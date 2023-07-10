https://crimea.ria.ru/20230710/glavnye-novosti-kryma-10-iyulya-1129957324.html

Главные новости Крыма: 10 июля

Главные новости Крыма: 10 июля - РИА Новости Крым, 10.07.2023

Главные новости Крыма: 10 июля

ВСУ пытались атаковать ракетами Крымский мост. Пробки перед Крымским мостом сократились. Медорганизации в Крыму смогут работать без лицензии еще два года. В... РИА Новости Крым, 10.07.2023

2023-07-10T22:25

2023-07-10T22:25

2023-07-10T22:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. ВСУ пытались атаковать ракетами Крымский мост. Пробки перед Крымским мостом сократились. Медорганизации в Крыму смогут работать без лицензии еще два года. В Севастополе определили границы сотен участков для бойцов СВО. В Бахчисарае от удара молнии загорелся ресторан. Часть столичного района Крыма осталась без воды. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Попытка ракетного удара по Крымскому мосту Киев 9 июля безуспешно пытался ударить по Крыму, Ростовской и Калужской областям. Об этом в докладе начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову начальник Главного штаба Воздушно-космических сил (ВКС) России Виктор Афзалов сообщил, что ВСУ предприняли попытку атаковать Крымский мост ракетам С-200.Пробки перед Крымским мостом сократились В 10 часов утра в очереди перед Крымским мостом со стороны Тамани стояли 1 310 автомобилей, время ожидания машин составляло около 6 часов. Сложившуюся ситуацию прокомментировали в Кремле. К вечеру обстановка улучшилась: число автомобилей из Краснодарского края сократилось втрое, простой уменьшился до двух часов, со стороны Крыма ожидание к пяти часам составляло не превышало часа. По состоянию на 29 часов вечера ситуация мало изменилась со стороны материка, в Керчи проблема пробок была ликвидирована. В МЧС России сообщили об установке на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани мобильных светодиодных табло для информирования водителей об обстановке. Медорганизации в Крыму смогут работать без лицензии еще 2 годаПрезидент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий медицинским организациям в Крыму и Севастополе работать без лицензий до 1 июля 2025 года. В Севастополе определили более 450 участков для бойцов СВО В Севастополе определены границы более чем 450 земельных наделов, предназначенных для участников специальной военной операции и членов их семей. Решение принято на очередном заседании правительства города. В Бахчисарае от удара молнии загорелся ресторан В Бахчисарайском районе удар молнии стал причиной возгорания в элекрощитовой местного ресторана. С возникшим пожаром боролись больше часа. Пострадавших нет.Часть столичного района Крыма осталась без воды13 микрорайонов, 50 улиц и три Симферополя почти на двое суток останутся без воды из-за работ по переустройству магистрального водовода, сообщили на предприятия "Вода Крыма".

https://crimea.ria.ru/20230710/popytka-udara-po-krymskomu-mostu-ekspert-otsenil-opasnost-raket-s-200-1129941148.html

https://crimea.ria.ru/20230710/kerchenskaya-pereprava-vozobnovila-svoyu-rabotu-1129950086.html

https://crimea.ria.ru/20230710/pochemu-spravka-uchastnika-svo-ne-rabotaet-v-vuzakh-sevastopolya-1129934019.html

https://crimea.ria.ru/20230710/kak-vyzhivayut-krymskie-otelery-v-usloviyakh-sanktsiy-i-nizkogo-turpotoka-1129891965.html

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бахчисарай

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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