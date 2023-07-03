Рейтинг@Mail.ru
Клещи в Симферополе: как обрабатывают парки и скверы - РИА Новости Крым, 03.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230703/kleschi-v-simferopole-kak-obrabatyvayut-parki-i-skvery-1129788937.html
Клещи в Симферополе: как обрабатывают парки и скверы
Клещи в Симферополе: как обрабатывают парки и скверы - РИА Новости Крым, 03.07.2023
Клещи в Симферополе: как обрабатывают парки и скверы
За минувшую неделю в Симферополе 21 человек пострадал от укуса клещей, в том числе трое детей. При этом все парки и скверы города еще в мае были обработаны и... РИА Новости Крым, 03.07.2023
2023-07-03T21:16
2023-07-03T21:16
крым
симферополь
городская среда
общество
здоровье
здравоохранение в крыму и севастополе
природа
клещи
роспотребнадзор
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110529/37/1105293785_0:46:3478:2002_1920x0_80_0_0_520e1cdcf6f280254fbe13a892858c8f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. За минувшую неделю в Симферополе 21 человек пострадал от укуса клещей, в том числе трое детей. При этом все парки и скверы города еще в мае были обработаны и пока дополнительных процедур не требуется. Об этом сообщили в администрации крымской столицы.В мэрии РИА Новости Крым сообщили, что обработка во всех парках и скверах Симферополя прошла еще в мае. Повторять процедуру, исходя из опыта прошлых лет, скорее всего, не понадобится, поскольку в июле активность клещей падает, пояснил начальник управления информационной политики администрации крымской столицы Андрей Черниченко.Однако решение о необходимости повторных обработок будет принято специалистами после проведенных исследований и взятия проб, добавил он.Ранее руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская отмечала, что на территории Крыма есть все условия для того, чтобы человек мог заболеть клещевым энцефалитом. Есть переносчики, которые обитают в горно-предгорной зоне Крыма.Согласно данным регионального управления Роспотребнадзора, по состоянию на середину июня, в Крыму выявлено 14 случаев заражения клещевым боррелиозом, что больше показателя 2022 года.Также сообщалось, что клещи могут быть переносчиками до десяти разных вирусов.Как рассказал доктор биологических наук, профессор Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ Сергей Иванов, среди всех представителей крымской фауны наиболее опасными для здоровья человека являются энцефалитные клещи.Сезон клещей в Крыму начинается в конце марта и может продолжаться до начала октября. Что делать при укусе клеща мы рассказывали здесь.Читайте также на РИА Новости Крым:Как вести себя при встрече со змеей – главное правилоУкусил клещ: что делать – инфографикаКлещевой энцефалит в Крыму: как не заразиться
https://crimea.ria.ru/20230615/kleschevoy-borrelioz-v-krymu---vrach-rasskazala-o-vysokikh-riskakh-letom-1129381396.html
крым
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110529/37/1105293785_374:0:3105:2048_1920x0_80_0_0_3b43c6908bf8a9f926e0a84f09a8df56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, симферополь, городская среда, общество, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, природа, клещи, роспотребнадзор, новости крыма
Клещи в Симферополе: как обрабатывают парки и скверы

В Симферополе от укуса клеща за неделю пострадали больше 20 человек, в том числе дети

21:16 03.07.2023
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПротивоклещевая обработка лесопарковых территорий в Калининграде
Противоклещевая обработка лесопарковых территорий в Калининграде - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. За минувшую неделю в Симферополе 21 человек пострадал от укуса клещей, в том числе трое детей. При этом все парки и скверы города еще в мае были обработаны и пока дополнительных процедур не требуется. Об этом сообщили в администрации крымской столицы.

"Инфицирование клещей не выявлено. Случаев заболевания клещевым энцефалитом и клещевым боррелиозом среди пострадавшего населения не зарегистрировано", - говорится в Telegram-канале администрации города Симферополя.

В мэрии РИА Новости Крым сообщили, что обработка во всех парках и скверах Симферополя прошла еще в мае. Повторять процедуру, исходя из опыта прошлых лет, скорее всего, не понадобится, поскольку в июле активность клещей падает, пояснил начальник управления информационной политики администрации крымской столицы Андрей Черниченко.
"Еще в мае подрядчики провели акарицидную обработку (совокупность мер, направленных на уничтожение клещей и профилактику их появления в дальнейшем – ред.) всех парков и скверов крымской столицы", - сказал Черниченко.
Однако решение о необходимости повторных обработок будет принято специалистами после проведенных исследований и взятия проб, добавил он.
Клещи в паразитологической лаборатории. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
15 июня, 07:56Радио "Спутник в Крыму"
Клещевой боррелиоз в Крыму - врач рассказала о высоких рисках летом
Ранее руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская отмечала, что на территории Крыма есть все условия для того, чтобы человек мог заболеть клещевым энцефалитом. Есть переносчики, которые обитают в горно-предгорной зоне Крыма.
Согласно данным регионального управления Роспотребнадзора, по состоянию на середину июня, в Крыму выявлено 14 случаев заражения клещевым боррелиозом, что больше показателя 2022 года.
Также сообщалось, что клещи могут быть переносчиками до десяти разных вирусов.
Как рассказал доктор биологических наук, профессор Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ Сергей Иванов, среди всех представителей крымской фауны наиболее опасными для здоровья человека являются энцефалитные клещи.
Сезон клещей в Крыму начинается в конце марта и может продолжаться до начала октября. Что делать при укусе клеща мы рассказывали здесь.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как вести себя при встрече со змеей – главное правило
Укусил клещ: что делать – инфографика
Клещевой энцефалит в Крыму: как не заразиться
 
КрымСимферопольГородская средаОбществоЗдоровьеЗдравоохранение в Крыму и СевастополеПриродаклещиРоспотребнадзорНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:59Главные события и заявления дня: 3 июля
21:47"Дядя Петя, ты дурак?": как украинцы имена деруссифицировали
21:33Главные новости Крыма: 3 июля
21:16Клещи в Симферополе: как обрабатывают парки и скверы
20:58Каким будет урожай персиков: в Крыму стартовала уборка ранних сортов
20:40Пробки на подъезде к Крымскому мосту: оперативные данные
20:21Большое отключение в Симферополе – где не будет воды до 5 июля
20:06ВСУ ударили по ферме под Курском - ранен рабочий, погибли животные
19:52В Польше отказываются чинить украинские танки Leopard
19:42В Севастополе недовольный турист избил администратора гостиницы
19:29У границы с Крымом нашли тайник с гранатометом
19:08Стрельба в шести районах Севастополя – что происходит в городе
18:43Какие фильмы вошли в шорт-лист кинофестиваля "Алые паруса"
18:27В Севастополе осудили военного ЧФ за смертельное ДТП
18:09Властям Алушты запретили создавать рынок в центре города
17:49ВСУ ударили по Курской области: повреждена школа
17:25РНКБ запустил оформление виртуальных sim-карт в мобильном приложении
17:21Украинские диверсанты готовили теракт в Северодонецке – что известно
17:09Пропал с детской площадки: в Севастополе нашли 4-летнего мальчика
16:58Урожайность высокая: аграрии Херсонщины приступили к сбору зерновых
Лента новостейМолния