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Часть Симферополя на два дня без воды - где еще ждать отключений - РИА Новости Крым, 10.07.2023
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Часть Симферополя на два дня без воды - где еще ждать отключений
Часть Симферополя на два дня без воды - где еще ждать отключений - РИА Новости Крым, 10.07.2023
Часть Симферополя на два дня без воды - где еще ждать отключений
Три села в Симферопольском районе, а также 13 микрорайонов и 50 улиц крымской столицы почти на двое суток останутся без воды из-за работ по переустройству... РИА Новости Крым, 10.07.2023
2023-07-10T11:43
2023-07-10T11:43
вода крыма
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симферополь
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симферопольский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новостти Крым. Три села в Симферопольском районе, а также 13 микрорайонов и 50 улиц крымской столицы почти на двое суток останутся без воды из-за работ по переустройству магистрального водовода, также в понедельник частично без водоснабжения пять населенных пунктов в Крыму, сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма".Симферополь без водыПо данным компании, с 23 часов 10 июля до 6 часов утра 12 числа воды не будет в селах Строгановка, Айкаван, Ана-Юрт, в микрорайонах Белое, Белое-2, 3, 4, 5, Хошкельды, Каменка, Крымская Роза, Сергеевка, Новосергеевка, Загородный, Б. Куна, Луговое, в садовых товариществах "Садовод", "Дачник", "Юбилейный".Также без воды останутся жители улиц Бородина, Глинки, Жени Дерюгиной, Кубанская, Самохвалова, Каспийская, Нижнегорская, Мазанская, Таманская, Афинская, Греческая, Понтийская, Механизаторов, Ягодная, Тесленко, Тепличная, Совхозная, Хачатряна, Федоренко, Луцкого, Войтенко, Заклюки, Стаценко, Оленчука, Луговая, Лесхозная, Куйбышева, Лермонтова, Кечкеметская, Чонгарская, Общественная, Донская, Трудовая, Пасечная, Сотовая, Счастливая, Огородная, Приусадебная, Межевая, Арабатская, Волочаевская, С. Лазо, Панфиловцев, Хабаровская, Титова, Сельвинского, проспект Победы, жилищный комплекс "Клевер", переулки Бокуна, Донской, Стрелковый.Также 10 июля до 15 часов без воды останутся столичные абоненты, расположенные по улице Балаклавской.Отключения по КрымуВ поселке Советском одноименного района с 13 часов до 17.00 отключение в переулке Советском, по улице 50 лет СССР, 22-44В Щелкино до 17 часов без воды дома, 1, 1А, 47, 49, 63, 40, 41, общ.1, 2.В Феодосии также до пяти вечера отключение водоснабжения по улицам Волынкина, Анюнаса, переулки Школьный, Заводской, Симферопольское шоссе, 32-42, прилегающие улицы и переулки. В Коктебеле - по адресам Арендта 2, Ленина 80-165, Победы, Айвазовского, Десантников, Мичурина, Королева, Серова, Калинина, Стамова, Набережная, переулки Школьный, Долинный, Дачный, Базарный, Вересаева, улицы Антонова, Солнечная, Арцеулова, Шевченко, Ильюшина, Озерная.Читайте также на РИА Новости Крым:Честные ответы: что с качеством воды в Крыму и как его проверитьКогда в Симферополе закончат капремонт сетей водоснабженияКак экономить на воде, не меняя привычек
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вода крыма, жкх крыма и севастополя, симферополь, общество, новости крыма, отключение воды в крыму, симферопольский район
Часть Симферополя на два дня без воды - где еще ждать отключений

Часть Симферополя и пригородные села с понедельника до среды останутся без воды

11:43 10.07.2023
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкОтключение воды
Отключение воды - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости . Константин Чалабов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новостти Крым. Три села в Симферопольском районе, а также 13 микрорайонов и 50 улиц крымской столицы почти на двое суток останутся без воды из-за работ по переустройству магистрального водовода, также в понедельник частично без водоснабжения пять населенных пунктов в Крыму, сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма".

Симферополь без воды

По данным компании, с 23 часов 10 июля до 6 часов утра 12 числа воды не будет в селах Строгановка, Айкаван, Ана-Юрт, в микрорайонах Белое, Белое-2, 3, 4, 5, Хошкельды, Каменка, Крымская Роза, Сергеевка, Новосергеевка, Загородный, Б. Куна, Луговое, в садовых товариществах "Садовод", "Дачник", "Юбилейный".
Также без воды останутся жители улиц Бородина, Глинки, Жени Дерюгиной, Кубанская, Самохвалова, Каспийская, Нижнегорская, Мазанская, Таманская, Афинская, Греческая, Понтийская, Механизаторов, Ягодная, Тесленко, Тепличная, Совхозная, Хачатряна, Федоренко, Луцкого, Войтенко, Заклюки, Стаценко, Оленчука, Луговая, Лесхозная, Куйбышева, Лермонтова, Кечкеметская, Чонгарская, Общественная, Донская, Трудовая, Пасечная, Сотовая, Счастливая, Огородная, Приусадебная, Межевая, Арабатская, Волочаевская, С. Лазо, Панфиловцев, Хабаровская, Титова, Сельвинского, проспект Победы, жилищный комплекс "Клевер", переулки Бокуна, Донской, Стрелковый.
"На время выполнения работ силами предприятия будет осуществляться подвоз питьевой воды автоцистернами", - сообщили в компании.
Также 10 июля до 15 часов без воды останутся столичные абоненты, расположенные по улице Балаклавской.

Отключения по Крыму

В поселке Советском одноименного района с 13 часов до 17.00 отключение в переулке Советском, по улице 50 лет СССР, 22-44
В Щелкино до 17 часов без воды дома, 1, 1А, 47, 49, 63, 40, 41, общ.1, 2.
В Феодосии также до пяти вечера отключение водоснабжения по улицам Волынкина, Анюнаса, переулки Школьный, Заводской, Симферопольское шоссе, 32-42, прилегающие улицы и переулки. В Коктебеле - по адресам Арендта 2, Ленина 80-165, Победы, Айвазовского, Десантников, Мичурина, Королева, Серова, Калинина, Стамова, Набережная, переулки Школьный, Долинный, Дачный, Базарный, Вересаева, улицы Антонова, Солнечная, Арцеулова, Шевченко, Ильюшина, Озерная.
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