновой терминал - РИА Новости Крым, 11.07.2023
В Одесской области загорелся зерновой терминал
В Одесской области из-за падения обломков дрона загорелся зерновой терминал в припортовой зоне, сообщает подконтрольный Киеву глава областной военной... РИА Новости Крым, 11.07.2023
2023-07-11T11:49
2023-07-11T11:49
2023-07-11T11:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. В Одесской области из-за падения обломков дрона загорелся зерновой терминал в припортовой зоне, сообщает подконтрольный Киеву глава областной военной администрации Олега Кипера.Ночью в нескольких регионах Украины, включая Одесскую область, была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о нескольких взрывах в Одессе.Предыдущей ночью, с 10 на 11 июля, взрывы были зафиксированы в Николаеве. О сильном взрыве сообщил в своем Telegram-канале глава подконтрольной Киеву администрации города Александр Сенкевич. По его данным, удар был нанесен ракетой "Искандер-М".Накануне в российском МИДе заявили о том, что у России нет оснований продлевать зерновую сделку, срок которой истекает 17 июля. У Москвы не осталось "иллюзий и сомнений" насчет гуманитарной направленности данного договора, а также перспектив выполнения Меморандума Россия-ООН по налаживанию российского экспорта сельхозпродукции и удобрений, проинформировали в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:В Николаеве уничтожен склад ВСУ с дальнобойными ракетамиВсе атаки отбиты: армия России уничтожила 600 боевиков в зоне СВОМогут ввести войска: эксперт объяснил смысл решения НАТО по Украине
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новости, украина, одесса, зерновая сделка, сво
В Одесской области загорелся зерновой терминал
В Одесской припортовой зоне от обломков дрона загорелось два терминала