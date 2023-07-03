https://crimea.ria.ru/20230703/kleschi-v-simferopole-kak-obrabatyvayut-parki-i-skvery-1129788937.html

Клещи в Симферополе: как обрабатывают парки и скверы

Клещи в Симферополе: как обрабатывают парки и скверы - РИА Новости Крым, 03.07.2023

Клещи в Симферополе: как обрабатывают парки и скверы

За минувшую неделю в Симферополе 21 человек пострадал от укуса клещей, в том числе трое детей. При этом все парки и скверы города еще в мае были обработаны и... РИА Новости Крым, 03.07.2023

2023-07-03T21:16

2023-07-03T21:16

2023-07-03T21:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. За минувшую неделю в Симферополе 21 человек пострадал от укуса клещей, в том числе трое детей. При этом все парки и скверы города еще в мае были обработаны и пока дополнительных процедур не требуется. Об этом сообщили в администрации крымской столицы.В мэрии РИА Новости Крым сообщили, что обработка во всех парках и скверах Симферополя прошла еще в мае. Повторять процедуру, исходя из опыта прошлых лет, скорее всего, не понадобится, поскольку в июле активность клещей падает, пояснил начальник управления информационной политики администрации крымской столицы Андрей Черниченко.Однако решение о необходимости повторных обработок будет принято специалистами после проведенных исследований и взятия проб, добавил он.Ранее руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская отмечала, что на территории Крыма есть все условия для того, чтобы человек мог заболеть клещевым энцефалитом. Есть переносчики, которые обитают в горно-предгорной зоне Крыма.Согласно данным регионального управления Роспотребнадзора, по состоянию на середину июня, в Крыму выявлено 14 случаев заражения клещевым боррелиозом, что больше показателя 2022 года.Также сообщалось, что клещи могут быть переносчиками до десяти разных вирусов.Как рассказал доктор биологических наук, профессор Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ Сергей Иванов, среди всех представителей крымской фауны наиболее опасными для здоровья человека являются энцефалитные клещи.Сезон клещей в Крыму начинается в конце марта и может продолжаться до начала октября. Что делать при укусе клеща мы рассказывали здесь.Читайте также на РИА Новости Крым:Как вести себя при встрече со змеей – главное правилоУкусил клещ: что делать – инфографикаКлещевой энцефалит в Крыму: как не заразиться

https://crimea.ria.ru/20230615/kleschevoy-borrelioz-v-krymu---vrach-rasskazala-o-vysokikh-riskakh-letom-1129381396.html

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крым, симферополь, городская среда, общество, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, природа, клещи, роспотребнадзор, новости крыма