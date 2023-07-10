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Главные новости Крыма: 10 июля - РИА Новости Крым, 10.07.2023
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Главные новости Крыма: 10 июля
Главные новости Крыма: 10 июля - РИА Новости Крым, 10.07.2023
Главные новости Крыма: 10 июля
ВСУ пытались атаковать ракетами Крымский мост. Пробки перед Крымским мостом сократились. Медорганизации в Крыму смогут работать без лицензии еще два года. В... РИА Новости Крым, 10.07.2023
2023-07-10T22:25
2023-07-10T22:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. ВСУ пытались атаковать ракетами Крымский мост. Пробки перед Крымским мостом сократились. Медорганизации в Крыму смогут работать без лицензии еще два года. В Севастополе определили границы сотен участков для бойцов СВО. В Бахчисарае от удара молнии загорелся ресторан. Часть столичного района Крыма осталась без воды. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Попытка ракетного удара по Крымскому мосту Киев 9 июля безуспешно пытался ударить по Крыму, Ростовской и Калужской областям. Об этом в докладе начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову начальник Главного штаба Воздушно-космических сил (ВКС) России Виктор Афзалов сообщил, что ВСУ предприняли попытку атаковать Крымский мост ракетам С-200.Пробки перед Крымским мостом сократились В 10 часов утра в очереди перед Крымским мостом со стороны Тамани стояли 1 310 автомобилей, время ожидания машин составляло около 6 часов. Сложившуюся ситуацию прокомментировали в Кремле. К вечеру обстановка улучшилась: число автомобилей из Краснодарского края сократилось втрое, простой уменьшился до двух часов, со стороны Крыма ожидание к пяти часам составляло не превышало часа. По состоянию на 29 часов вечера ситуация мало изменилась со стороны материка, в Керчи проблема пробок была ликвидирована. В МЧС России сообщили об установке на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани мобильных светодиодных табло для информирования водителей об обстановке. Медорганизации в Крыму смогут работать без лицензии еще 2 годаПрезидент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий медицинским организациям в Крыму и Севастополе работать без лицензий до 1 июля 2025 года. В Севастополе определили более 450 участков для бойцов СВО В Севастополе определены границы более чем 450 земельных наделов, предназначенных для участников специальной военной операции и членов их семей. Решение принято на очередном заседании правительства города. В Бахчисарае от удара молнии загорелся ресторан В Бахчисарайском районе удар молнии стал причиной возгорания в элекрощитовой местного ресторана. С возникшим пожаром боролись больше часа. Пострадавших нет.Часть столичного района Крыма осталась без воды13 микрорайонов, 50 улиц и три Симферополя почти на двое суток останутся без воды из-за работ по переустройству магистрального водовода, сообщили на предприятия "Вода Крыма".
https://crimea.ria.ru/20230710/popytka-udara-po-krymskomu-mostu-ekspert-otsenil-opasnost-raket-s-200-1129941148.html
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https://crimea.ria.ru/20230710/pochemu-spravka-uchastnika-svo-ne-rabotaet-v-vuzakh-sevastopolya-1129934019.html
https://crimea.ria.ru/20230710/kak-vyzhivayut-krymskie-otelery-v-usloviyakh-sanktsiy-i-nizkogo-turpotoka-1129891965.html
крым
севастополь
крымский мост
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главное за день, новости крыма, крым, севастополь, крымский мост, безопасность республики крым и севастополя, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), здравоохранение в крыму и севастополе, земля в крыму для участников сво, бахчисарай, вода крыма
Главные новости Крыма: 10 июля

Новости Крыма: главные события и заявления понедельника, 10 июля

22:25 10.07.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДвижение автомобилей по Крымскому мосту
Движение автомобилей по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. ВСУ пытались атаковать ракетами Крымский мост. Пробки перед Крымским мостом сократились. Медорганизации в Крыму смогут работать без лицензии еще два года. В Севастополе определили границы сотен участков для бойцов СВО. В Бахчисарае от удара молнии загорелся ресторан. Часть столичного района Крыма осталась без воды.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Попытка ракетного удара по Крымскому мосту

Киев 9 июля безуспешно пытался ударить по Крыму, Ростовской и Калужской областям. Об этом в докладе начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову начальник Главного штаба Воздушно-космических сил (ВКС) России Виктор Афзалов сообщил, что ВСУ предприняли попытку атаковать Крымский мост ракетам С-200.
Работа ПВО Тор М2У в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
19:05Эксклюзивы РИА Новости Крым
Попытка удара по Крымскому мосту: эксперт оценил опасность ракет С-200

Пробки перед Крымским мостом сократились

В 10 часов утра в очереди перед Крымским мостом со стороны Тамани стояли 1 310 автомобилей, время ожидания машин составляло около 6 часов. Сложившуюся ситуацию прокомментировали в Кремле.
К вечеру обстановка улучшилась: число автомобилей из Краснодарского края сократилось втрое, простой уменьшился до двух часов, со стороны Крыма ожидание к пяти часам составляло не превышало часа.
По состоянию на 29 часов вечера ситуация мало изменилась со стороны материка, в Керчи проблема пробок была ликвидирована. В МЧС России сообщили об установке на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани мобильных светодиодных табло для информирования водителей об обстановке.
Автомобили в очереди на Керченскую паромную переправу - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
17:15
Керченская переправа возобновила свою работу

Медорганизации в Крыму смогут работать без лицензии еще 2 года

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий медицинским организациям в Крыму и Севастополе работать без лицензий до 1 июля 2025 года.

В Севастополе определили более 450 участков для бойцов СВО

В Севастополе определены границы более чем 450 земельных наделов, предназначенных для участников специальной военной операции и членов их семей. Решение принято на очередном заседании правительства города.
Приёмная комиссия - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
19:38Эксклюзивы РИА Новости Крым
Почему справка участника СВО "не работает" в вузах Севастополя

В Бахчисарае от удара молнии загорелся ресторан

В Бахчисарайском районе удар молнии стал причиной возгорания в элекрощитовой местного ресторана. С возникшим пожаром боролись больше часа. Пострадавших нет.

Часть столичного района Крыма осталась без воды

13 микрорайонов, 50 улиц и три Симферополя почти на двое суток останутся без воды из-за работ по переустройству магистрального водовода, сообщили на предприятия "Вода Крыма".
На набережной Ялты - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
11:02Эксклюзивы РИА Новости Крым
Как выживают крымские отельеры в условиях санкций и низкого турпотока
Главное за деньНовости КрымаКрымСевастопольКрымский мостБезопасность Республики Крым и СевастополяОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Здравоохранение в Крыму и СевастополеЗемля в Крыму для участников СВОБахчисарайВода Крыма
 
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Заголовок открываемого материала
22:58Главные новости и заявления дня: 10 июля
22:36Въезд на Крымский мост: обстановка в ночь на 11 июля
22:25Главные новости Крыма: 10 июля
22:01Путин лишил нетрезвых водителей возможности быстро вернуть права
21:47В Крыму до августа ограничили посещение лесов
21:29В Краснодаре убит замначальника отдела по мобилизационной работе
21:21В горах Крыма спасли двух туристок
21:00Известные и забытые президенты России: галерея длиною в три десятилетия
20:41Севастополец стал победителем марафона в поддержку участников СВО
20:18Киев опасается бить по Крымскому мосту ракетами Storm Shadow – эксперт
20:02В Севастополе сторож "отметил" именины в отделении полиции
19:38Почему справка участника СВО "не работает" в вузах Севастополя
19:13В Севастополе будет громко – флот проведет стрельбы
19:05Попытка удара по Крымскому мосту: эксперт оценил опасность ракет С-200
18:47Дело за шпаргалки: в Крыму на 11 выпускников завели административку
18:33"Волонтеры Победы" встретились с ветеранами СВО
18:09Люди едут: власти Ялты рассказали о заполняемости отелей
17:50Проверка в "Крымэнерго": контролеры выявили нарушения при закупках
17:25Очередь на Крымском мосту: время ожидания сократилось
17:15Керченская переправа возобновила свою работу
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